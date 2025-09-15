രാഹുലിനെ ന്യായീകരിച്ച് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ; ആരോപണ വിധേയരായ മറ്റുള്ളവർ സഭയിലുണ്ടെന്ന് പരാമർശം
പള്ളിക്കര പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എം.എസ്. മനോജിനെ സിപിഎമ്മിൻ്റെ 'ജാരസന്തതി' എന്ന് അധിക്ഷേപിച്ച രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ്റെ പരാമർശം വിവാദമായി
കാസർകോട്: എംഎൽഎ എന്ന നിലയിൽ രാഹുലിന് നിയമസഭയിലെത്താൻ സ്പീക്കർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും, ആരോപണവിധേയരായ എല്ലാവരും സഭയിലുണ്ടല്ലോ എന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപി പറഞ്ഞു. നിയമസഭയിൽ രാഹുലിന് എത്താൻ അവകാശമുണ്ട്. രാഹുലിനെതിരെ നടപടിയെടുത്തത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടാണെന്നും പാർട്ടിയിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കാസർകോട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ നേതാക്കളുടെ പിന്തുണ വ്യക്തിപരമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, പള്ളിക്കര പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എംഎസ് മനോജിനെ അധിക്ഷേപിച്ച രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ്റെ പ്രസ്താവന വിവാദമായി. എംഎസ് മനോജ് സിപിഎമ്മിൻ്റെ ജാരസന്തതിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പണ്ട് സിപിഎം നേതാക്കന്മാർ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നു, ആ സമയത്തെ സന്തതിയാണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെന്നായിരുന്നു എംപിയുടെ പരാമർശം.
യുഡിഎഫ് പള്ളിക്കര പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിലേക്ക് നടത്തിയ ഉപരോധ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അംഗീകരിച്ച ക്യൂ ഫീൽഡ് മാപ്പ് അട്ടിമറിച്ചു എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു സമരം. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 12ന് അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക ഉൾപ്പെടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. കാസർകോട് പള്ളിക്കര പഞ്ചായത്തിലെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നെന്ന് യുഡിഎഫ് ആരോപിക്കുകയും പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ക്യൂ ഫീൽഡ് മാപ്പ് അതിർത്തി പ്രകാരം പത്തൊൻപതാം വാർഡിലെ 94 വോട്ടുകൾ സമീപ വാർഡുകളിലേക്കും ആറാം വാർഡിലെ 383 വോട്ടുകൾ നാലാം വാർഡിലേക്കും മാറ്റിയെന്നാണ് പരാതി. ആറാം വാർഡിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് അതിർത്തി ബേക്കൽ പെരിയാട്ടടുക്കം റോഡിൽനിന്ന് മുക്കുണ്ട് പാലം വരെയാണെന്ന് അന്തിമ വോട്ടർപട്ടികയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, നിലവിലെ മാപ്പിൽ പറയങ്ങാനം റോഡാണ് അതിർത്തി. ഇവിടെയാണ് 383 വോട്ടുകളെക്കുറിച്ച് പരാതിയുള്ളത്.
പത്തൊൻപതാം വാർഡിൻ്റെ കിഴക്ക് അതിർത്തി തോട്ടം ജങ്ഷൻ മുതൽ മുക്കൂട് വരെയാണ്. എന്നാൽ, നിലവിലെ മാപ്പിൽ തോട്ടം ജങ്ഷൻ മുതൽ പെരിയ പൂച്ചക്കാട് റോഡ് തുടങ്ങുന്നതുവരെയാണ് അതിർത്തി. അന്തിമമായി വന്ന മാപ്പിൽ ഒരു മാറ്റവും സാധ്യമല്ലെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പറയുന്നതെന്ന് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു.
അതേസമയം നിയമസഭയിൽ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമോ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകാതെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ. സഭാ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറായെങ്കിലും താനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാതെ പറയാനുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയായിരുന്നു.
വിവാദ നായകനാകുകയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം നഷ്ടമാകുകയും കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഷനിലാകുകയും ചെയ്ത രാഹുൽ ഇന്ന് ആരംഭിച്ച പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ പതിനാലാം സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അവ്യക്തത നിലനിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, സഭ സമ്മേളിച്ച് 15 മിനിറ്റ് പിന്നിട്ടതോടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് നേമം ഷജീറിനൊപ്പം നിയസഭാ കോംപ്ലക്സിലെത്തി രാഹുൽ സസ്പെൻസിനു വിരാമമിട്ടു.
