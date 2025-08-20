ETV Bharat / state

തെല്ലൊരു ആശ്വാസം; വരും ദിവസങ്ങളില്‍ മഴ കുറയും, ചിലയിടങ്ങളിലിന്ന് നേരിയ മഴയ്‌ക്ക് സാധ്യത

മലയോര മേഖലകളില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

Representative Image (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2025 at 10:16 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് നേരിയ മഴയ്‌ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. മലയോര മേഖലകളില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയുണ്ടാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഒരു ജില്ലയിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പ് (അലർട്ട്) നല്‍കിയിട്ടില്ല.

അടുത്ത 3 മണിക്കൂറിൽ കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഇടത്തരം മഴ പെയ്യും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശുന്ന ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത. കേരള ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില്‍ ഇന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസമില്ല. എന്നാൽ മഴയും കാറ്റും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

മഴ മുന്നറിയിപ്പ് (ETV Bharat)

നേരിയ മഴയുള്ള ജില്ലകൾ

  1. കോഴിക്കോട്
  2. വയനാട്
  3. കണ്ണൂര്‍
  4. കാസർകോട്

ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ

ഓഗസ്റ്റ് 21

  • വടക്കൻ ഗുജറാത്ത്, കർണാടക തീരം, ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, വടക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെക്കൻ ഒഡിഷ തീരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40-60 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ്.
  • തെക്കൻ ഗുജറാത്ത്, കൊങ്കൺ, ഗോവ, മധ്യ കിഴക്കൻ, വടക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ, വടക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 45-65 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ കാറ്റ്.

ഓഗസ്റ്റ് 22

  • പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ, വടക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലുകളിലും മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനോട് ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും 40-60 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ കാറ്റ്.
  • ഗുജറാത്ത്, കൊങ്കൺ തീരങ്ങൾ, മധ്യ കിഴക്കൻ, വടക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 45-65 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ കാറ്റ്.
  • മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ 50-70 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ജാഗ്രത നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

  • തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കരുത്. ഇടിമിന്നലിന്‍റെ ആദ്യ ലക്ഷണം കണ്ടാലുടൻ സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറുക.
  • ശക്തമായ കാറ്റിനും മിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ളപ്പോൾ ജനലും വാതിലും അടച്ചിടുക. ജനലിനും വാതിലിനും സമീപത്ത് നിൽക്കാതിരിക്കുക.
  • കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ തുടരുക. ഭിത്തിയിലോ തറയിലോ സ്‌പർശിക്കാതെ ഇരിക്കുക.
  • ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുക, അവയുടെ സാമീപ്യം ഒഴിവാക്കുക.
  • ടെലിഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുത്.
  • അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമാണെങ്കിൽ തുറസായ സ്ഥലത്തും ടെറസിലും കളിക്കരുത്.
  • ഇടിമിന്നലുള്ളപ്പോൾ മരച്ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുകയും വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുകയും അരുത്.
  • ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും നദികൾ മുറിച്ച് കടക്കാനോ, നദികളിലോ മറ്റ് ജലാശയങ്ങളിലോ കുളിക്കാനോ മീൻപിടിക്കാനോ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഇറങ്ങാനോ പാടുള്ളതല്ല.
  • ജലാശയങ്ങൾക്ക് മുകളിലെ മേൽപ്പാലങ്ങളിൽ കയറി കാഴ്‌ച കാണുകയോ സെൽഫി എടുക്കുകയോ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല.
  • മഴ ശക്തമാകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക.
  • വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ, ജലാശയങ്ങൾ, മലയോര മേഖലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിനോദ യാത്രകൾ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് മാറുന്നത് വരെ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
  • ജലാശയങ്ങളോട് ചേർന്ന റോഡുകളിലൂടെയുള്ള യാത്രകളിൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കുക. അറ്റകുറ്റ പണികൾ നടക്കുന്ന റോഡുകളിലും ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
  • അതിശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റോഡ് അപകടങ്ങൾ വർധിക്കാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കാണണം. ജലാശയങ്ങൾ കരകവിഞ്ഞു ഒഴുകുന്നയിടങ്ങളിൽ വാഹനം ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്.
  • സ്വകാര്യ - പൊതു ഇടങ്ങളിൽ അപകടാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ/പോസ്റ്റുകൾ/ബോർഡുകൾ, മതിലുകൾ തുടങ്ങിയവ സുരക്ഷിതമാക്കേണ്ടതും മരങ്ങൾ കോതി ഒതുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപകടാവസ്ഥകൾ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

