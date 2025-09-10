കേരള സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാർ തർക്കം: ഹൈക്കോടതിയിൽ അനിൽകുമാറിന് തിരിച്ചടി; സസ്പെൻഷൻ തുടരും
Published : September 10, 2025 at 12:13 PM IST
എറണാകുളം: കേരള സർവകലാശാലയിലെ രജിസ്ട്രാർ പദവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിൽ ഡോ. കെ.എസ്. അനിൽകുമാറിന് ഹൈക്കോടതിയിൽ തിരിച്ചടി. വൈസ് ചാൻസലർ മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ പുറപ്പെടുവിച്ച സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്ത് നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗം ചേർന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതുവരെ അനിൽകുമാർ സസ്പെൻഷനിൽ തുടരുമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്.
സസ്പെൻഷൻ തുടരണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം സിൻഡിക്കേറ്റിനാണെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗം അടിയന്തരമായി വിളിക്കാനും ഹൈക്കോടതി വൈസ് ചാൻസലറോട് നിർദേശിച്ചു.
ഡോ. അനിൽകുമാറിന്റെ ഹർജിയിൽ രജിസ്ട്രാറുടെ ചുമതല നിർവഹണം വൈസ് ചാൻസലർ തടസപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും രജിസ്ട്രാറുടെ സസ്പെൻഷൻ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും ആരോപിച്ചിരുന്നു. വിസിയുടെ സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ് സിൻഡിക്കറ്റ് നേരത്തെ തന്നെ റദ്ദാക്കിയിട്ടും അത് നടപ്പാക്കുന്നില്ലെന്നും, ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർക്ക് ചുമതല കൈമാറിയ വിസിയുടെ നടപടി റദ്ദാക്കണമെന്നും ആവശ്യമുന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കോടതി ഇതില് ഇടപെടാൻ തയാറായില്ല.
സെനറ്റ് ഹാളിൽ നടന്ന സ്വകാര്യ ചടങ്ങിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് തർക്കങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 2-ന് രജിസ്ട്രാർ അനിൽകുമാറിനെ വിസി സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. എന്നാൽ ജൂലൈ 6-ന് സിൻഡിക്കേറ്റ് അനിൽകുമാറിന്റെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കുകയും അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെയാണ് തർക്കം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായത്.
രജിസ്ട്രാർ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും, വിസി മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ ശക്തമായ നടപടികളുമായി രംഗത്തെത്തി. രജിസ്ട്രാറിന് ഫയൽ കൈമാറരുതെന്ന് നിർദേശം നൽകി. ഫയൽ കൈമാറിയാൽ ചട്ടലംഘനമായി കണക്കാക്കുമെന്നു ഉത്തരവിട്ടു. സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത രജിസ്ട്രാറിന്റെ ശമ്പളം തടഞ്ഞുവയ്ക്കാൻ ഫിനാൻസ് ഓഫീസറെ നിർദേശിച്ചു. രജിസ്ട്രാറിന്റെ ഓഫീസ് പൂട്ടി കാർ ഗാരേജിൽ ഇടണമെന്ന ഉത്തരവും ഇറക്കി. എന്നാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത് നടപ്പാക്കിയില്ല.
ഹർജി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ, ഹൈക്കോടതി സർവകലാശാലയിലെ സാഹചര്യം “എലിയും പൂച്ചയും കളി” പോലെയാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ടി.ആർ.രവിയുടെ ബെഞ്ച് പരിഹസിച്ചിരുന്നു. രജിസ്ട്രാര് ആവശ്യപ്പെട്ട സ്റ്റേ കോടതി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. വിഷയത്തിൽ സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ തീരുമാനം വരുന്നതുവരെ അനിൽകുമാർ സസ്പെൻഷനിൽ തുടരുമെന്നാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്.
നേരത്തേ, മിനി കാപ്പന് കേരള സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാർ ഇൻ ചാർജ് ചുമതല നൽകിയ വിസിയുടെ നടപടി ഉൾപ്പെടെ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ഡോ. കെ എസ് അനിൽകുമാറിൻ്റെ ആവശ്യവും ഹൈക്കോടതി നിരാകരിച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കാമെന്ന് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വിസിയോടും സർവകലാശാലയോടും ഹൈക്കോടതി വിശദീകരണവും തേടിയിരുന്നു.
ജോയിൻ്റ് രജിസ്ട്രാർക്ക്, രജിസ്ട്രാറുടെ ചുമതല കൂടി കൈമാറിയ വിസിയുടെ നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഡോ. കെ എസ് അനിൽകുമാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.