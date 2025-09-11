'മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കരുത്, ബിജെപി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതാണ് കേരളാ മോഡൽ': രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ
Published : September 11, 2025 at 5:02 PM IST
കോട്ടയം: കേരളാ മോഡൽ എന്നു പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കരുതെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ നടന്നത് കേരള മോഡൽ വികസനമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് സിപിഎം മോഡൽ വികസനമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി 10 വർഷം കേരളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തുവെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ബിജെപിക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ വോട്ടും കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിനെതിരാണെന്നുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തിലാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെ മറുപടി നൽകിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഏതോ ഇമാജിനറി ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. കേരളം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമല്ലേ. ഇന്ത്യാ രാജ്യത്തിൽ ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന ധാരാളം സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ 11 കൊല്ലം ഇന്ത്യ എവിടുന്ന് എങ്ങോട്ട് കുതിച്ചുവെന്ന് ജനങ്ങള്ക്കറിയാം. ഇതെല്ലാം ബിജെപിയ്ക്ക് വോട്ട് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ്. കേരളാ മോഡൽ, കേരളാ കള്ച്ചർ എന്ന പഴയ തല്ലിപ്പൊളി ആഖ്യാനം നൽകാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട. ബിജെപി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതാണ് കേരളാ മോഡൽ എന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.
'10 കൊല്ലം നിങ്ങള് ഭരിച്ചു. ഇനി വേണ്ടാത്ത പ്രശ്നങ്ങള് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാതെ പൊലീസ് മർദനം, ആശ സമരം എന്നിവയെ പറ്റി സംസാരിക്കൂ. ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കി ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ നോക്കരുത്' എന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. അയ്യപ്പ സംഗമം പോലെ അനാവശ്യ വിഷയങ്ങളുമായി ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ നോക്കുന്ന ഇടതു സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തയാറാകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ജിഎസ്ടി നികുതിയിളവിനെ ഗബ്ബർ സിങ് ടാക്സ് എന്ന് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുമ്പോഴും, വാണിജ്യ, വ്യാപാര രംഗത്ത് ഇത് വലിയ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ജിഎസ്ടി കുറയുമ്പോൾ രാജ്യം മുഴുവൻ വില കുറയും. പക്ഷെ എന്ത് കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രം വില കുറയുന്നില്ല എന്നത് ജനം മനസിലാക്കും. വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ജിഎസ്ടിയുടെ ഗുണം ലഭിക്കില്ല.
തെറ്റായ സാമ്പത്തിക നയവും സർക്കാറിൻ്റെ കഴിവില്ലായ്മയും മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അയ്യപ്പ സംഗമം സർക്കാരാണോ അതോ ദേവസ്വം ബോർഡാണോ നടത്തുന്നതെന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിക്കട്ടെയെന്നും, അവർ ക്ഷണിച്ചാൽ പോകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ക്ഷണിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ബാക്കി തീരുമാനിക്കാമെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.
