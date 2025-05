ETV Bharat / state

ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലെ ആലിന്‍ചുവട്ടില്‍ നിറയെ അന്യമത പുരോഹിതര്‍; മതസൗഹാര്‍ദത്തിന്‍റെ മനോഹരകാഴ്‌ചയൊരുക്കി രാജാക്കാട് - RAJAKKAD TEMPLE

രാജാക്കാട് ശ്രീ മഹാദേവർ ക്ഷേത്രാങ്കണം ( Etv Bharat )

ഇടുക്കി: രാജാക്കാട് ശ്രീ മഹാദേവർ ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുഃഉത്സവ ദിനത്തില്‍ ആൽത്തറയിൽ എത്തുന്നവർ ആദ്യം ഒന്ന് അമ്പരക്കും. ആലിൻ ചുവട്ടിൽ നിറയെ അന്യമതസ്ഥർ, അതും വിവിധ മതങ്ങളുടെ പുരോഹിതന്‍മാരുടെ സംഘം. ഇവർക്ക് എന്നതാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ കാര്യം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്കുള്ള മറുപടിയാണ് രാജാക്കാട് എന്ന ഗ്രാമത്തിന്‍റെ മത സൗഹാർദത്തിന്‍റെയും സാഹോദര്യത്തിന്‍റെയും അവിസ്‌മരണീയ കാഴ്ചകൾ നല്‍കുക. രാജാക്കാട് ശ്രീ മഹാദേവർ ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരു:ഉത്സവത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് വിവിധ മതങ്ങളിൽ ഉള്ളവരെല്ലാം ക്ഷേത്ര അങ്കണത്തിൽ ഒത്തുകൂടുക.



പരസ്‌പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ചും വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചും രാജാക്കാടിന്‍റെ ഉത്സവം എല്ലാ മതപുരോഹിതന്മാരും നേതാക്കളും ചേർന്ന് ആഘോഷമാക്കുക എന്നത് വര്‍ഷങ്ങളായി തുടര്‍ന്നു പോകുന്ന ആചാരമാണ്. ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളുടെ ക്ഷണത്തെ തുടർന്നാണ് സമീപത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്‌ലിം മത നേതാക്കളും പുരോഹിതരും ഉത്സവദിനത്തില്‍ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തില്‍ ഒത്തുചേരുന്നത്. ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ എത്തിയിരുന്ന എല്ലാവർക്കും സദ്യയും ഒരുക്കിയിരുന്നു. സാഹോദര്യത്തിന്‍റെ ഉത്തമ മാതൃക പകർന്ന് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് അന്നദാനത്തിൽ പങ്കെടുത്താണ് പിരിയുക. കൂടാതെ, ഉത്സവത്തോട് അനുബന്ധിച്ച നടക്കുന്ന ഘോഷയാത്രയില്‍ മുസ്‌ലിം-ക്രൈസ്‌തവ പുരോഹിതരെ അനുമോദിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. മതസൗഹാര്‍ദത്തിന്‍റെ മനോഹരകാഴ്‌ചയൊരുക്കി രാജാക്കാട് (Etv Bharat)

