കടൽ കടന്നെത്തുന്ന കോടികൾ, കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടെല്ല് പ്രവാസികള് തന്നെ; പുതിയ സർവേ
കേരള കുടിയേറ്റ സർവേയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാം.
Published : September 30, 2025 at 5:30 PM IST
ചന്ദ്രനിൽ ചെന്നാലും ഒരു മലയാളിയുണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മളിൽ പലരും തമാശയായി പറയാറുണ്ട്. സംഗതി ശരിയാണ്. ലോകത്തെ ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും മലയാളി സാന്നിധ്യമുണ്ട്. പല രാജ്യങ്ങളിലും ജോലിക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്ക്കുമായി കുടിയേറി അവിടെ ഒരു മിനി കേരളം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് മലയാളികള്.
കേരളത്തിലെ 6.15 ശതമാനം പേരും പ്രവാസികളാണെന്നാണ് കേരള കുടിയേറ്റ സർവേ പറയുന്നത്. പഠനത്തിനും മറ്റ് ജോലികൾക്കും പോകുന്നവരാണ് കൂടുതൽ പേരും. ഈ പോക്ക് പോയാൽ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താകും എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വരട്ടെ. സർവേയുടെ പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം വിദേശത്ത് നിന്ന് കേരളത്തിലേയ്ക്ക് എത്തുന്ന റെമിറ്റൻസ് (വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് അയക്കുന്ന പണം) 2.1 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്.
ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം പ്രവാസിപ്പണം നേടുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. യുഎസിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാസിപ്പണം എത്തുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം യുഎസിൽ നിന്നാണ് 27 ശതമാനം റെമിറ്റൻസ് ലഭിക്കുന്നത്. ആദ്യമായാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ പിന്നിലാക്കി യുഎസ് മുന്നിൽ എത്തുന്നത്. യുഎഇയിൽ നിന്ന് 19.2 ശതമാനവും യുകെയിൽ നിന്ന് 10.8 ശതമാനം റെമിറ്റൻസ് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്.
കടൽ കടന്ന് എത്തുന്ന കോടികൾ
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെമിറ്റൻസ് വരുന്ന ആദ്യ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളവും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 2.1 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ഒരു വർഷം റെമിറ്റൻസായി കേരളത്തിലെത്തുന്നത്. 2018ൽ 85000 കോടി മാത്രമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ പ്രവാസിപ്പണമായി എത്തിയത്. കൊല്ലം ജില്ലയാണ് ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാമത്. 17.8 ശതമാനമാണ് റെമിറ്റൻസായി എത്തിയത്. പിന്നാലെ മലപ്പുറമുണ്ട്. 16.2 ശതമാനം.
എന്താണ് റെമിറ്റൻസ്?
ഒരാൾ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്കോ അലെങ്കിൽ പുറത്ത് നിന്ന് സ്വന്തം രാജ്യത്തേയ്ക്കോ പണം അയക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് റെമിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസി പണം. ഇൻവാർഡ്, ഔട്ട്വേർഡ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരം റെമിറ്റൻസുണ്ട്. വദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ നാട്ടിലേക്ക് പണം അയക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻവാർഡ് റെമിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇൻവാർഡ് റെമിറ്റൻസായി കേരളത്തിലേയ്ക്ക് എത്തുന്നത് 2.1 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണെന്ന് സാരം. 73.3 ശതമാനം റെമിറ്റൻസാണ് ഒരു മാസത്തിൽ എത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള കേരള പ്രവാസിസളുടെ എണ്ണമാണ് താഴെ. അതിൽ 1.3 ലക്ഷം പേരും വിദ്യർഥികളാണ്.
|സംസ്ഥാനം
|ശതമാനം
|കർണാടക
|45
|തമിഴ്നാട്
|16
|മഹാരാഷ്ട്ര
|10
|ഡൽഹി
|5.3
|ഗുജറാത്ത്
|4.2
റെമിറ്റൻസ് ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?
