ന്യൂനമർദം തീവ്ര ന്യൂനമർദമായി തീരത്തോട് അടുക്കുന്നു; ഓണം വരെ മഴ, ആശങ്കയില്‍ പൂവിപണി - KERALA MONSOON UPDATION

ഇന്ന് കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം വന്നു. കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഞ്ഞ അലെർട് ഓറഞ്ച് അലെർട് ആയി.

Kerala Monsoon
മഴ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2025 at 2:35 PM IST

2 Min Read

കാസർകോട്: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഒഡീഷ - പശ്ചിമ ബംഗാൾ തീരത്തിന് സമീപം രൂപപ്പെട്ട ന്യൂന മർദം തീവ്ര ന്യൂനമർദമായി മാറി. തീരത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ മഴ ശക്തമാകുകയാണ്. വടക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യ കേരളത്തിലും ഇന്ന് ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു. 28 നു ശേഷം ശക്തമായ മഴ കുറയുമെങ്കിലും ഓണം വരെ സാധാരണ മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. ഇടവിട്ടുള്ള നേരിയ മഴയാണ് ഓണ നാളുകളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് പൂ വിപണിയെയും കച്ചവടക്കാരെയും ബാധിക്കുമോ എന്നാണ് നിലവിലെ ആശങ്ക.


അതേ സമയം ഇന്ന് കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം വന്നു. കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഞ്ഞ അലെർട് ഓറഞ്ച് അലെർട് ആയി. മലപ്പുറം മുതൽ പത്തനംതിട്ട വരെ ഏഴു ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലെർട് മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നാളെ(28.08) കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം,തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലെർട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ചയും കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം,തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലെർട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശനിയാഴ്ചയോടെ മഴയ്ക്ക് ശമനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. നേരിയ മഴ പത്തു ദിവസം കൂടി തുടരും.

ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിനിടെ മൂന്നാമത്തെ ന്യൂന മർദ്ദം ആണ് രൂപപ്പെട്ടത്. അതേ സമയം കേരളത്തിൽ ജൂൺ ഒന്നുമുതൽ 1442. 2 മില്ലി മീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. 1703 മില്ലി മീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്. കണക്കിൽ 15ശതമാനം മഴ കുറവാണു ലഭിച്ചതെങ്കിലും മെയ്‌ 24 മുതൽ ജൂൺ ഒന്ന് വരെ പെയ്ത മഴ കൂടി കണക്കിൽ വരുമ്പോൾ റെക്കോർഡ് മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. ലക്ഷ ദ്വീപിൽ 675.5 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. കണ്ണൂരിലാണ് കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത്. 2295 മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത്ത് 2469.1 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. എട്ട് ശതമാനം വർധനവ് ആണ് ഉണ്ടായത്. കുറവ് മഴ വയനാട് ജില്ലയിൽ ആണ്. 41ശതമാനം മഴ കുറഞ്ഞു. 2149.3 മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത്ത് 1271.8 മില്ലി മീറ്റർ മഴ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്.


വിവിധ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

27/08/2025: കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസര്‍കോട്

ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 115.6 മില്ലീമീറ്റര്ർ മുതൽ 204.4 മില്ലീമീറ്റര്‍ വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അതിശക്തമായ മഴ (Very Heavy Rainfall) എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അർഥമാക്കുന്നത്.

മഞ്ഞ അലർട്ട്

27/08/2025: പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം

28/08/2025: തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസര്‍കോട്

29/08/2025: തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസര്‍കോട്

എന്നീ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മഞ്ഞ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്ററിൽ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അർഥമാക്കുന്നത്.

