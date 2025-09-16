കണ്ടല്ച്ചെടികള്ക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നതിന് പരിഹാരം തേടി ഒരു കോളജ് പ്രൊഫസര്; ഭൂമിയുടെ 'കാവൽക്കാര്ക്ക്' കാവലാവാന് ശ്രീജ ടീച്ചറും പിള്ളേരും
മണ്ണിലെയും വെള്ളത്തിലെയും രാസവസ്തുക്കളെയും വിഷാംശങ്ങളെയും കണ്ടൽച്ചെടികള് എങ്ങനെ അതിജീവിക്കുന്നു എന്ന് പഠനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ടീച്ചർ. കൂടാതെ കണ്ടൽ ചെടികളുടെ പോഷകചക്രത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളും പഠന വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട്.
കണ്ണൂർ: കണ്ടല്ക്കാടുകളോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ സമീപനം ഏറെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കല്ലേന് പൊക്കുടന് മുതല് കണ്ടല് സംരക്ഷിക്കുന്നതില് അസാധാരണമായ ജാഗ്രത പുലര്ത്തുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട് കേരളത്തില്. എന്നാല് പ്രൊഫഷണല് ജീവിതം തന്നെ കണ്ടലുകള്ക്കായി നീക്കിവക്കുകയും കണ്ടല്ച്ചെടികള്ക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നതിന് പരിഹാരം തേടുകയും ചെയ്യുന്ന കോളജ് പ്രൊഫസറുണ്ട് കണ്ണൂര് ജില്ലയില്.
തണ്ണീര്ത്തട ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ ന്യൂക്ലിയസ്സാണ് കണ്ടല്ച്ചെടികള്. മണ്ണിലെയും വെള്ളത്തിലെയും രാസവസ്തുക്കളെയും വിഷാംശങ്ങളെയും കണ്ടൽച്ചെടികള് എങ്ങനെ അതിജീവിക്കുന്നു എന്ന് പഠനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പിലുള്ള സര് സയ്യിദ് കോളജിലെ ശ്രീജ ടീച്ചർ.
2004-ലെ സുനാമിയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ പ്രാധാന്യം ശരിക്കും സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. കണ്ണൂരിലെ ഡോ ശ്രീജയും തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെത്തന്നെ. ജൈവവൈവിധ്യ കലവറയായ കണ്ടൽകാടുകൾ തീരദേശത്തിൻ്റേയും ഭൂമിയുടെയും കാവൽക്കാരാണ്. അപൂർവവും എന്നാൽ മനോഹരവും സമൃദ്ധവുമായ ഈ ആവാസവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിച്ചവരില് ഒരാളാണ് ഡോ ശ്രീജ. കണ്ടലുകള് നേരിടുന്ന ഭീഷണികള് തരണം ചെയ്യാനുള്ള വഴികള് തെരഞ്ഞ് പരിസ്ഥിതി സന്തുലനത്തില് നിർണായകമാകുന്ന കണ്ടെത്തലുകള്ക്ക് പുറകെയാണ് ഡോക്ടറിപ്പോള്.
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ട് പഠനം തുടങ്ങി, ഒടുവിൽ ഉത്തര മലബാറിലെ കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ പാരിസ്ഥിതികവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രാധാന്യം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം സർ സയിദ് കോളജിലെ ബോട്ടണി വിഭാഗം മേധാവിയും റിസർച്ച് സൂപ്പർവൈസറും ആയി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഡോ. ശ്രീജ. കൗതുകത്തിന് ആരംഭിച്ച പഠനം പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിലേക്കാണ് ടീച്ചറെ നയിച്ചത്.
കണ്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതല് ഗവേഷണങ്ങള്
കണ്ടൽക്കാടുകളിലെ ശ്വസന വേരുകളിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു വളരുന്ന ആൽക്കളുടെ കാർബൺ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഗവേഷണത്തിൽ ഗൈഡാണ് ടീച്ചർ. ഈ വിഷയത്തിന് കീഴിൽ മൂന്ന് വിദ്യാർഥികള് ഗവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർഥികള്ക്ക് മാർഗ നിർദേശം നൽകി ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ കണ്ടൽ ചെടികളുടെ പോഷകചക്രത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളും പഠന വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഗവേഷണം പൂർത്തിയായാൽ അത് പരിസ്ഥിതിയ്ക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കും.