തീർച്ചായായും പ്രവാസിപ്പണം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മക്കളും മറ്റും അയക്കുന്ന പണം കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തെ കണക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കേരളത്തിലേയ്ക്ക് എത്തുന്ന പ്രവാസിപ്പണത്തിൻ്റെ തോത് കൂടിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്.
കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനവും വർഷങ്ങളായി ഗണ്യമായി ഉയർന്നു. 2023ൽ 2,63,945 രൂപയിൽ എത്തി. സർക്കാർ വരുമാനം ക്രമേണ 7,198 കോടിയിൽ നിന്ന് 1,32,724 കോടിയായി വർധിച്ചു. പണമയയ്ക്കൽ 1998 ൽ 13,652 കോടിയായിരുന്നു. 2023 ആയപ്പോഴേക്കും 216,893 കോടിയായി.
2018ൽ 85,092 കോടി രൂപയായിരുന്നു അത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ലഭിച്ചത് കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് 23016 കോടിയും മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് 35203 കോടിയും ലഭിച്ചു. എന്നാൽ ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാസർകോടും (610 കോടി) ഇടുക്കിയിലുമാണ് (260 കോടി).
ഇന്ത്യയ്ക്കും ഗുണം
ഇന്ത്യയ്ക്ക് മൊത്തത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രവാസി നിക്ഷേപങ്ങളിലും പണമയയ്ക്കലിലും കേരളത്തിൻ്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ടെങ്കില്ലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിലായി സ്ഥിരത പാലിക്കാൻ കേരളത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2008 മുതൽ 2016 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വിഹിതം 20 ശതമാനത്തിൽ താഴെയായിരുന്നു.
|വർഷം
ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് വന്ന
പ്രവാസിപ്പണം
കേരളത്തിലേയ്ക്ക് വന്ന
പ്രവാസിപ്പണം
|2020-2021
|617882 കോടി രൂപ
|132891 കോടി രൂപ
|2021-2022
|674336 കോടി രൂപ
|144640 കോടി രൂപ
|2022- 2023
|907792 കോടി രൂപ
|190734 കോടി രൂപ
|2023-2024
|1038750 കോടി രൂപ
|216893 കോടി രൂപ
എന്നാൽ പിന്നീട് വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങളും മറ്റും കാരണം ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ കേരളത്തിന് വലിയ സംഭാവന ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപിയുടെ 3.3 ശതമാനം പ്രവാസി പണമയയ്ക്കലാണെന്നാണ് കേരള കുടിയേറ്റ സർവേയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. ചുരിക്കി പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ പ്രവാസിപ്പണം വഴി കേരളം നൽകുന്ന സംഭാവനയെ എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ്.
2020-21 വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് വന്ന റെമിറ്റൻസ് 617882 കോടി രൂപയാണ്. കേരളത്തിൽ 132891 കോടി രൂപയും. എന്നാൽ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ഉള്ളിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന പണത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടി. 2023-2024 വർഷത്തെ കണക്കെടുത്താൽ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് 1038750 കോടി രൂപയാണ് പ്രവാസിപ്പണമായി എത്തിയത്. കേരളത്തിലേയ്ക്ക് എത്തിയത് 216893 കോടി രൂപയും.
കുടിയേറ്റ സർവേ വിശദാംശങ്ങൾ
2023ലെ കേരള കുടിയേറ്റ സർവേ പ്രകാരം 21,54,275 പേരാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറിയത്. അതായത് ജനസംഖ്യയുടെ 6.15 ശതമാനം ആളുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാസികൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. 3.7 ലക്ഷം ആളുകളാണ് പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നത്. പുറകെ തൃശൂർ 2.3 ലക്ഷം, കണ്ണൂർ 2.1 ലക്ഷം, കൊല്ലം 1.95 ലക്ഷം എന്നീ ജില്ലകളുമുണ്ട്.
