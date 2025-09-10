ETV Bharat / state

'അധ്യക്ഷനായ ശേഷം ബിജെപിയിൽ ചെലവ് വർധിച്ചു'; ആരോപണത്തിൽ ക്ഷുഭിതനായി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ചുമതല ഏറ്റതിനുശേഷം പാർട്ടിയുടെ പ്രതിമാസ ചിലവ് രണ്ടേകാൽ കോടിയായി ഉയർന്നു എന്നായിരുന്നു പരാതി.

September 10, 2025

കോട്ടയം: സംസ്ഥാന ബിജെപിയിൽ ചെലവ് വർധിച്ചു എന്ന ആരോപണത്തിൽ ക്ഷുഭിതനായി പ്രതികരിച്ച് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് മറുപടി പറയുക ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബിജെപിയിൽ ചെലവ് കൂടിയെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് ചോദിച്ചു.

നിങ്ങളാണോ പറയുന്നതെന്നും, അത് നിങ്ങൾ ആണോ പറയേണ്ടതെന്നും ചോദിച്ച രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ, വേറെ എന്തെങ്കിലും പണി നോക്കെന്നും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ചുമതല ഏറ്റതിനുശേഷം പാർട്ടിയുടെ പ്രതിമാസ ചെലവ് കൂടി എന്ന് കാട്ടി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

ഇൻഡ്യ സഖ്യത്തെയും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ വിമർശിച്ചു. നരേന്ദ്രമോദിയെ കുറ്റം പറയുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇൻഡി സഖ്യത്തിൻ്റെ അജണ്ടയെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. ഇൻഡിയുടെ രാഷ്‌ട്രീയം ജനങ്ങൾക്ക് മനസിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ. അവർക്ക് ഒരു ഗുണവും കിട്ടുന്നില്ല. അവരൊരു പ്രത്യേക ചൂഷണ ഘടകമാണ്.

ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പ്രതികരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

സ്വന്തമായൊരു തത്വമോ ബോധമോ ഇൻഡി സഖ്യകക്ഷികൾക്കില്ല. അവർ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ കുറ്റം പറയലാണ്. ഇതിലൂടെ ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢിയാക്കുന്നു. ഇതാണ് അവരുടെ രാഷ്‌ട്രീയം എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്‌ട്രീയം മാറണം

ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും വോട്ടുചോരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം പരിഹാസരൂപേണയാണ് മറുപടി നൽകിയത്. ആരുടെ വോട്ടാണ് ചോർന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരാണെന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി.

കേരളത്തിൻ്റെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ സ്വാഭാവം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് പൊലീസിലും ഉണ്ടാകുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം മാറാതെ ഇതിനു മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല. അധികാരം കിട്ടിയാൽ ബിജെപിക്ക് അത് മാറ്റാൻ ആകുമെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.

സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ ഉപരാഷ്‌ട്രപതി ആയതിൽ സന്തോഷം

എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ ഇന്ത്യൻ ഉപരാഷ്‌ട്രപതി ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് വളരെ സന്തോഷകരമായ വാർത്തയാണ് എന്നും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്‌ട്രീയത്തിലും ഭരണവ്യവസ്ഥകളിലും എന്തെങ്കിലും മാറ്റം കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ബിജെപി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. ബിജെപി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

