കേരളത്തില് മഴ തന്നെ; നാലിടങ്ങളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്, കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിനും സാധ്യത
സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് ദിവസം കൂടി മഴ തുടരും. ഇന്ന് നാല് ജില്ലകളിലും നാളെ മൂന്നിടങ്ങളിലും യെല്ലോ അലര്ട്ട്. കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് ദേശീയ സമുദ്ര സ്ഥിതി പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം. ജനങ്ങള്ക്ക് ജാഗ്രത നിര്ദേശം.
Published : October 13, 2025 at 11:03 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില് കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. നാല് ജില്ലകളില് ഇന്ന് (ഒക്ടോബര് 13) യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
നാളെ (ഒക്ടോബര് 14) മൂന്നിടങ്ങളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് ആയിരിക്കും. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ട് ഉണ്ടാകുക. ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന് മുകളില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് കേരളത്തില് മഴ ശക്തമാകുന്നത്.
വ്യാഴാഴ്ച (ഒക്ടോബര് 16) വരെ സംസ്ഥാനത്തെ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. മഴയ്ക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ജനങ്ങള് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പില് പറയുന്നു.
കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിനും സാധ്യതയേറെ: മഴ കനക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് കേരളത്തിലെ വിവിധ തീരപ്രദേശങ്ങളില് കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. നാളെ (ഒക്ടോബര് 14) വൈകുന്നേരം മുതല് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി വരെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം തീരങ്ങളില് 0.8 മുതല് 1.1 മീറ്റര് വരെയും കന്യാകുമാരിയിലെ നീരോടി മുതല് ആരോക്യപുരം വരെയുള്ള തീരങ്ങളില് 1.0 മുതല് 1.1 മീറ്റര് വരെയും ഉയര്ന്ന തിരമാലകളുണ്ടാകും. ശക്തമായ തിരമാല കാരണം കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്ര സ്ഥിതി പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
ജനങ്ങള്ക്ക് ജാഗ്രത നിര്ദേശം: കടല് പ്രക്ഷുബ്ദമാകാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. കടല്ക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ജനങ്ങള് അപകട മേഖകളില് നിന്നും അധികൃതരുടെ നിര്ദേശാനുസരണം മാറി താമസിക്കണം. ഈ സമയം ചെറുവള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും കടലിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് അപകടമാണ്.
കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിന്റെ സമയത്ത് വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും കരയ്ക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതും അപകടകരമാണ്. ഇത് ഒഴിവാക്കുക. തീരപ്രദേശങ്ങള് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിനോദ സഞ്ചാരങ്ങള് പൂര്ണമായും ഒഴിവാക്കുക.
മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളും വള്ളങ്ങളും നിശ്ചിത അകലം പാലിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. ഇതിലൂടെ മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാം. കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസ വേളയില് തീരശോഷണത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ജാഗ്രത വേണം.
എന്താണ് കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസം: അടുത്തിടെയായി ധാരാളം കേള്ക്കുന്ന ഒന്നാണ് കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസം. എന്നാല് ഇതെന്താണെന്ന് പലര്ക്കും അറിയില്ല. സമുദ്രത്തില് അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടാകുന്ന വേലിയേറ്റമാണ് കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസം.
സാധാരണയുണ്ടാകുന്ന വേലിയേറ്റത്തില് നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണിത്. പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ സംഭവിക്കുന്ന വേലിയേറ്റമാണ് കള്ളക്കടല്. എന്നാല് സാധാരണ വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് സൂര്യന്, ചന്ദ്രന് എന്നിവയുടെ ഗുരുത്വാകര്ഷണ ഫലമായാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തിരമാലകള് ആഞ്ഞടിക്കുന്നതാണ്. സുനാമിയുമായി ഇതിന് ഏറെ സാമ്യതകളുണ്ട്.
