'കോൺഗ്രസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പുഴുക്കുത്തുകൾ'; വിടി ബൽറാമിനെതിരെ രാജ്‌മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ

കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുടെ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ വിഭാഗത്തിന് മേലുള്ള നിയന്ത്രണം പാർട്ടി ഉടൻ തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇപി ജയരാജൻ ഒരു തൊഴിൽരഹിതനാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുഖസ്തുതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജോലിയെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ പരിഹസിച്ചു.

Rajmohan Unnithan Blasts Congress Social Media Wing (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2025 at 4:41 PM IST

2 Min Read
കാസർകോട്: വിടി ബൽറാമിനെതിരെ പരോക്ഷ വിമർശനവുമായി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപി. കോൺഗ്രസിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വിഭാഗത്തിൽ ചില പുഴുക്കുത്തുകൾ ഉണ്ടെന്നും അവരെ വൈകാതെ പുറത്താക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുടെ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ വിഭാഗത്തിന് മേലുള്ള നിയന്ത്രണം പാർട്ടി ഉടൻ തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്ന നേതാക്കളാണ് ഈ പുഴുക്കുത്തുകൾ എന്നും ഉണ്ണിത്താൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

റീൽസ് കൊണ്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയ കൊണ്ടും കോൺഗ്രസിനെ തോൽപ്പിക്കാമെന്ന് ആരെങ്കിലും വ്യാമോഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറും വ്യാമോഹം മാത്രമാണെന്ന് ഉണ്ണിത്താൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇപി ജയരാജൻ ഇപ്പോൾ ഒരു തൊഴിൽരഹിതനാണ്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുഖസ്തുതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജോലി, തൊഴിൽരഹിതൻ്റെ വേദന താൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നും ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു. പൊലീസുകാർ ആളുകളെ മർദിക്കുന്നത് ഒരു സൈക്കോ സ്വഭാവമാണെന്നും ക്രിമിനൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സർക്കാർ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് പൂർണ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

Rajmohan Unnithan Blasts Congress Social Media Wing (ETV Bharat)

കെപിസിസിൻ്റെ ആഹ്വാനപ്രകാരം 'സുജിത്തിന് നീതി ലഭ്യമാക്കുക, പൊലീസിലെ ക്രിമിനലുകളെ ജയിലിലടയ്ക്കുക' എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ജില്ലയിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് മുന്നിൽ നടത്തിയ ജനകീയ പ്രതിഷേധ സദസ്സുകളുടെ ഭാഗമായി കാഞ്ഞങ്ങാട് നടന്ന പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഉണ്ണിത്താൻ. അതേസമയം, ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകേണ്ട കേരളത്തിലെ പൊലീസ് സേനയെ കഴിഞ്ഞ 9 വർഷമായി ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ ആജ്ഞകൾക്ക് അനുസരിച്ച് നിരപരാധികളെ ലോക്കപ്പിലിട്ട് മർദിക്കുകയും കള്ളക്കേസുകളിൽ കുടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് പി കെ ഫൈസൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

തൃശൂർ കുന്നംകുളം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റും ക്ഷേത്ര പൂജാരിയുമായ സുജിത്തിനെ എസ്ഐയും പൊലീസുകാരും ചേർന്ന് ക്രൂരമായി മർദിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കേൾവിശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവം കേരളത്തിലെ ജനമനസ്സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പി കെ ഫൈസൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേരളത്തിലെ പൊലീസിൻ്റെ വികൃതമുഖമാണ് ഇതിലൂടെ വെളിവായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പേരൂർക്കട പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വ്യാജ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദലിത് വനിതയെ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പാർപ്പിച്ച് അപമാനിക്കുകയും അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവം, പീച്ചി, പനങ്ങാട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്നിവ കേരളത്തിലെ പൊലീസ് സേനയ്ക്ക് അപമാനമാണെന്നും പി കെ ഫൈസൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

'സുജിത്തിന് നീതി ലഭ്യമാക്കുക, പൊലീസിലെ ക്രിമിനലുകളെ ജയിലിലടയ്ക്കുക' എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി കെപിസിസിൻ്റെ ആഹ്വാനപ്രകാരം ജില്ലയിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് മുന്നിൽ നടന്ന ജനകീയ പ്രതിഷേധ സദസ്സുകളുടെ ഭാഗമായി കാസർകോട്, ചെങ്കള, മധൂർ, മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർകോട് ടൗൺ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

