കോഴിക്കോട്: ആറുമാസം പ്രായമുള്ള ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ ഹൃദയ വാൽവിൽ അപൂർവമായ 'കീ ഹോൾ' ശസ്ത്രക്രിയ (ഫീറ്റൽ ബലൂൺ അയോർട്ടിക് വാൽവോട്ടമി) വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസ് ആശുപത്രി. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നടക്കുന്നതും രാജ്യത്ത് അഞ്ചാമതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുമായ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ, പൂർണമായും സൗജന്യമായാണ് നിർവഹിച്ചത്.
ഹൃദയത്തിന് ഗുരുതരമായ തകരാറുള്ളതിനാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഏക മാർഗം ഈ ശസ്ത്രക്രിയയാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചതോടെയാണ് മുഹ്സിന എന്ന അഞ്ച് മാസം ഗർഭിണിയായ യുവതി ആസ്റ്റർ മിംസിലെത്തിയത്. നേരത്തെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ, കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ പ്രധാന പമ്പിങ് അറയായ ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ കുറവാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ശുദ്ധരക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന അയോർട്ടയുടെ വാൽവ് ചുരുങ്ങിയതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഈ അവസ്ഥ തുടർന്നാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുമെന്നായിരുന്നു ഡോക്ടർമാരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.
ചികിത്സാ രീതിയും വെല്ലുവിളികളും
കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ലാത്തതും ഇന്ത്യയിൽ ചുരുക്കം കേസുകളിൽ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായ ഫീറ്റൽ ബലൂൺ അയോർട്ടിക് വാൽവോട്ടമി എന്ന അതിസങ്കീർണമായ ചികിത്സാരീതിയാണ് ഡോ. രേണു പി. കുറുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ സംഘം തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
ഗർഭകാലം കഴിഞ്ഞ് ആരോഗ്യകരമായി കുട്ടി പുറത്ത് വരാൻ മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാവാൻ സാധ്യത ഉള്ളതും ഡോകടർമാർക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഒരുപോലെ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ചെയ്യാത്തതും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നാലോളം കേസുകൾ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 'ഫീറ്റൽ ബലൂൺ അയോർട്ടിക് വാൽവോട്ടമി' ചികിത്സയിലൂടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഡോകടർ അറിയിച്ചു. കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ എന്തിനും തയ്യാറാണെന്ന് നിശ്ചയ ദാർഢ്യവുമായി മുഹ്സിനയും കുടുംബവും അറിയിച്ചതോടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൃദയ വാൽവിലെ കീ ഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയ(ഫീറ്റൽ ബലൂൺ അയോർട്ടിക് വാൽവോട്ടമി) നടത്തുകയായിരുന്നു. ആറാം മാസം അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ തകരാറുള്ള വാൽവ് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ശരിയാക്കി.
ഈ ശസ്ത്രക്രിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി, കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്ഥാനം ശസ്ത്രക്രിയക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ആയിരിക്കുക എന്നതാണ്. ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം കാരണം ശസ്ത്രക്രിയ മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നു. മൂന്ന് ദിവസത്തിനുശേഷം കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്ഥാനം അനുകൂലമായപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും അനസ്തേഷ്യ നൽകി ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി.
ചികിത്സയുടെ ലക്ഷ്യം
ഈ ചികിത്സയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം, അയോർട്ടിക് വാൽവ് തുറന്ന്, ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇടത് അറയിലേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള രക്തയോട്ടം സാധാരണ നിലയിലാക്കുക എന്നതാണ്. ഇതുവഴി ഹൃദയപേശികൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ വളരാനും ഹൈപ്പോപ്ലാസ്റ്റിക് ലെഫ്റ്റ് ഹാർട്ട് സിൻഡ്രോം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാതെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും.
ഈ ചികിത്സ വിജയകരമായാൽ, കുഞ്ഞിന് ജനനശേഷം കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷവും കുഞ്ഞിന് നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണവും ചിലപ്പോൾ ജനനശേഷം ചെറിയ ചികിത്സകളും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.
ഈ ചികിത്സാ രീതി, ലോകത്തിലെ വളരെ കുറഞ്ഞ ആശുപത്രികളിൽ മാത്രം ലഭ്യമായ ഒരു അതിവിദഗ്ധ ചികിത്സയാണ്. ഇത് ഒരു ഫീറ്റൽ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജിസ്റ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വിദഗ്ധ സംഘത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്.
