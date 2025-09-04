തിരുവനന്തപുരം: ഈ ഓണക്കാലത്ത് കേരളത്തിലെ റേഷന് കാര്ഡുടമകള്ക്ക് 8.90 രൂപ നിരക്കില് 5 കിലോഗ്രാം അരി ചോദിച്ചിട്ട് നല്കാന് തയ്യാറാകാത്തവരാണ് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബിജെപി സര്ക്കാരെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ജിആര് അനില്. കിലോഗ്രാമിന് 23 രൂപ അമ്പത് പൈസ നിരക്കില് എഫ്സിഐയുടെ പൊതു ലേലത്തില് പങ്കെടുത്താണ് കേരളത്തിലെ ഓണച്ചന്തകളിലേക്ക് കുടുംബമൊന്നിന് 43 കിലോഗ്രാം അരി വീതം എത്തിക്കാനായത്.
കേരളത്തിനു മാത്രമായി 8.90 രൂപയ്ക്ക് അരി നല്കാന് കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യമന്തിയുടെ നിലപാട്. കേന്ദ്രം എന്നത് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന മഹാരാജാവ് തിരുമനസാണെന്ന് കരുതുന്ന അല്പത്തരം ബിജെപി കാണിക്കരുത്. ഇത് ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. ഫെഡറല്തത്വമനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും കേരളത്തിനുണ്ട്.
അത് ബിജെപിയുടെ സൗജന്യമൊന്നുമല്ല. നെല്ലു സംഭരണത്തില് കേന്ദ്രം 2601 കോടി രൂപ കുടിശിക നല്കാനുള്ളത് വാങ്ങിത്തരാനുള്ള ആത്മാര്ത്ഥതയെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ബിജെപി കാണിക്കണം. കേരളത്തിലെ നെല്കര്ഷകരെ പട്ടിണിക്കിട്ട സര്ക്കാരാണ് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന നരേന്ദ്ര മോദിയുടേത്.
മൂന്നുമാസം മുന്പ് നടത്തിയ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ വിജയമാണ് ഇത്തവണത്തെ ഓണച്ചന്തയുടെ വിജയമെന്നും ധനവകുപ്പ് അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പൂരാട ദിനത്തില് തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ച 300 കോടി രൂപയുടെ വില്പ്പന ലക്ഷ്യം മറികടന്ന് 350 കോടിയിലെത്തിയെന്ന് മന്ത്രി ഇടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു.
ഇത്രയും കാലം നിര്ജ്ജീവമായിരുന്ന സപ്ളൈകോ ഔട്ടലെറ്റുകളെ ഈ ഓണക്കാലത്ത് സജീവമാക്കാന് കഴിഞ്ഞതെങ്ങനെയാണ്?
ഓണം ലക്ഷ്യമിട്ട് മൂന്നുമാസങ്ങള്ക്കു മുന്പു തന്നെ മുന്നൊരുക്കങ്ങള് നടത്തിയിരുന്നു. ഓണക്കാലത്ത് 50 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളെ സപ്ളൈകോ ഔട്ടലെറ്റുകളില് എത്തിക്കണമെന്നായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. എന്നാല് പൂരാട ദിവസം രാവിലെ 11 മണിയോടെ തന്നെ 52 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള് സപ്ളൈകോ ചില്ലറ വില്പ്പന ശാലകളില് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
അതോടൊപ്പം 300 കോടി രൂപ വില്പ്പന ലക്ഷ്യമിട്ടിടത്ത് ഇതേ പൂരാട ദിനത്തില് തന്നെ 350 കോടി രൂപ കടന്നു. ദിനം പ്രതി സപ്ളൈകോയിലെ തിരക്ക് വര്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമീപകാലത്തൊന്നും സപ്ളൈകോയില് ഇത്തരത്തില് തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. 500 ഗ്രാം സബ്സിഡി വറ്റല് മുളക് 2 കിലോഗ്രാമാക്കി, 2 ലിറ്റര് വെളിച്ചെണ്ണ സബ്സിഡി നിരക്കില് നല്കാന് നടപടിയെടുത്തു.
സപ്ളൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റില് നിന്നും റേഷന് കടയില് നിന്നുമായി 43 കിലോ അരി ഒരു കുടുംബത്തിനു ലഭ്യമാക്കാന് കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, സപ്ളൈകോ ഔട്ടലെറ്റുകളില്ലാത്ത ചെറു ഗ്രാമങ്ങളില് സഞ്ചരിക്കുന്ന സപ്ളൈകോ ഔട്ടലെറ്റുകളും സജ്ജമാക്കി.
ഇത്രയധികം അളവില് സാധങ്ങള് ശേഖരിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികള് എങ്ങനെയായിരുന്നു?
