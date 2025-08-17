ETV Bharat / state

ആടിനെ വില്‍ക്കാനുണ്ടെന്ന് ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റ്, പോസ്റ്റ് കണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട യുവതിയോട് സൗഹൃദം, പിന്നാലെ പീഡിപ്പിച്ചു; 27കാരൻ അറസ്റ്റില്‍ - RAPED ON FALSE PROMISE OF MARRIAGE

കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി അഖിൽ അശോകൻ(27) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.

Police nab absconding youth who raped a woman after promising marriage (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2025 at 1:29 PM IST

പത്തനംതിട്ട: ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കി മുങ്ങിയ യുവാവിനെ പിടികൂടി. കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി അഖിൽ അശോകൻ(27) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ആടിനെ വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കണ്ട് മെസേജ് അയച്ച് തുടങ്ങിയ സൗഹൃദമാണ് വിനയായത്. യുവതിയെ വിവാഹ വാഗ്‌ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിലായിരുന്നു സംഭവം.

ആടിനെ വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് അഖിൽ അശോകൻ തൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഉൾപ്പെടുത്തി ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ടിരുന്നു. ഇതു കണ്ട് യുവതി ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും ഇത് പിന്നീട് പരിചയമായി മാറുകയുമായിരുന്നു. ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയ യുവതി രണ്ടു കുട്ടികള്‍ക്കൊപ്പമാണ് കഴിയുന്നത്.

യുവതിയെ കാണാൻ പ്രതി അടൂരിലെത്തുകയും വിവാഹ വാഗ്‌ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ഇതിനിടയില്‍ യുവതി ഗർഭിണിയായി. ഇയാൾ ഗർഭനിരോധിത ഗുളികകള്‍ യുവതിക്ക് നല്‍കി ഗർഭം അലസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. ഇതോടെ അഖില്‍ ഒളിവിൽ പോവുകയായിരുന്നു. ഇയാള്‍ തന്നെ ഒഴിവാക്കുകയാണെന്ന് മനസിലാക്കിയ യുവതി അടൂർ പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കുകയായിരുന്നു.

യുവതി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുത്ത പൊലീസ് ഇയാളെ പിടികൂടി. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ അവസ്ഥ മോശമായതിനാൽ യുവതിയെ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്‌തതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

അടൂർ ഡിവൈഎസ്‌പി ജി. സന്തോഷ് കുമാർ, എസ്എച്ച്ഒ ശ്യാം മുരളി, എസ്ഐമാരായ സുനിൽ കുമാർ, രാധാകൃഷ്‌ണൻ, എസ് സി പിഒ ശ്രീജിത്ത്, സിപിഒമാരായ എസ്.ഒ ശ്യാംകുമാർ, ആർ. രാജഗോപാൽ, രാഹുൽ ജയപ്രകാശ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റുചെയ്‌ത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത സെക്ഷൻ 63 പ്രകാരം ഒരു സ്ത്രീയുടെ സമ്മതത്തോടെയോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം ബലാത്സംഗമാണ്. വ്യാജ വിവാഹ വാഗ്‌ദാനം നല്‍കി ലൈംഗിക ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന കേസുകളെ കോടതി ബലാത്സംഗമായി കണക്കും.

