എറണാകുളം: യുവ ഡോക്ടറെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ റാപ്പർ വേടൻ എന്ന ഹിരൺദാസ് മുരളിയുടെ അറസ്റ്റ് ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞു. വേടൻ സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് ബച്ചു കുര്യൻ തോമസിൻ്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. നാളെ ഹർജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും വരെ അറസ്റ്റ് പാടില്ലെന്നാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം. ഹർജിയിൽ വാദം നടക്കുമ്പോൾ അറസ്റ്റ് പാടില്ലെന്ന് കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു.
വേടനെതിരെ കേരളത്തിലെ മറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം അറിയിക്കാൻ സർക്കാരിന് കോടതി നിർദേശം നൽകി. 'മീ ടൂ' സമയത്ത് വേടനെതിരെ നിരവധി ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വേടൻ ക്ഷമാപണം നടത്തിയെന്നും പരാതിക്കാരി വാദിച്ചു. എന്നാൽ, ബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ബലാത്സംഗമായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഉഭയസമ്മതപ്രകാരമുള്ള ശാരീരിക ബന്ധം എങ്ങനെ ബലാത്സംഗമാകുമെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരാതിക്കാരിയുടേത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സിംഗിൾ ബെഞ്ച്, മാധ്യമങ്ങളിലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ മാത്രം അവലംബിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഓർമിപ്പിച്ചു. വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി തുടർച്ചയായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന യുവ ഡോക്ടറുടെ പരാതിയിൽ ജൂലൈ 31നാണ് തൃക്കാക്കര പൊലീസ് വേടനെതിരെ കേസെടുത്തത്.
2021 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ 2023 മാർച്ച് വരെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ച് ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തെന്നാണ് പരാതി. പുതിയ പാട്ടിറക്കാൻ യുവ ഡോക്ടറിൽനിന്ന് 31,000 രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്നും പരാതിയിലുണ്ടായിരുന്നു. വേടനെതിരെ കൂടുതൽ പരാതികൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇയാൾക്ക് സർക്കാർ തലത്തിൽ സ്വാധീനമുണ്ടെന്നും അതിനാൽ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പരാതിക്കാരി കോടതിയെ ഇന്നലെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ, തനിക്കെതിരെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്താൻ സംഘടിതമായ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു വേടൻ ആരോപണം. തനിക്കും മാനേജർമാർക്കും ഭീഷണി കോളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. നിരവധി സ്ത്രീകൾ തനിക്കെതിരെ പരാതി നൽകുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായും അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാരക ലഹരിമരുന്നായ എംഡിഎംഎയുമായി വേടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘത്തെ പൊലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു.
കഞ്ചാവ് കൈവശം വച്ചതിന് മറ്റൊരു കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി ജാമ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. 'മീ ടൂ' ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോഴും മദ്യലഹരിയിൽ ലൈംഗികബന്ധത്തിന് നിർബന്ധിച്ചുവെന്ന് ചില സ്ത്രീകൾ ആരോപിച്ചപ്പോഴും വേടൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. 2022ൽ പുലിപ്പല്ല് വിറ്റ കേസിൽ വേടനെ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേടൻ വിദേശത്തേക്ക് കടക്കുന്നത് തടയാൻ പൊലീസ് ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.
