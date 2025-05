ETV Bharat / state

ആഫ്രിക്കയില്‍ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന തുമ്പിയുടെ ചെറുമക്കള്‍ ഉത്തരേന്ത്യ വഴി കേരളത്തിലേക്ക്! വയനാട്ടിലേക്ക് തുമ്പികളുടെ വന്‍വരവ് - DRAGONFLIES IN WAYANAD

Wandering Glider ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 6, 2025 at 5:48 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 6:02 PM IST 3 Min Read

തിരുവനന്തപുരം: ആഫ്രിക്കയില്‍ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന തുമ്പികളുടെ ചെറുമകനോ മകളോ കേരളത്തിലെത്തുമോ? ചോദ്യം ആശ്ചര്യപ്പെ ടുത്തുന്നതാണെങ്കിലും എത്തും എന്നതാണ് ഉത്തരം. തുലാത്തുമ്പികള്‍ എന്നു വിളിപ്പേരുള്ള ഈ വിഭാഗത്തിലെ തുമ്പികള്‍ ആഫ്രിക്കയില്‍ നിന്നു പുറപ്പെട്ട് ഉത്തരേന്ത്യ വഴി വയനാട്ടില്‍ എത്തുകയും തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രജനനത്തിന് ശേഷം ഇതേ തുമ്പിയുടെ സന്തതി പരമ്പരകള്‍ തിരികെ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പറക്കുകയും ചെയ്യും. വരുന്ന പത്തു വര്‍ഷക്കാലത്തേക്ക് വനം മേഖലയില്‍ നടപ്പാക്കേണ്ട ഫോറസ്റ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായി വയനാടിലെ വിവിധ മേഖലകളില്‍ നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിലാണ് കടല്‍കടന്നെത്തുന്ന ഇനമായ തുലാത്തുമ്പിയെ (Wandering Glider) വയനാട് സൗത്ത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. വയനാട്ടിലേക്ക് പ്രകൃതിയുടെ മാന്ത്രികസ്‌പര്‍ശം

Last Updated : May 6, 2025 at 6:02 PM IST