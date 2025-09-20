ETV Bharat / state

അയ്യപ്പ സംഗമം 'വേസ്റ്റ് ഓഫ് മണി, വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം'; പരിഹസിച്ച് രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല

അയ്യപ്പ സംഗമത്തെ കുറിച്ച് പ്രതികരണവുമായി രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല. പരിപാടി അയ്യപ്പന് പോലും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടില്ലെന്നും പരിഹാസം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ എല്ലാവരും പോയെന്നും ചെന്നിത്തല.

Ramesh Chennithala (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 20, 2025 at 8:26 PM IST

കോട്ടയം: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം വൻ പരാജയമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. അമ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധികൾ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആരും വന്നില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ എല്ലാവരും പോയെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. കോട്ടയത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല.

അയ്യപ്പൻ്റെ അനിഷ്‌ടം ഈ പരിപാടിക്ക് ഉണ്ടായി. എന്നാൽ യുഡിഎഫ് ചോദിച്ച ഒന്നിനും മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നല്‍കിയില്ലെന്നും യാതൊരു ചർച്ചയും നടക്കുന്നില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി. അയ്യപ്പന് പോലും സംഗമം ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടില്ല. സംഗമം പരാജയം ആയെന്ന് വിഎന്‍ വാസവൻ എങ്കിലും സമ്മതിക്കണമെന്ന് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ച് ചെന്നിത്തല (ETV Bharat)

ശബരിമലയുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചർച്ചയും ഉണ്ടായില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള അടവ് ആയിരുന്നു അയ്യപ്പ സംഗമമെന്നും അത് പൊളിഞ്ഞു പോയെന്നും ചെന്നിത്തല ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി യാതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. സർക്കാർ നടത്തിയ അയ്യപ്പ സംഗമം 'വേസ്റ്റ് ഓഫ് മണി, വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ' ആയെന്നും ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പ്രതികരിച്ച് വിഡി സതീശന്‍: ഭക്തിയുടെ പരിവേഷമണിഞ്ഞാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമവേദിയിൽ സംസാരിച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനും പ്രതികരിച്ചു. ഒൻപതര വർഷമായി ശബരിമലയിൽ യാതൊരു വികസനവും നടപ്പാക്കാത്ത സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോൾ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭക്തരെയും വിശ്വാസികളെയും കബളിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. വർഗീയവാദികൾക്ക് ഇടം നൽകാനുള്ള അവസരമാണിതെന്നും വിഡി സതീശന്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ചെന്നിത്തലയ്‌ക്ക് മറുപടി: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തെ കുറിച്ച് പ്രതികരണവുമായി മന്ത്രി വിഎന്‍ വാസവനും രംഗത്തെത്തി. ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് എല്ലാവരുടെയും പൂര്‍ണ പിന്തുണയുണ്ടായിയെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പരിപാടി ചരിത്ര സംഭവമായെന്നും ആഗോള സംഗമം തന്നെയാണ് പമ്പാ തീരത്ത് നടന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ന് രാവിലെയാണ് പമ്പാ തീരത്ത് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ രാവിലെ 10 മണിക്ക് പരിപാടി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തു. സംഗമത്തില്‍ നിരവധി പേര്‍ പങ്കെടുത്തു.

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മൂന്ന് വേദികളിലായി നടന്ന ചർച്ചകളിൽ 10 അംഗ സംഘമാണ് വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്രധാന വേദിയായ തത്വമസിയിൽ നടന്ന ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ചർച്ചയിൽ തിരുവനന്തപുരം കോളജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ പ്രൊഫസർ ബെജൻ എസ് കോത്താരി, മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. കെ.ജയകുമാർ, ഡോ പ്രിയാഞ്ജലി പ്രഭാകരൻ എന്നിവർ പാനലിസ്റ്റുകളായിരുന്നു.

ആത്മീയ ടൂറിസം സർക്യൂട്ട് സെഷന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ടികെഎ നായർ, കേരള ടൂറിസം സെക്രട്ടറി കെ ബിജു, കേരള ട്രാവൽമാർട്ട് സ്ഥാപകൻ എസ് സ്വാമിനാഥൻ, സോമതീരം ആയുർവേദ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടറുമായ ബേബി മാത്യു എന്നിവർ പാനലിസ്റ്റുകളായി. മൂന്നാമത്തെ വേദിയായ ശബരിയിൽ ആൾക്കൂട്ട നിയന്ത്രണവും തയാറെടുപ്പുകളും എന്ന വിഷയത്തിൽ സെഷനും നടന്നു. മുൻ ഡിജിപി ജേക്കബ് പുന്നൂസ്, എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്ത്, ആലപ്പുഴ ടിഡി മെഡിക്കൽ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ.ബി പത്മകുമാർ എന്നിവരായിരുന്നു ഈ സെഷനിലെ പാനലിസ്റ്റുകൾ.

