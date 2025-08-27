ETV Bharat / state

"ബന്ധം പിരിയുമ്പോള്‍ ചിലര്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാവി നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്, ജാമ്യം നിഷേധിച്ചാല്‍ അത് നീതി നിഷേധമാകും", വേടന് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ച് ഹൈക്കോടതി - RAPE CASE AGAINST RAPPER VEDAN

അറസ്‌റ്റുണ്ടാകുന്ന പക്ഷം ജാമ്യത്തിൽ വിടണമെന്ന് നിർദേശിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്

HIGH COURT RULING RAPPER VEDAN CASE VEDAN RAPE CASE ANTICIPATORY BAIL IN RAPE CASE
Rapper Vedan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2025 at 12:23 PM IST

2 Min Read

എറണാകുളം: ബലാത്സംഗക്കേസിൽ റാപ്പർ വേടനെന്ന ഹിരൺദാസ് മുരളിക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം. ഹൈക്കോടതിയാണ് കർശന ഉപാധികളോടെ മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ 9 ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനു മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ കോടതി നിർദേശം നൽകി. ഓരോ കേസിലെയും സാഹചര്യങ്ങള്‍ വ്യത്യസ്‌തമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ബന്ധം പിരിഞ്ഞതിനു ശേഷം ചിലര്‍ എതിർപക്ഷത്തു നിൽക്കുന്നയാളുടെ ഭാവി നശിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കോടതി, പ്രതിക്ക് മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചാല്‍ അത് നീതി നിഷേധമാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

അറസ്‌റ്റുണ്ടാകുന്ന പക്ഷം ജാമ്യത്തിൽ വിടണമെന്ന് നിർദേശിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. റാപ്പർ വേടനെതിരെ ബലാത്സംഗക്കുറ്റം ചുമത്തി ഒരു കേസ് കൂടി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തതായി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വേടനെതിരെ പൊലീസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌ത രണ്ടാമത്തെ ബലാത്സംഗ കേസാണിത്. ഉഭയകക്ഷി സമ്മതപ്രകാരമുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തെ ബലാത്സംഗമായി ചിത്രീകരിക്കരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും വാദത്തിനിടെ ആവര്‍ത്തിച്ചു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ പറയുന്നതല്ല വാദമായി ഉയര്‍ത്തേണ്ടതെന്നും പരാതിക്കാരിയുടെ അഭിഭാഷകയോട് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ തന്നെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യാൻ സംഘടിത ശ്രമമുണ്ടെന്നായിരുന്നു വേടൻ്റെ വാദം.

ബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാകുമ്പോൾ വിവാഹ വാഗ്‌ദാനം നൽകി പരാതി നൽകുന്നത് ബലാത്സംഗത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരില്ല. ഇക്കാര്യം സുപ്രീം കോടതി പല ഉത്തരവുകളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും വേടൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ബലാത്സംഗക്കുറ്റവും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും അറിയാവുന്നവരാണ് പരാതിക്കാരിയും താനുമെന്നും ഹർജിയിൽ വാദമുന്നയിച്ചിരുന്നു.

വിവാഹ വാഗ്‌ദാനം നൽകി തുടർച്ചയായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ എറണാകുളം തൃക്കാക്കര പൊലീസാണ് ജൂലൈ 31 ന് വേടനെതിരെ കേസെടുത്തത്. 2021 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ 2023 മാർച്ച് വരെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ച് ലൈംഗിക ചൂഷണം നടത്തിയെന്നായിരുന്നു യുവ വനിതാ ഡോക്‌ടറുടെ പരാതി.

വേടനെതിരെയുള്ള മുൻ ആരോപണങ്ങള്‍

നേരത്തെ കഞ്ചാവ് കേസിലും വേടൻ അറസ്‌റ്റിലായിരുന്നു. പിന്നീട് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. വേടൻ്റെ ഫ്‌ളാറ്റില്‍ വച്ചായിരുന്നു കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇതിനുമുൻപ് മുമ്പ് മി ടൂ ആരോപണവും ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. 'വുമണ്‍ എഗെയ്ന്‍സ്റ്റ് സെക്ഷ്വല്‍ ഹറാസ്‌മെൻ്റ് ' എന്ന കൂട്ടായ്‌മ വഴിയാണ് ചില സ്ത്രീകള്‍ വേടനെതിരെ ലൈംഗിക ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.

വേടൻ മദ്യലഹരിയില്‍ ലൈംഗികബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടാന്‍ യുവതിയെ നിര്‍ബന്ധിച്ചുവെന്നും പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു ആരോപണം. സുഹൃദ്‌വലയത്തിലെ സ്ത്രീകളുമായി ലൈംഗികബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടുവെന്ന് നുണ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നും ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. സംവിധായകന്‍ മുഹ്‌സിന്‍ പരാരിയുടെ 'ഫ്രം എ നേറ്റീവ് ഡോട്ടര്‍' എന്ന ആല്‍ബത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് വേടനെതിരെ മീടു ആരോപണം ഉയര്‍ന്നത്. ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ വേടന്‍ മാപ്പു പറയുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

Also Read: പരിപാടിക്കിടെ കുഴഞ്ഞുവീണ നടനും അവതാരകനുമായ രാജേഷ് കേശവ് ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ; പ്രാർത്ഥനകൾ തേടി സുഹൃത്തുക്കൾ - RAJESH KESHAV HOSPITALIZED