സപ്ലയര്മാരുമായി സംസാരിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഓര്ഡര് നല്കാന് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ, സപ്ളയര്മാരുടെ കുടിശിക നല്കാന് ധന വകുപ്പ് നല്ല നിലയ്ക്ക് സഹായിച്ചു. 150 കോടി രൂപ ഓണം വിപണി ഇടപെടലിന് സപ്ലൈകോയ്ക്ക് നല്കാന് സര്ക്കാര് തയ്യാറായി. പുറമേ കുടിശിക കൊടുത്തു തീര്ക്കാനുള്ള നടപടികള് ധനവകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചു.
ഓണത്തിന് മുഴുവന് അരിയും കേന്ദ്രം നല്കിയതാണെന്നും സംസ്ഥാനത്തിന് അതില് ഒരു നേട്ടവുമില്ലെന്നും ബിജെപി നേതാക്കള് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ?
കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് എന്നു പറയുന്നത് ആരുടെയെങ്കിലും സ്വകാര്യ സ്വത്താണോ. അത്രയും അല്പത്തരം പാടില്ല. ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. അല്ലാതെ മഹാരാജാവിൻ്റെ തിരുമുന്നില് നിന്ന് കനിഞ്ഞ് തരുന്നതൊന്നുമല്ലല്ലോ. ഒരു ഫെഡറല് സംവിധാനത്തില് സംസ്ഥാനത്തിനു കിട്ടാന് അര്ഹമായ വിഹിതം പണം കൊടുത്ത് സംസ്ഥാനം കേന്ദ്ര ഏജന്സികളില് നിന്നു വാങ്ങിയതാണ്.
23.50 പൈസയ്ക്ക് എഫ്സിഐ ഓപ്പണ് മാര്ക്കറ്റില് വില്ക്കുന്ന അരി ഗുണ നിലവാരം നോക്കി അതേ വില കേന്ദ്രത്തിനു നല്കി വില കുറച്ച് ആളുകള്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. 8.30 പൈസയ്ക്ക് സംസ്ഥാനത്തിനു നല്കുന്ന അരി ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനം കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ മന്ത്രിയെ കണ്ടിരുന്നു. ആ നിരക്കില് ഒരു കാര്ഡുടമയ്ക്ക് ഓണത്തിന് 5 കിലോ അരി നല്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ആ ആവശ്യം നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.
കേരളത്തിനു മാത്രമായി അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം എടുക്കാന് കഴിയില്ലെന്ന നിലപാട് കേന്ദ്ര മന്ത്രി സ്വീകരിച്ചു. നിങ്ങള് പൊതു വിപണിയില് പോയി വാങ്ങൂ എന്നാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. 23.50 രൂപയ്ക്ക് എഫ്സിഐ പൊതു വിപണിയില് അരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആര്ക്കും അവിടെ ലേലത്തില് പങ്കെടുക്കാമെന്നാണ് കേരളത്തോടു പറഞ്ഞത്. നമ്മള് എല്ലാ സാധ്യതകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കുറഞ്ഞ നിരക്കില് അരി ലഭ്യമാക്കാന് കഴിഞ്ഞു.
അതിൻ്റെ അവകാശം ഏറ്റെടുത്ത് എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞിൻ്റെ ന്യായം പറയുന്ന നിലയിലേക്ക് ബിജെപി അധപതിച്ചു. 2601 കോടി രൂപ കേരളത്തിലെ നെല് കര്ഷകര്ക്ക് നെല്ല് സംഭരിച്ച വകയില് കേന്ദ്രം നല്കാനുള്ള കുടിശിക. ഈ കുടിശിക വാങ്ങിത്തരാന് കേരളത്തിലെ ബിജെപി ഇതുവരെ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടോ.
ഈ കുടിശിക കിട്ടാനുള്ളതില് ബിജെപി അനുഭാവികളായ കര്ഷകരുമില്ലേ. നെല്ലു സംഭരണത്തില് കഴിഞ്ഞ ഒരു സീസണിലെ പണം കേന്ദ്രം നല്കാനുണ്ട്. അതിനു മുന്പുള്ള കുടിശികയും നല്കിയിട്ടില്ല. നെല്ലു സംഭരണത്തിൻ്റെ കുടിശിക ആവശ്യപ്പെട്ട് സപ്ളൈകോ എംഡി കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ഓഫീസുകളില് കയറി ഇറങ്ങുകയാണ്.
ഓണത്തിന് നെല് കര്ഷകരെ പട്ടിണിക്കിടുന്ന മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ നിലപാടാണ് കേന്ദ്രത്തിലെ ബിജെപി സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം കാണാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനു പകരം ഓണക്കാലത്ത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്ക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സൗജന്യമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറും അല്പത്തരത്തിലേക്ക് ബിജെപി തരം താഴരുതെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്.
