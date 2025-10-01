ETV Bharat / state

10 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സിപിഐക്ക് വീണ്ടും സെക്രട്ടേറിയറ്റ്; പി പി സുനീറും സത്യൻ മൊകേരിയും അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ, എട്ടംഗ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നാല് മന്ത്രിമാർ

2014 ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പാര്‍ട്ടി മത്സരിച്ച തിരുവനന്തപുരം സീറ്റില്‍ ഡോ. ബെന്നറ്റ് എബ്രഹാമിനെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കിയതു സംബന്ധിച്ച് വന്‍ വിവാദം ഉയര്‍ന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പിരിച്ചു വിടുകയായിരുന്നു

CPI State secertariate Assistant Secretaries
പി പി സുനീര്‍, സത്യന്‍ മൊകേരി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2025 at 6:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: സിപിഐ സംസ്ഥാന അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറിമാരായി രാജ്യസഭ എംപി പി പി സുനീറിനെയും സത്യന്‍ മൊകേരിയെയും ഇന്നു ചേര്‍ന്ന എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം തിരഞ്ഞെടുത്തു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗമാണ് പുതിയ അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറിമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം രൂപീകരിക്കുന്ന എട്ട് അംഗ പുതിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ നാല് പേര്‍ പാര്‍ട്ടി മന്ത്രിമാരാണ്. മന്ത്രിമാരായ കെ രാജന്‍, ജി ആര്‍ അനില്‍, പി പ്രസാദ്, ജെ ചിഞ്ചുറാണി എന്നിവര്‍ക്കു പുറമേ കെ കെ വത്സരാജ്, കെ പി സുരേഷ് രാജ്, കെ കെ അഷ്‌റഫ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങള്‍.

നീണ്ട 10 വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണ് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് രൂപീകരിക്കുന്നത്. 2014 ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പാര്‍ട്ടി മത്സരിച്ച തിരുവനന്തപുരം സീറ്റില്‍ ഡോ. ബെന്നറ്റ് എബ്രഹാമിനെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കിയതു സംബന്ധിച്ച് വന്‍ വിവാദം ഉയര്‍ന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പിരിച്ചു വിടുകയായിരുന്നു. അതിനു ശേഷം മൂന്നു തവണ കാനം രാജേന്ദ്രന്‍ തുടര്‍ച്ചയായി പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറി ആയപ്പോഴും പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് രൂപീകരിച്ചിരുന്നില്ല. കാനത്തിൻ്റെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറിയായപ്പോഴും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് രൂപീകരിച്ചിരുന്നില്ല.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എന്നാല്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ ദൈനംദിന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജസ്വലമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതില്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തിരികെ കൊണ്ടു വരണമെന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നയ രൂപീകരണ സമിതിയായ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വീണ്ടും രൂപീകരിച്ചത്. 2014 ല്‍ ബെന്നറ്റ് എബ്രഹാമിന് സീറ്റു നല്‍കിയത് പണം വാങ്ങിയാണെന്ന് പാര്‍ട്ടി അന്വേഷണ കമ്മിഷന്‍ കണ്ടെത്തുകയും അതിനുത്തരവാദികളെന്നു കണ്ടെത്തിയ അന്നത്തെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വെഞ്ഞാറമൂട് ശശി, മുന്‍ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി രാമചന്ദ്രന്‍നായര്‍, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായിരുന്ന സി ദിവാകരന്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ പാര്‍ട്ടി അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചു. ഇതില്‍ വെഞ്ഞാറമൂട് ശശിയും പി രാമചന്ദ്രന്‍നായരും സിപിഐ വിട്ട് മറ്റ് പാര്‍ട്ടികളിലേക്കു പോയി. അന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ മാത്രം ചര്‍ച്ച ചെയ്‌തെടുത്ത തീരുമാന പ്രകാരമാണ് ബെന്നറ്റ് എബ്രഹാമിനെ ഏകപക്ഷീയമായി സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കിയതെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച പറ്റിയെന്നും കണ്ടെത്തിയാണ് പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തത്കാലത്തേക്കു വേണ്ടെന്നു തീരുമാനിക്കുകയുമായിരുന്നു.

ആ സംവിധാനമാണ് ദീര്‍ഘമായ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം പാര്‍ട്ടിയില്‍ തിരികെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നാദാപുരം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തില്‍നിന്ന് രണ്ടു തവണ എംഎല്‍എ ആയ സത്യന്‍ മൊകേരി നിലവില്‍ സിപിഐ ദേശീയ കൗണ്‍സില്‍ അംഗമാണ്. എഐഎസ്എഫിൻ്റെയും എഐവൈഎഫിൻ്റെയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡൻ്റുമായിരുന്നു. സിപിഐ ദേശീയ കൗണ്‍സില്‍ അംഗവും രാജ്യസഭാംഗവുമായ സുനീര്‍ കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലും അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. മലപ്പുറം സ്വദേശിയാണ്. സിപിഐയുടെ പരമോന്നത സമിതിയായ ദേശീയ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് കേരളത്തില്‍നിന്ന് രണ്ടു പേരാണുള്ളത്. പത്തനാപുരം മുന്‍ എംഎല്‍എയും പാര്‍ട്ടി മുന്‍ അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ കെ പ്രകാശ്ബാബു, പാര്‍ട്ടിയുടെ മറ്റൊരു രാജ്യസഭാംഗമായ പി സന്തോഷ്‌കുമാര്‍ എന്നിവരാണ് കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ മലയാളി അംഗങ്ങള്‍.

Also Read: ശബരിമലയിലെ സ്വര്‍ണപ്പാളി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ബെംഗളൂരു ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചെന്ന് വിജിലൻസ്; 99-ലെ സ്വർണപ്പാളി 2019-ൽ ചെമ്പായതിൽ ദുരൂഹത

For All Latest Updates

TAGGED:

P P SUNEERSATHYAN MOKERICPIBINOY VISWAMCPI STATE SECERTARIATE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി കെവൈസി വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍! ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍ വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം, ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് യുവത

ആധാറിന് പ്രായം പതിനഞ്ച്; ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും നേട്ടങ്ങളും അറിയാം

ഭൂമിക്ക് 24,000കിളിക്കൂടുകളും അന്‍പതിനായിരം പനത്തൈകളും സമ്മാനിച്ച ഒരു പക്ഷി മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടാം

ഗോവര്‍ദ്ധന്‍ റാം സ്‌മൃതി മന്ദിരം സാഹിത്യ തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.