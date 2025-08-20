കോഴിക്കോട്: പൊന്നിൻ ചിങ്ങമാസത്തിൽ പാടത്ത് പൊന്ന് വിളയിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കർഷകർ. മകരക്കൊയ്ത്തിന് താളമിടാൻ ഞാറുകൾ പാടത്ത് തലയാട്ടി തുടങ്ങി. ഹരിതഭംഗിയിൽ നിന്ന് സ്വർണനിറമാകുമ്പോൾ കൊയ്ത്തിന് സമയമാകും. ഈ ഭക്ഷ്യധാന്യത്തിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്, വിളയുമ്പോൾ നെല്ലും കുത്തിയാൽ അരിയും വേവിച്ചാൽ ചോറുമാണ്.
ഈ നെൽവിശേഷങ്ങൾ കാരണം കോഴിക്കോട് പള്ളിക്കര താഴെയില്ലത്ത് വേണു എന്ന കർഷകൻ്റെ ശേഖരത്തിൽ 70 വ്യത്യസ്ത നെൽവിത്തുകളാണുള്ളത്. ഓരോ വർഷവും പുതിയ വിത്തുകൾ പരീക്ഷിച്ച്, ജൈവകൃഷിയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഈ അപൂർവ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കി. പൈതൃക വിത്തുകളും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് എത്തിച്ച വിത്തുകളും കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. നവര, രക്തശാലി, 60-ാം കുറുവ, കുതിര്, അന്നപൂർണ, ജ്യോതി, കൃഷ്ണകമോത്, ബ്ലാക്ക് ജാസ്മിൻ, ആതിര, ഉമ എന്നിവയാണ് സ്ഥിരമായി കൃഷി ചെയ്തുവരുന്നത്.
മറ്റുള്ളവർക്ക് വിത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൈവശമുള്ള വിത്തുകൾ തിരികെ വാങ്ങി വേണു തൻ്റെ ശേഖരം വിപുലീകരിക്കുന്നു. ഇല്ലംനിറ ചടങ്ങിനായി ക്ഷേത്രഭാരവാഹികളും നെൽവിത്തുകൾക്കായി കൃഷിഭവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇദ്ദേഹത്തെ തേടി എത്താറുണ്ട്. നെല്ല് മില്ലിൽ കുത്തി അരിയാക്കി തവിട് കളയാതെയാണ് ആവശ്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഔഷധഗുണമുള്ളതിനാൽ വലിയ ഡിമാൻ്റുണ്ട്.
കറുത്ത അരിയിനമായ ബ്ലാക്ക് ജാസ്മിൻ ചില രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനമുണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. ഡബാർശാലി നെല്ലിൻ്റെ പുല്ലിന് പച്ചയും വയലറ്റും നിറങ്ങളുണ്ട്. നവര വിത്ത് കറുപ്പാണെങ്കിലും അരി ചുവപ്പാണ്, ഇത് കർക്കടകത്തിൽ ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. രക്തം കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന രക്തശാലി അരി കുട്ടികൾക്കാണ് നൽകുന്നത്. രാജാക്കന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണകമോത് നെല്ലിന് വയലറ്റ് നിറമാണ്. ക്ഷീണത്തിന് ഉത്തമമായ വരിനെല്ലിന് ഔഷധഗുണമുള്ള വേരുമുണ്ട്.
ജൈവകൃഷി രീതി പിന്തുടരുന്ന വേണു, രാസവളം ഉപയോഗിച്ചാൽ കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിക്കുമെന്ന് പലരും പറയുമ്പോഴും അതിനോട് താത്പര്യമില്ല. സ്വന്തമായി നെൽപാടമില്ലാത്തതിനാൽ പാട്ടത്തിനെടുത്താണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. പമ്പ്സെറ്റും വളവും സ്വന്തമായി വാങ്ങേണ്ടിവരുന്നു. കൂടാതെ, തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളെയും ലഭിക്കാറില്ലെന്ന് വേണു പറയുന്നു. തൻ്റെ പോലെയുള്ള കർഷകർക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രോത്സാഹനവും സാമ്പത്തിക സഹായവും ലഭിക്കാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചെറുപ്പം മുതൽ കൃഷിയിൽ സജീവമാണ് വേണു. നിലമൊരുക്കാനും വിത്ത് വിതക്കാനും ഞാറ് നടാനും നെല്ല് കൊയ്യാനും എല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. രാവിലെ ആറിന് കീഴൂർ ചൊവ്വവയലിലെ രണ്ടേക്കർ പാടത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. ഇവിടെ ത്രിവേണിമട്ടയും നവരയും രക്തശാലിയുമാണ് മകരക്കൊയ്ത്തിന് തയ്യാറാവുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പുഞ്ചകൃഷിക്ക് നിലമൊരുക്കും. തിക്കോടി കൃഷിഭവൻ വേണുവിനെ മികച്ച കർഷകനായി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് പാടത്ത് വച്ച് കൃഷിപാഠങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുകയും പല വേദികളിലും നെൽവിത്തുകളുടെ പ്രദർശനം നടത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. കൃഷിയും വയലും കഴിഞ്ഞിട്ടേ വേണുവിന് മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കുള്ളൂ.