എറണാകുളം: ബലാത്സംഗക്കേസിൽ റാപ്പർ വേടനെന്ന ഹിരൺദാസ് മുരളിക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം. ഹൈക്കോടതിയാണ് കർശന ഉപാധികളോടെ മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ 9 ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനു മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ കോടതി നിർദേശം നൽകി. ഓരോ കേസിലെയും സാഹചര്യങ്ങള്‍ വ്യത്യസ്‌തമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ബന്ധം പിരിഞ്ഞതിനു ശേഷം ചിലര്‍ എതിർപക്ഷത്തു നിൽക്കുന്നയാളുടെ ഭാവി നശിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കോടതി, പ്രതിക്ക് മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചാല്‍ അത് നീതി നിഷേധമാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

അറസ്‌റ്റുണ്ടാകുന്ന പക്ഷം ജാമ്യത്തിൽ വിടണമെന്ന് നിർദേശിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. റാപ്പർ വേടനെതിരെ ബലാത്സംഗക്കുറ്റം ചുമത്തി ഒരു കേസ് കൂടി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തതായി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വേടനെതിരെ പൊലീസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌ത രണ്ടാമത്തെ ബലാത്സംഗ കേസാണിത്. ഉഭയകക്ഷി സമ്മതപ്രകാരമുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തെ ബലാത്സംഗമായി ചിത്രീകരിക്കരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും വാദത്തിനിടെ ആവര്‍ത്തിച്ചു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ പറയുന്നതല്ല വാദമായി ഉയര്‍ത്തേണ്ടതെന്നും പരാതിക്കാരിയുടെ അഭിഭാഷകയോട് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ തന്നെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യാൻ സംഘടിത ശ്രമമുണ്ടെന്നായിരുന്നു വേടൻ്റെ വാദം.

ബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാകുമ്പോൾ വിവാഹ വാഗ്‌ദാനം നൽകി പരാതി നൽകുന്നത് ബലാത്സംഗത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരില്ല. ഇക്കാര്യം സുപ്രീം കോടതി പല ഉത്തരവുകളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും വേടൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ബലാത്സംഗക്കുറ്റവും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും അറിയാവുന്നവരാണ് പരാതിക്കാരിയും താനുമെന്നും ഹർജിയിൽ വാദമുന്നയിച്ചിരുന്നു.

വിവാഹ വാഗ്‌ദാനം നൽകി തുടർച്ചയായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ എറണാകുളം തൃക്കാക്കര പൊലീസാണ് ജൂലൈ 31 ന് വേടനെതിരെ കേസെടുത്തത്. 2021 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ 2023 മാർച്ച് വരെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ച് ലൈംഗിക ചൂഷണം നടത്തിയെന്നായിരുന്നു യുവ വനിതാ ഡോക്‌ടറുടെ പരാതി.

വേടനെതിരെയുള്ള മുൻ ആരോപണങ്ങള്‍

നേരത്തെ കഞ്ചാവ് കേസിലും വേടൻ അറസ്‌റ്റിലായിരുന്നു. പിന്നീട് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. വേടൻ്റെ ഫ്‌ളാറ്റില്‍ വച്ചായിരുന്നു കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇതിനുമുൻപ് മുമ്പ് മി ടൂ ആരോപണവും ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. 'വുമണ്‍ എഗെയ്ന്‍സ്റ്റ് സെക്ഷ്വല്‍ ഹറാസ്‌മെൻ്റ് ' എന്ന കൂട്ടായ്‌മ വഴിയാണ് ചില സ്ത്രീകള്‍ വേടനെതിരെ ലൈംഗിക ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.

വേടൻ മദ്യലഹരിയില്‍ ലൈംഗികബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടാന്‍ യുവതിയെ നിര്‍ബന്ധിച്ചുവെന്നും പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു ആരോപണം. സുഹൃദ്‌വലയത്തിലെ സ്ത്രീകളുമായി ലൈംഗികബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടുവെന്ന് നുണ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നും ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. സംവിധായകന്‍ മുഹ്‌സിന്‍ പരാരിയുടെ 'ഫ്രം എ നേറ്റീവ് ഡോട്ടര്‍' എന്ന ആല്‍ബത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് വേടനെതിരെ മീടു ആരോപണം ഉയര്‍ന്നത്. ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ വേടന്‍ മാപ്പു പറയുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

Also Read: പരിപാടിക്കിടെ കുഴഞ്ഞുവീണ നടനും അവതാരകനുമായ രാജേഷ് കേശവ് ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ; പ്രാർത്ഥനകൾ തേടി സുഹൃത്തുക്കൾ - RAJESH KESHAV HOSPITALIZED

For All Latest Updates

TAGGED:

HIGH COURT RULINGRAPPER VEDAN CASEVEDAN RAPE CASEVEDAN ANTICIPATORY BAILRAPE CASE AGAINST RAPPER VEDAN

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ഗ്രാമവീഥികളിലൂടെ പൊന്നോണ വരവറിയിച്ച് ഓണപ്പൊട്ടന്‍; ഇനി പത്തുനാള്‍ ഉത്സവലഹരി

ഷൈമയുടെ പോരാട്ടത്തിന് ഫലം കാണുന്നു;വരുന്നൂ കോഴിക്കോട്ട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ ഡോഗ് പാര്‍ക്ക്

നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യും: ആഗോള വിപണി പിടിക്കാൻ മാരുതിയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് കാർ; ഇ-വിറ്റാര ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌ത് പ്രധാനമന്ത്രി

"ആർപ്പോ.. ഇർറോ..", വര്‍ണാഭമായ അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്രയ്‌ക്ക് കൊടിയേറി; ഇനി ഓണം വൈബ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.