കോഴിക്കോട് നിന്ന് 1.93 ലക്ഷം പേരും എറണാകുളത്തെ 1.86 ലക്ഷം പേരും വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോയത്. എന്നാൽ അതിശയം ഇതൊന്നുമല്ല. 80.5 ശതമാനം ആളുകളും ജിസിസി (ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ) രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കാണ് പോയത്. അവയിൽ യുഎഇ, സൗദി, ഖത്തർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓവറോൾ വിലയിരുത്തൽ ഇങ്ങനെ
- തെക്കൻ കേരളം - 25 ശതമാനം
- മധ്യ കേരളം - 33.1 ശതമാനം
- വടക്കൻ കേരളം - 41.8 ശതമാനം
ഗൾഫ് മാത്രമല്ല; യൂറോപ്പിലേയ്ക്കും
ഗൾഫ് പ്രവാസികൾ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലുള്ളത്. മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങള് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുമുണ്ട്. യുവാക്കളിൽ ഏറെ പേരും പോകുന്നതും സെറ്റിൽ ആവുന്നതും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റുമാണ്. കാനഡ, യുകെ, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂജൻ പിള്ളേരുടെ ചോയിസ്. കേരളത്തിലെ ആറ് ശതമാനം പേരും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത്.
പഠിക്കാനാണ് ഏറെ പേരും ഇത്തരം രാജ്യങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കുറവ് ആളുകൾ പോയിട്ടുള്ളത് ന്യൂസിലാൻ്റിലാണ്. വെറും 0.8 ശതമാനം മലയാളികളാണ് അവിടെയുള്ളത്. കാനഡയിൽ 3.1 ശതമാനം, അമേരിക്ക 2.2 ശതമാനം ഓസ്ട്രേലിയ 1.5 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെയാണ് കേരള കുടിയേറ്റ സർവേയുടെ കണക്കുകൾ പറയുന്നത്.
ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പ്രവാസി
2023 ലെ കണക്ക് പ്രകാരം 12.9 ശതമാനം വീടുകളിലും ഒരു പ്രവാസിയെങ്കില്ലും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ 83.8 ശതമാനം വീടുകളിൽ പ്രവാസികൾ ഇല്ല. അതിൽ മിക്കവരും പ്രവാസ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് വന്നവരാണ്. മത അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കിയാൽ വിദേശ കുടിയേറ്റക്കാരിൽ പലരും ഹിന്ദുക്കളാണ്. 35.2 ശതമാനം പേർ. കുടിയേറ്റക്കാരിൽ 19.1 ശതമാനം സ്ത്രീകളും 80.9 ശതമാനം പുരുഷന്മാരുമാണ്.
വിദേശ വിദ്യാർഥികളിൽ 45.6 ശതമാനം പെൺകുട്ടികളാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മിക്ക പ്രവാസികളും ബിരുദം കഴിഞ്ഞ് പോയവരാണ്. കൂടാതെ ഹയർസെക്കൻഡറി കഴിഞ്ഞവരും ഡിപ്ലോമക്കാരുമുണ്ട്. 76.9 ശതമാനം ആളുകളും ജോലിക്കും ബാക്കി 11.3 ശതമാനം പേർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമായാണ് പോയിട്ടുള്ളത്.
ബൈ ബൈ പ്രവാസം
വിദേശത്തു തന്നെ തുടരാൻ പ്രവാസികളിൽ പലർക്കും സാധിക്കാറില്ലെന്നതാണ് സത്യം. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കും മറ്റും ആവേശത്തിലും അല്ലാതെയും പോയവർ തിരികെ വന്ന കഥകളും നമ്മൾ കേട്ട് കാണും. കാരണങ്ങൾ പലതാണ് എന്ന് മാത്രം.
കേരള കുടിയേറ്റ സർവേയുടെ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് 17 ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് പ്രവാസം മതിയാക്കി മടങ്ങി വന്നത് എന്നാണ്. യുഎഇ, സൗദി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മടങ്ങി വന്നത്. എന്നാൽ മടങ്ങിവന്നവരിൽ 58 ശതമാനം ആളുകളും 10-ാം ക്ലാസോ അതിൽ താഴേയോ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ്.
