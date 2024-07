ETV Bharat / state

കേരളത്തില്‍ ശക്തമായ മഴ; വയനാട്ടില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നാളെയും അവധി - Rain will continue to 3 more days

By ETV Bharat Kerala Team Published : 20 hours ago

Representative Image ( ETV Bharat )

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് അതിതീവ്ര മഴ തുടരുന്നു. കക്കയം ഡാമില്‍ റെഡ് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അണക്കെട്ട് ഏത് നിമിഷവും തുറന്ന് വിട്ടേക്കാന്‍ സാധ്യത. കുറ്റിയാടി പുഴയുടെ ഇരുവശത്തും താമസിക്കുന്നവര്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട അതിതീവ്ര ന്യൂനമര്‍ദ്ദത്തിന്‍റെ പ്രഭാവം ഈ മാസം 23 വരെ തുടരുമെന്നാണ് സൂചന. കേരളത്തിൽ ജൂലൈ 22 കഴിഞ്ഞാൽ മഴ കുറയുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വിദഗ്‌ധര്‍ അറിയിക്കുന്നത്. അറബിക്കടലിൽ വടക്കൻ കേരള തീരത്ത് ന്യൂനമർദപാത്തിയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.