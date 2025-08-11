പത്തനംതിട്ട: റാന്നിയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ, ചികിത്സയിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ചതായി ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ കണ്ടെത്തി. റാന്നി മാർത്തോമാ ആശുപത്രിയ്ക്കും ഡോക്ടർക്കുമെതിരെ മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യക്ക് കേസെടുക്കാൻ കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിട്ടു. മരിച്ച ആരോൺ വി വർഗീസിൻ്റെ (6) മാതാപിതാക്കൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം നൽകാനും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
റാന്നി ഗവ.എംടിഎൽപി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയായിരുന്ന ആരോൺ വി വർഗീസ് 2024 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് മരിച്ചത്. റാന്നിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാ പിഴവ് മൂലമാണ് കുട്ടി മരിച്ചതെന്ന് ആരോപിച്ച് പരാതി ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കമ്മീഷൻ്റെ ഈ സുപ്രധാന നടപടി. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ ആശുപത്രിക്ക് സഹായം നൽകുന്നതിനായി അട്ടിമറി നടത്തിയതായും കമ്മിഷൻ കണ്ടെത്തി.
ചികിത്സാ പിഴവുകളും ക്രമക്കേടുകളും
വലതുകൈക്ക് ഒടിവുമായി ആശുപത്രിയിലെത്തിയ കുട്ടിയെ ശരിയായി പരിശോധിക്കാതെ അനസ്തേഷ്യ നൽകിയതാണ് മരണകാരണമെന്ന് കമ്മിഷൻ്റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. അഞ്ചുവയസുകാരന് അടിയന്തരമായി രാത്രിതന്നെ അനസ്തേഷ്യ നൽകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയില്ലെന്നും, കുട്ടിക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ നേടാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു മുൻപ് പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെന്നും രാസപരിശോധന മനഃപൂർവം വൈകിപ്പിച്ചെന്നും കമ്മിഷൻ കണ്ടെത്തി.
കുട്ടിയെ ചികിത്സിച്ച ഓർത്തോപീഡിക്, അനസ്തേഷ്യ ഡോക്ടർമാർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നും, ഓർത്തോപീഡിക് ഡോക്ടർക്ക് ട്രാവൻകൂർ-കൊച്ചിൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. സ്കൂളിൽ കളിക്കുന്നതിനിടെ വീണാണ് ആരോണിന് പരിക്കേറ്റത്. തുടർന്ന് മാർത്തോമാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില അനസ്തേഷ്യ നൽകിയതിന് പിന്നാലെ മോശമാവുകയും മരണം സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു. കമ്മിഷൻ്റെ ശിപാർശയിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ 30 ദിവസത്തിനകം സമർപ്പിക്കണമെന്ന് മാർത്തോമാ മെഡിക്കൽ മിഷൻ ഡയറക്ടർ, പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കലക്ടർ, ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി എന്നിവരോട് കമ്മിഷൻ അംഗം എൻ സുനന്ദ നിർദേശിച്ചു.
മെഡിക്കൽ പിഴവുകൾക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ
കേരളത്തിൽ മെഡിക്കൽ പിഴവുകൾക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. ഡോക്ടർമാരുടെയും ആശുപത്രികളുടെയും അശ്രദ്ധ കാരണം രോഗികൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം കേസുകളിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണവും ശക്തമായ നിയമനടപടികളും ഉണ്ടാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഡോക്ടർമാർ ചികിത്സിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ബാലാവകാശ സംരക്ഷണം
കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ്റെ ഈ ഇടപെടൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കുട്ടികളുടെ ചികിത്സാ കാര്യങ്ങളിൽ ആശുപത്രികളും ഡോക്ടർമാരും കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഈ സംഭവം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. ധനസഹായം നൽകാനുള്ള നിർദേശം മരിച്ച കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു ആശ്വാസമാകും.
കുട്ടികൾക്ക് ശരിയായ ചികിത്സയും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഈ കേസിൽ കുറ്റക്കാർക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും.
