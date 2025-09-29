ശബരിമല, മാളികപ്പുറം മേല്ശാന്തിമാരുടെ നറുക്കെടുപ്പ് പൂര്ണമായും വീഡിയോ റെക്കോഡ് ചെയ്യും; നിരീക്ഷിക്കാൻ റി. ജസ്റ്റിസ് ടിആര് രാമചന്ദ്രന് നായര്
ജസ്റ്റിസ് ടിആര് രാമചന്ദ്രന് നായര്ക്ക് മേല്ശാന്തി നറുക്കെടുപ്പിനുള്ള മേല്നോട്ട ചുമതല ഹൈക്കോടതി നല്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
Published : September 29, 2025 at 3:41 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമല, മാളികപ്പുറം മേല്ശാന്തിമാരുടെ നറുക്കെടുപ്പിന് റിട്ടയേഡ് ജസ്റ്റിസ് ടിആര് രാമചന്ദ്രന് നായരെ നിരീക്ഷകനായി നിയോഗിച്ച് ഹൈക്കോടതി. ജസ്റ്റിസ് ടിആര് രാമചന്ദ്രന് നായര്ക്ക് മേല്ശാന്തി നറുക്കെടുപ്പിനുള്ള മേല്നോട്ട ചുമതല ഹൈക്കോടതി നല്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. മേല്ശാന്തിമാരുടെ നറുക്കെടുപ്പ് പൂര്ണമായും വീഡിയോ റെക്കോഡ് ചെയ്യണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
നടപടിക്രമങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്കി ഹൈക്കോടതിക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കണമെന്നും ദേവസ്വം ബഞ്ച് നിര്ദേശം നൽകി. ഒക്ടോബര് 16നാണ് തുലാമാസ പൂജകള്ക്കായി ശബരിമല നട തുറക്കുന്നത്. ഒക്ടോബര് 17നാണ് ശബരിമല മേല്ശാന്തിമാരുടെ നറുക്കെടുപ്പ്. വൃശ്ചിക മാസ പൂജകള്ക്കായി നട തുറക്കുന്ന ദിവസം പുതിയ മേല്ശാന്തിമാര് ചുമതലയേല്ക്കും.
നേരത്തെ മേൽശാന്തിമാരുടെ നറുക്കെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് തർക്കങ്ങൾ ഉടലെടുത്തിരുന്നു. ശബരിമല സ്പെഷൽ കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെടുത്ത സ്വമേധയാ ഹർജി തീർപ്പാക്കിയാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. അതേസമയം, ശബരിമല ഉൾകഴകത്തെയും (കീഴ്ശാന്തി) പമ്പ മേൽശാന്തിമാരെയും കഴിഞ്ഞ മാസം തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. പാറശാല ദേവസ്വം മേൽശാന്തി എസ്. ഹരീഷ് പോറ്റിയെ ശബരിമല ഉൾക്കഴകമായി (കീഴ്ശാന്തി) തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു.
മേല്ശാന്തിമാരെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇങ്ങിനെ
പൂജാദികര്മങ്ങള് നടത്താന് കഴിവും അറിവുമുള്ള പൂജാരികള് കേരളത്തില് ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും ശബരിമല മേല്ശാന്തിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനുള്ള ഭാഗ്യം അപൂര്വ്വം ചിലര്ക്കു മാത്രമേ ലഭിക്കാറുള്ളൂ. ഒരു വര്ഷത്തേക്കാണ് ശബരിമല മേല്ശാന്തിമാരെ നിയമിക്കാറുള്ളത്. പുറപ്പെടാ ശാന്തികളായതിനാല് ശബരിമല മാളികപ്പുറം മേല്ശാന്തിമാര് ഒരു വര്ഷം സന്നിധാനത്ത് കഴിയാന് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്.
യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം
ദിവസം രണ്ടു നേരം തുറന്ന് മൂന്നു നേരം പൂജ നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രത്തില് പത്തു വര്ഷമെങ്കിലും തുടര്ച്ചയായി മേല്ശാന്തിയായിരിക്കണമെന്നതാണ് പ്രധാന മാനദണ്ഡം. മറ്റു ജോലി ഉള്ളവർ ആകരുത്. എസ്എസ്എൽസിയാണ് കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത. 35നും 60നും മധ്യേയാണ് പ്രായം. മേൽശാന്തി എന്ന നിലയിൽ സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരമുള്ളവരാകണം. ക്രിമിനൽ കേസിൽ പ്രതിയാകുകയോ ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയോ പാടില്ല. അംഗവൈകല്യം, ഗുരുതര രോഗം എന്നിവ ഉള്ളവരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശൈവ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ആഗമ ശാസ്ത്ര വിധികളും സംസ്കൃതത്തിലും ശബരിമല, മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്നിവയിലും അറിവ് ഉണ്ടാകണം.
വേദമന്ത്രോച്ചാരണത്തിൽ സ്ഫുടത, അക്ഷരശുദ്ധി, അർഥബോധം എന്നിവ വേണം. അപേക്ഷകർ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചതും കേരളീയ ആചാരപ്രകാരം പൂജകളും താന്ത്രിക കർമങ്ങളും പഠിച്ചവരാകണം. ശബരിമല, മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മുൻപ് മേൽശാന്തി ആയവർക്ക് 10ന് വർഷത്തിനു കഴിഞ്ഞേ അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളു. തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡിന് ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളില് നിന്ന് സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരെ അഭിമുഖത്തിന് വിളിക്കും. അതിനു ശേഷം മേല്ശാന്തി നിയമനത്തിന് പരിഗണിക്കപ്പെടാനുളള അന്തിമ പട്ടിക തയ്യാറാക്കും.
