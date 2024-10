'പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ മൂലകാരണം അമേരിക്കയും യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളും': ആയത്തുള്ള അലി ഖമൈനി - Root Cause Of Problems In West Asia