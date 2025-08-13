ETV Bharat / state

കേരളത്തിലും ഹൈദരാബാദിലും മഴ തന്നെ; 'ഐടി ജീവനക്കാര്‍ക്ക് വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം നല്‍കണം': കമ്പനികളോട് രേവന്ത് റെഡ്ഡി - RAIN UPDATES TODAY

കേരളത്തിലും തെലങ്കാനയിലും കനത്ത മഴ. 3 ദിവസം കനത്ത മഴയും 13ന് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്‌ക്കുമാണ് സാധ്യത.

A waterlogged road in Hyderabad. ((PTI))
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2025 at 10:33 AM IST

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 13) കൂടുതല്‍ സ്ഥലത്ത് ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ വിഭാഗം. ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിന് മുകളില്‍ ആന്ധ്രാ-ഒഡിഷ തീരത്തിന് സമീപം ന്യൂനമര്‍ദം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്‍റെ ഫലമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ലഭിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്ത് ഏതാനും ദിവസം നേരിയതോ ഇടത്തരമോ ആയ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. എന്നാല്‍ അതിന് ശേഷമാണ് ഓഗസ്റ്റ് 13,17,18 തീയതികളില്‍ ശക്തമായ മഴയ്‌ക്കും 13ന് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്‌ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയത്.

Girl In Rain. (ETV Bharat)

ഹൈദരാബാദിലും കനത്ത മഴ: തെലങ്കാനയിലും കനത്ത മഴയാണ്. തുടര്‍ച്ചയായ മഴയില്‍ നഗരത്തില്‍ വെള്ളക്കെട്ടുയര്‍ന്നതോടെ ഐടി ജീവനക്കാര്‍ക്ക് വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോമിന് അനുമതി നല്‍കണമെന്ന് കമ്പനികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി. ഇന്നും നാളെയും (ഓഗസ്റ്റ് 13,14) സംസ്ഥാനത്ത് ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.

ഇന്നലെ ജിഎച്ച്‌എംസി അടക്കമുള്ള ഏതാനും ഇടങ്ങളില്‍ 7 മുതല്‍ 12 മില്ലിമീറ്റര്‍ വരെ മഴ ലഭിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളില്‍ വീണ്ടും മഴ ശക്തി പ്രാപിച്ചേക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

നിര്‍ദേശവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി: ഐഎംഡി മുന്നറിയിപ്പ് കണക്കിലെടുത്ത് ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികള്‍ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍ദേശം നല്‍കി. മന്ത്രിമാര്‍, ഐടി സെക്രട്ടറി, പൊലീസ് കമ്മിഷണര്‍ എന്നിവര്‍ക്കാണ് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അവധിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Representational Image. (Canva)

നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി താഴ്‌ന്ന പ്രദേശങ്ങളില്‍ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമെങ്കില്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുമായി ബന്ധപ്പെടാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജീവനക്കാരുടെ അവധി റദ്ദാക്കണമെന്നും അവരെ ജോലിയിലേക്ക് തിരിച്ച് വിളിക്കണമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥോട് മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.

Girl In Rain (Getty)

മേഘവിസ്‌ഫോടനം പോലുള്ള അടിയന്തര സാഹചര്യമുണ്ടായാല്‍‍ അതിനെ നേരിടാന്‍ തയ്യാറായിരിക്കണമെന്നും പൊതുജനങ്ങളില്‍ ആശങ്ക ഉളവാക്കാത്ത വിധം കാര്യങ്ങള്‍ മനസിലാക്കി വേണം മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാനെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.

