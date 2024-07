ETV Bharat / state

കേരളത്തിലെ മഴ മുന്നറിയിപ്പില്‍ മാറ്റം; ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിൽ റെഡ് അലർട്ട് - Changes in rain alerts in Kerala

By ETV Bharat Kerala Team Published : 23 hours ago

Representative Image ( ETV Bharat )