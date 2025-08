ETV Bharat / state

78-കാരിയായ റിട്ട. അധ്യാപികയെ ക്രൂരമായി മർദിച്ച് അയൽവാസി; ദൃശ്യങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്നത് - KERALA ELDERLY ASSAULT NEIGHBOR

Retired Teacher Assaulted in Kerala by Neighbor over Personal Dispute ( ETV Bharat )