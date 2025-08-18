എറണാകുളം: യുവ ഡോക്ടറെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ റാപ്പർ ഹിരൺദാസ് മുരളിയെന്ന വേടൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി നാളത്തേക്ക് മാറ്റി. ബലാത്സംഗ കുറ്റം നിലനിൽക്കില്ലെന്നും പരാതിക്കാരിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും വേടൻ വാദിച്ചു. അന്വേഷണവുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചത് ബലാത്സംഗമല്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ബന്ധം ഉഭയസമ്മതപ്രകാരമായിരുന്നുവെന്നും വേടൻ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ, വേടൻ സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയാണെന്നും ഇയാൾക്കെതിരെ കൂടുതൽ പരാതികൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പരാതിക്കാരി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. വേടന് സർക്കാർ തലത്തിൽ സ്വാധീനമുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അവർ വാദിച്ചു. തുടർന്ന് പരാതിക്കാരിയെ കേസിൽ കക്ഷി ചേരാൻ കോടതി അനുവദിച്ചു.
വ്യക്തിഹത്യക്ക് ശ്രമമെന്ന് വേടൻ
തനിക്കെതിരെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്താൻ സംഘടിതമായ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വേടൻ ആരോപിച്ചു. തനിക്കും മാനേജർമാർക്കും ഭീഷണി കോളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. നിരവധി സ്ത്രീകൾ തനിക്കെതിരെ പരാതി നൽകുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായും അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. 2020ലും 2021ലും വേടനെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് യുവതികൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇത് ഡിജിപിക്ക് കൈമാറിയതായി കരുതുന്നതായും പരാതിക്കാരി പറഞ്ഞു.
കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി തുടർച്ചയായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന യുവ ഡോക്ടറുടെ പരാതിയിൽ ജൂലൈ 31നാണ് തൃക്കാക്കര പൊലീസ് വേടനെതിരെ കേസെടുത്തത്. 2021 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ 2023 മാർച്ച് വരെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ച് ലൈംഗിക ചൂഷണം നടത്തിയെന്നാണ് പരാതി. പുതിയ പാട്ടിറക്കാൻ യുവ ഡോക്ടറിൽനിന്ന് 31,000 രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്.
മറ്റുകേസുകളും ആരോപണങ്ങളും
കഴിഞ്ഞ വർഷം മാരക ലഹരിമരുന്നായ എംഡിഎംഎയുമായി വേടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘത്തെ പൊലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. കഞ്ചാവ് കൈവശം വച്ചതിന് മറ്റൊരു കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി ജാമ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. മീ ടൂ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോഴും, മദ്യലഹരിയിൽ ലൈംഗികബന്ധത്തിന് നിർബന്ധിച്ചുവെന്ന് ചില സ്ത്രീകൾ ആരോപിച്ചപ്പോഴും വേടൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. 2022ൽ പുലിപ്പല്ല് വിറ്റ കേസിൽ വേടനെ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേടൻ വിദേശത്തേക്ക് കടക്കുന്നത് തടയാൻ പൊലീസ് ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. കേസ് സംബന്ധിച്ച പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും.
