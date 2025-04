ETV Bharat / state

ഇനി നീരാഞ്ജനത്തിന്‍റെ പൂമുഖത്ത് രാമചന്ദ്രനില്ല; ഹൃദയം തകര്‍ന്ന് ആരതി - PAHALGAM ATTACK

Ramachandran is no longer on the porch of Neeranjanam ( ETV Bharat )