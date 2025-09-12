ETV Bharat / state

കേരളത്തിൻ്റെ ഊട്ടിയിൽ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്‌ജ്: റാണിപുരത്തെ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് പുതിയ മാനം

200 അടി ഉയരത്തിൽ നിർമിച്ച ഈ പാലത്തിൽനിന്ന് റാണിപുരത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിഭംഗി പൂർണമായി ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. ഉത്തര മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജാണിത്.

Ranipuram Kerala Gets Its Own Stunning Glass Bridge (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 12, 2025 at 4:23 PM IST

2 Min Read
കാസർകോട്: വയനാട്ടിലെ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് പോലെ ഇനി റാണിപുരത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിലൂടെ ആസ്വദിക്കാം. മലബാറിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ റാണിപുരം, കേരളത്തിൻ്റെ ഊട്ടി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. റാണിപുരത്തെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് മനോഹരമായ പ്രകൃതി ഭംഗി ഇനി ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിലൂടെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും.

ഏകദേശം 200 അടി ഉയരത്തിൽ നിർമിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിൽനിന്ന് റാണിപുരത്തിൻ്റെ 360 ഡിഗ്രി കാഴ്ചകൾ കാണാം. റാണിപുരത്തോട് ചേർന്നുകിടക്കുന്ന കർണാടകയിലെ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളും പാണത്തൂർ ടൗണും വെള്ളച്ചാട്ടവുമെല്ലാം ഇവിടെ നിന്നാൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും. റാണിപുരം ഹിൽവ്യൂ റിസോർട്ട് എൽഎൽപി കമ്പനിയാണ് ഉത്തര മലബാറിലെ ആദ്യ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജായ ഇത് നിർമിച്ചത്.

ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ

40 മില്ലിമീറ്റർ കനത്തിൽ സെൻട്രിക് ലാമിനേഷനോടു കൂടിയ അതീവ സുരക്ഷയുള്ള ഇംപോർട്ടഡ് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പാലം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. 75 അടി നീളവും 6 അടി വീതിയുമുണ്ട് ഈ പാലത്തിന്. ഓരോ ലെയറും എട്ടടി നീളമുള്ള മൂന്ന് ഗ്ലാസുകൾ ചേർന്നതാണ്. 1.5 മില്ലിമീറ്റർ കനമുള്ള സെൻട്രിക് ലാമിനേഷൻ കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു.

Ranipuram Kerala Gets Its Own Stunning Glass Bridge (ETV Bharat)

രാവിലെ 7 മുതൽ രാത്രി 7 വരെയാണ് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരാൾക്ക് 200 രൂപയാണ് പ്രവേശന ഫീസ്. സാധാരണ വൈകുന്നേരം 3ന് അവസാനിക്കുന്ന റാണിപുരത്തെ ട്രെക്കിങ് സമയം കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഈ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിനുണ്ട്. മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് സംഘാടകരിൽ ഒരാളായ ജയേഷ് മാനസ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

റാണിപുരം: കേരളത്തിൻ്റെ ഊട്ടി

സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 1049 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റാണിപുരത്തിൻ്റെ വന്യതയും കോടമഞ്ഞിൻ്റെ തണുപ്പും മഴയും തേടിയാണ് സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്നത്. അപൂർവ സസ്യങ്ങളും ചിത്രശലഭങ്ങളും ഉരഗങ്ങളും വന്യമൃഗങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു. ഇവിടേക്കെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളിൽ 75 ശതമാനവും കർണാടകയിൽനിന്നുള്ളവരാണ്.

Ranipuram Kerala Gets Its Own Stunning Glass Bridge (ETV Bharat)

എങ്ങനെ റാണിപുരത്തെത്താം

കാഞ്ഞങ്ങാട്-പാണത്തൂർ സംസ്ഥാനപാത വഴി പനത്തടിയിലെത്തിയോ പാണത്തൂരിൽനിന്നോ റാണിപുരത്തെത്താം. പനത്തടിയിൽനിന്ന് 10 കിലോമീറ്ററാണ് ഇവിടേക്കുള്ള ദൂരം. കാഞ്ഞങ്ങാടു നിന്ന് രാവിലെ 8നും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.40നും കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ പനത്തടിയിൽനിന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയും ടാക്സി ജീപ്പുകളും ലഭിക്കും. രാവിലെ 8 മുതൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 വരെയാണ് സഞ്ചാരികൾക്ക് വനത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശനം. വൈകുന്നേരം 5.30ന് മുൻപ് തിരികെ ഇറങ്ങണം. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾക്ക് ഇവിടെ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. വനം വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പരിസ്ഥിതി വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രവേശന ഫീസ് മുതിർന്നവർക്ക് 50 രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് 20 രൂപയുമാണ്. വൈകാതെ കേബിൾ കാർ (റോപ് റൈഡർ), സിപ് ലൈൻ, കിഡ്സ് പാർക്ക് എന്നിവയും ഒരുക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