ഇതിനായി ടീച്ചർ തന്നെ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയ്ക്ക് കീഴിൽ സർ സയിദ് കോളജിലെ ബോട്ടണി വകുപ്പിൻ്റെ ആഡ് ഓണ് കോഴ്സായി മാൻ ഗ്രൂവ് നഴ്സറി മാനേജ്മെൻ്റ് കോഴ്സും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗവേഷണത്തിന് സഹായകമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വൈൽഡ് ലൈഫ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കണ്ടൽ പ്രോജക്ടുമായി ചേർന്ന് കോളജിൽ തന്നെ 5000ത്തിലധികം തൈകൾ വളർത്തുന്ന കണ്ടൽ നഴ്സറിയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് പ്രശസ്ത പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ ഡോ കതിരേഷനാണ്. കോളജുകളിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റുകള്ക്ക് താത്പര്യമുള്ള വിഷയം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോട് ആഡ് ഓണ് കോഴ്സ് ആയി നിർദേശിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഡോ. ശ്രീജ നിർദേശിച്ച കോഴ്സാണിത്. കുട്ടികള്ക്കൊപ്പം മുൻകൈയ്യെടുത്ത് ടീച്ചറും വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കി നൽകുന്നുണ്ട്.
നഴ്സറിയുടെ ഘടന
കോളജിലെ ബോട്ടണി വിഭാഗവും ഭൂമീത്ര സേന ക്ലബ്ബും ചേർന്നാണ് നഴ്സറി നടത്തുന്നത്. ഭ്രാന്തൻ കണ്ടൽ, എഴുത്താണി കണ്ടൽ, ഉപ്പട്ടി, ചെറു ഉപ്പട്ടി, വള്ളി കണ്ടൽ എന്നീ ഇനങ്ങളാണ് ഇവിടെ തയാറാക്കുന്നത്. തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ജനങ്ങളുടെയും ആവശ്യപ്രകാരം ഇവ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു നൽകുന്നുമുണ്ട്.
മണ്ണ്, ചാണകം മണൽ എന്നിവയിലും മണ്ണ്, ആട്ടിൻ കാഷ്ടം മണൽ എന്നിവയും ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രധാന പരീക്ഷണം. നഴ്സറിയിലെ വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടെ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. നിലവിൽ 30 കുട്ടികൾ ആണ് കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ളത്. കോഴ്സിലൂടെ കണ്ടലിൻ്റെ ഘടനാപരമായ സവിശേഷതകൾ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നും ഘടന പരമായ സവിശേഷതകൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞെന്നും വിദ്യാർഥിനി ഫാത്തിമത്തുൽ ഫിദ പറയുന്നു.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽച്ചടികള് കണ്ണൂരിൽ
ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം കണ്ടൽക്കാടുകളുള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ്. കേരളത്തിലാകട്ടെ കണ്ടൽ കാടുകളുടെ പട്ടികയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് മുൻപന്തിയിൽ. സുന്ദർ ബെൻ എന്നത് വലിയ കണ്ടൽ കാടാണെങ്കിലും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കണ്ടൽ കാട് അതിൽ നിന്നൊക്കെയും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ടീച്ചർ പറയുന്നു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കുഞ്ഞിമംഗലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ കാടുള്ളത്. വളപട്ടണവും അഴിക്കോടും കാവ്വായിയും ഒക്കെ അതിൽ ചിലത് മാത്രം.
കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലെ ആദ്യ ബോട്ടണി പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാർഥിയായ ഡോക്ടർ ഗലീൽ ചൊവ്വയുടെ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താണ് കണ്ടൽക്കാടുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ടീച്ചർ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഉത്തര മലബാറിലെ കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ പാരിസ്ഥിതികവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രാധാന്യം എന്ന വിഷയത്തിൽ ആയിരുന്നു ഗവേഷണം. ഗവേഷണത്തിലുടനീളം ഉപ്പട്ടി, ചെറു ഉപ്പട്ടി, ഭ്രാന്തൻ കണ്ടൽ, വള്ളി കണ്ടൽ, പൂക്കണ്ടൽ, കണ്ണാം പൊട്ടി, ചുള്ളി, മച്ചിൻ തോൽ എന്നീ കണ്ടലുകളെയാണ് പഠന വിധേയമാക്കിയത്.
