ബോക്സൈറ്റ് ഖനന സർവേ തിരുത്തും, ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഖനനം; വന, ജനവാസ മേഖലകൾ ഒഴിവാക്കി പുതുക്കിയ സർവെ റിപ്പോർട്ടും മാപ്പിങ്ങും ഉടൻ സമർപ്പിക്കും
കാറഡുക്ക, നാർളം മേഖലയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബോക്സൈറ്റ് ശേഖരം ഉള്ളത്. 5,000 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനമാണ് ഇതിലൂടെ സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ബോക്സൈറ്റ് കൂടുതൽ ഉള്ള സ്ഥലത്താകും ആദ്യ ഖനനം.
Published : September 9, 2025 at 2:52 PM IST
കാസർകോട്: ബോക്സൈറ്റ് ഖനന സർവെയിൽ തിരുത്തലുകൾ നടത്തി വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളോജി വകുപ്പ്. ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ചില ജനവാസ, വന മേഖലകളും ധാതുക്കൾ കുറവെന്ന് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയാകും സമഗ്ര റിപ്പോർട്ടും മാപ്പിങ്ങും സമർപ്പിക്കുക. ബോക്സൈറ്റ് കൂടുതൽ ഉള്ള സ്ഥലത്താകും ആദ്യ ഖനനം.
കാറഡുക്ക നാർളം മേഖലയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബോക്സൈറ്റ് ശേഖരം ഉള്ളത്.5,000 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനമാണ് ഇതിലൂടെ സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആദ്യ ഖനനം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുള്ളേരിയയിലെ 1.5 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ സ്ഥലം ഉൾപ്പെടുന്ന നാർളം ബ്ലോക്കിൽ ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി 1 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ സ്ഥലത്താകും ഖനനം നടക്കുക.
ഇവിടെ വലിയ തോതിൽ ബോക്സൈറ്റ് സാന്നിധ്യം ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മുള്ളേരിയ ഉൾപ്പെടുന്ന നാർളം ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് 0.2113 ദശലക്ഷം ടൺ ഹൈ ഗ്രേഡ് ബോക്സൈറ്റും 5.1417 ദശലക്ഷം ടൺ അലുമിനിയം ലാറ്ററൈറ്റും ലഭിക്കുമെന്നാണു കരുതുന്നത്. ഇവിടെ ഖനനം സാമ്പത്തികമായി ലാഭകരമാണെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.
ഖനനത്തിന് ശേഷം പ്രകൃതിക്കോ ജനങ്ങൾക്കോ ദോഷം ഇല്ലെന്നു ബോധവത്കരണം നടത്തിയാകും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും ഖനനം നടത്തുക. സമഗ്ര റിപ്പോർട്ട് പൂർത്തിയാകുകയാണെന്നും ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കൈമാറുമെന്നും മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി വകുപ്പ് അഡിഷണൽ ഡയറക്ടർ എം സി കിഷോർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഒരു വർഷത്തോളം നീളുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾക്കു ശേഷം മാത്രമേ ഖനനം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു എന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം. സംസ്ഥാന സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷം ലേല നടപടികൾ ആരംഭിക്കും. അദാനി പോലുള്ള വമ്പൻ കമ്പനികൾ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് സൂചന. അഞ്ച് മീറ്റർ ആഴത്തിൽ മാത്രമാണ് ഖനനം നടത്തുകയെന്നും സൂചന ഉണ്ട്. ഖനന ഭാഗത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്ന ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ മാറ്റി നിർമിക്കും.
രാജ്യത്തെ അമൂല്യ ശേഖരം
രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബോക്സൈറ്റ് നിക്ഷേപമാണ് കാസർകോട് ചെങ്കൽപ്പാറകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ജിഎസ്ഐ) വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തിയ പരിശോധനകളിലാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ 5–10 ശതമാനം കൂടുതലാണ് കാസർകോട്ടെ പാറകളിലെ ബോക്സൈറ്റ് സാന്നിധ്യം. ഉക്കിനടുക്കയിലും കാറഡുക്കയിലെ നാർളത്തും 40–45 ശതമാനം വരെ ബോക്സൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. രാജ്യത്ത് ഖനനം നടക്കുന്ന ഒഡിഷ, മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 35 ശതമാനം വരെയാണ് ബോക്സൈറ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്.
എന്താണ് ബോക്സൈറ്റ്?
മണ്ണിനടിയിലെ പ്രകൃതിദത്ത ഖനിയാണ് ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രകൃതിദത്ത ഖനി അലുമിനിയം, സിമന്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ വ്യവസായങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 3 പതിറ്റാണ്ടായി രാജ്യത്തെവിടെയും വലിയ തോതിലുള്ള ബോക്സൈറ്റ് ശേഖരം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
അതിനാൽ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ശേഖരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഖനനത്തിനാണു തീരുമാനം. രാജ്യത്ത് കാസർകോട് അടക്കം 30 സ്ഥലങ്ങളാണു മിനറൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ബോക്സൈറ്റ് ഖനനത്തിന് അനുകൂലമാണെന്നു കണ്ടത്തിയത്.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നിർദേശം നൽകി ഖനിമന്ത്രാലയം
കാസർകോട് ജില്ലയിൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ബോക്സൈറ്റ് ഖനനത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ബ്ലോക്കുകളുടെ ലേലനടപടി വേഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ കേന്ദ്ര ഖനിമന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനസർക്കാരിന് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ലേലനടപടിയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉപദേശകരായി എസ്ബിഐ കാപ്പിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡിനെ (എസ്ബിഐ കാപ്സ്) സംസ്ഥാനസർക്കാർ നിയമിച്ചിരുന്നു. ഉക്കിനടുക്ക, കരിയത്ത്, നാർളം ധാതു ബ്ലോക്കുകളിലാണ് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഖനനത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ജിഎസ്ഐ) റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്.
