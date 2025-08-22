കണ്ണൂർ : ആടുകളെ വളർത്തുകയെന്നത് പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ 27 വർഷത്തെ സർക്കാർ സർവീസിനിടെ തുടങ്ങിയ ഒരപൂർവ്വമായ ആടുവളർത്തൽ കഥയുണ്ട് കണ്ണൂർ അടുത്തിലയിൽ. രാവിലെ പുല്ലും പ്ലാവിലയും തേടി പോകുന്ന ഒരു റിട്ടയേർഡ് സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ഫീല്ഡ് ഓഫിസർ ചെമ്മഞ്ചേരി ജയകുമാറിന്റെ ജീവിത കഥ.
2015 ഇൽ പഴയങ്ങാടി വെറ്ററിനറി ഉപ കേന്ദ്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സംഭവം. ടൗണിൽ അറവിന് എത്തിച്ച ഇളം തവിട്ടുനിറമുള്ള സുന്ദരനായ സിരോഹി ആടിനെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ് നൊന്ത ജയകുമാർ അവനെ കാശാപ്പ് കത്തിക്ക് വിട്ട് കൊടുത്തില്ല. അവരോട് വിലപേശി 7000 രൂപയ്ക്ക് അതിനെ സ്വന്തമാക്കി. അവിടെ തുടങ്ങിയതാണ് ജയകുമാറിന്റെ ആട് ജീവിതം.
അട്ടപ്പാടി ബ്ലാക്ക് കൂടാതെ മലബാർ ഇനത്തിൽപെട്ട നാലഞ്ച് പെണ്ണാടുകളെയും വാങ്ങി. 2023ൽ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഫീൽഡ് ഓഫിസർ ആയി വിരമിക്കുമ്പോഴേക്കും വീട്ടിലെ ആട്ടിൻകൂട് നിറഞ്ഞു. ജയകുമാറിന്റെ വീട് ആടുകളുടെയും വീടായി.
വൈറ്റി, ബ്ലാക്കി, ബ്രൗണി എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളിലും നിറത്തിലും ആടുകളങ്ങനെ വളർന്നു. കൂട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയാൽ മേഞ്ഞു നടക്കാൻ ചെറുതല്ലാത്ത സ്ഥലം കമ്പിവേലി കെട്ടിതിരിച്ചു. കൃത്യമായ എണ്ണം പറയില്ലെങ്കിലും ഏതാണ്ട് നാല്പത്തിലേറെ ആടുകള് ഉണ്ടെന്നറിയാം ജയകുമാറിന്.
സ്നേഹത്തിന്റെ മാന്ത്രിക സ്പർശം
ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിനിടയിലെ കുട്ടി കുറുമ്പനെ പിടിച്ചു മുത്തം വയ്ക്കുമ്പോൾ ജയ കുമാറിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. 'അമ്മ പാല് കൊടുക്കാത്ത ഇവനെ ഞാൻ തന്നെയാണ് പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തി ഇത് വരെ എത്തിച്ചത്.' -അങ്ങനെയൊരു സ്നേഹം ആണ് ജയകുമാറും ആടുകളും. ഒന്നിനെയും കെട്ടിയിടാറില്ല.
കശാപ്പു ശാലയിൽ നിന്ന് ആടിനെ വാങ്ങി വളർത്തി തുടങ്ങിയ ജയകുമാർ ഒരാടിനെയും വിറ്റിട്ടുമില്ല. പാലും കറന്നെടുക്കാറില്ല. 'അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, നമ്മൾ എന്തിന് കറന്നെടുക്കണം' ജയകുമാറിന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്. 10 വർഷത്തിനിടയിൽ കുറെ ചത്തു. അവരെ ഒക്കെ പറമ്പിൽ കുഴിയെടുത്ത് സംസ്കരിച്ചു.
എത്ര ആടുകളെ വളർത്തിയെന്നോ എത്ര പേര് കൂട്ടിൽ ഉണ്ടെന്നോ ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായ എണ്ണം ജയകുമാർ പറയില്ല. അങ്ങനെ എണ്ണത്തിൽ അവരെ പറയാൻ പറ്റില്ല. വിരമിച്ച ശേഷം പൂർണമായും ആടുകൾക്കൊപ്പം ആണ് ജയകുമാറിന്റെ ജീവിതം. 'മനുഷ്യരെപ്പോലെ ജീവിക്കാൻ കൊതിക്കുന്നവരാണ് മൃഗങ്ങളും, കൊലയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടവരല്ല' - ജയകുമാർ പറയുന്നു.
ഒരു ദിവസം വേണ്ടത് 100 കിലോക്ക് മുകളിൽ ജൈവ വസ്തുക്കൾ...
പ്ലാവിലകളും പുൽവർഗങ്ങളും ജൈവ വസ്തുക്കളും തേടിയിറങ്ങുന്ന ജയകുമാർ രാവിലെയും വൈകുന്നേരങ്ങളിലും ആടനായി തീറ്റ ശേഖരിക്കുന്ന തിരക്കിൽ ആകും. പ്ലാവിലയാണോ ആടിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന ചോദ്യത്തിന് അങ്ങനെയൊരു സസ്യങ്ങൾ ഇല്ലെന്നാണ് ജയകുമാറിന്റെ മറുപടി.
ഒരു ദിവസം 100 കിലോയ്ക്ക് മുകളിൽ ജൈവ വസ്തുക്കൾ ആടുകൾക്ക് വേണം. പ്രധാനമായി വേണ്ടത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പ്രോട്ടീനും ധാതുക്കളും വൈറ്റമിനും അടങ്ങുന്ന ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ ആണ്. ഓരോ ചെടികളിലും ഓരോ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. അതിൽ ഭക്ഷണം നിർണായകമാണെന്നും ജയകുമാർ പറയുന്നു.
അധ്യാപകനായി തുടങ്ങിയ ജീവിത കഥ
1982ൽ മാടായി ഹൈസ്കൂളിൽ എസ്എസ്എൽസി പൂർത്തിയാക്കിയ ജയകുമാർ 1984 ൽ പയ്യന്നൂർ കോളജിൽ പ്രീഡിഗ്രിയും 1987ൽ ബോട്ടണിയിൽ ബിരുദവും പൂർത്തിയാക്കി. 1989ൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബോട്ടണിയിൽ ബിരുദനന്തര ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹം 1990 ആര്യനാട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബിഎഡ് നേടി. പിന്നാലെ കയ്യൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ താത്കാലിക അധ്യാപകനായാണ് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്.
തുടർന്ന് പരിയാരം, ചട്ടഞ്ചാൽ എന്നിവിടങ്ങളിലും അധ്യാപകനായി പ്രവർത്തിച്ചു. 1996 ലാണ് ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടറായി പിഎസ്സിയിലൂടെ ജയകുമാറിന് നിയമനം ലഭിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പിലെ ജീവിതം കക്കറ, കണ്ടോന്താർ, പുതിയങ്ങാടി, അടുത്തില എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒക്കെയും പടർന്നു പന്തലിച്ചു.
ബിവിഎസ്സി പോയെങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഒന്നിനും നേരം ഇല്ലെന്ന് ജയകുമാർ പറയുന്നു. ആട് മാത്രമാണ് മനസിൽ. കൊട്ടില ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപിക ഭാര്യ റസീജ ഇടയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.