കണ്ടലാത്തിയും മനുഷ്യ കയ്യേറ്റവും
തണ്ണീർത്തട ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അധിനിവേശ സസ്യമായ കണ്ടലാത്തിയാണെന്ന് ടീച്ചർ പറയുന്നു. ഇതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ജില്ലയിൽ വെള്ളിക്കിൽ പുഴ, കുറ്റിക്കോൽപ്പുഴ, പഴയങ്ങാടി പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇവ കൂടുതലായി കാണുന്നത്. ഓരോ മരവും പരസ്പരം ഒട്ടിചേർന്ന് വളരുന്നതിനാൽ പിഴുതുമാറ്റാനോ മുറിച്ചു കളയാനോ പ്രയാസമാണ്. ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള പഠനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞുവെന്നും ടീച്ചർ പറഞ്ഞു.
വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പന്തലിക്കുന്ന കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നത് മനുഷ്യരുടെ അതിക്രമങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽക്കാടുകൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് സ്വകാര്യഭൂമിയിലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യർ സ്വയം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ്. തീവച്ചും കണ്ടലിൻ്റെ വേരുകൾ കൊത്തിമാറ്റിയും ആണ് ഇത് നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ടീച്ചർ പറയുന്നു. കൂടാതെ അമിതമായ പ്ലാസ്റ്റിക് തള്ളുന്നതും കണ്ടൽ തോട്ടങ്ങൾക്കിടയിലാണ്. ഇത് കണ്ടലുകള്ക്ക് വളരാനുള്ള സുഷിരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഇതും കണ്ടൽ വളർച്ചയെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നതായി ടീച്ചർ പറയുന്നു.
മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രധാന പ്രജനന കേന്ദ്രം
കരിമീൻ മത്സ്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും മുട്ടയിടുന്നത് കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിലാണ്. വലിയ ചെമ്മീനുകളുടെ വളർച്ചയുടെ ഇടവും കണ്ടൽ കാടുകൾ തന്നെയാണ്. യഥേഷ്ടം ഞണ്ടുകളും ഇവിടെയുണ്ടാകുന്നു. കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ ഇലകൾ ചീഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവയ്ക്ക് വേണ്ട പ്രധാന ആഹാരപദാർഥങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്.
കണ്ടൽ വളരുക അഴിമുഖങ്ങളിൽ
പ്രധാനമായും അഴിമുഖങ്ങളിലാണ് കണ്ടൽക്കാടുകൾ വളരുന്നത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധജലവും ഉപ്പ് ജലവും സംഗമിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലാണ് കണ്ടൽക്കാടുകൾ വളരാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമം. കണ്ടൽക്കാടുകളെ എവിടെയും വളർത്തിയെടുക്കാമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത്. മലയോര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഇത് പറിച്ചു നടാൻ കഴിയില്ലെന്നും ടീച്ചർ പറയുന്നു. സർ സയിദ് കോളജിലെ ബോട്ടണി വിഭാഗം മേധാവിയും റിസർച്ച് സൂപ്പർവൈസറും ആയി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കണ്ടൽക്കാടുകളെ കുറിച്ച് നിരവധി പേർക്കാണ് ശ്രീജ മാർഗനിർദേശം നൽകുന്നത്.
വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ നാച്ചുറൽ മാജിക്കൽ മാൻ ഗ്രൂവ് ഇന്ത്യയുടെ വളണ്ടിയർ കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ ശ്രീജ. 2023 ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മികച്ച വോളണ്ടിയർ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. താത്പര്യമുള്ള വിദ്യാർഥികളെ കണ്ടെത്തി വളണ്ടിയറായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും പരിശീലനവും നൽകുന്നുണ്ട്.
