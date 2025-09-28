ETV Bharat / state

കേരളത്തിൽ ഇന്നും മഴയ്‌ക്ക് സാധ്യത; നാല് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, വയനാട്, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങള്‍ മഴ കുറയുമെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 28, 2025 at 7:55 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പരക്കെ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. വിവിധ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ കേരളത്തിലെ ഇടുക്കി, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 30 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, വയനാട്, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങള്‍ മഴ കുറയുമെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഒക്‌ടോബർ ആരംഭത്തിൽ മഴ വീണ്ടും പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വിലയിരുത്തുന്നു.

Rain Alert Kerala (IMD)

ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പുതിയ ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഈ ന്യൂനമർദം പൂജക്കാലത്ത് മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുമെന്നുമാണ് വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് (മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ്) സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഇല്ല. ന്യൂന മർദത്തിൻ്റെ ഫലമായി കേരളത്തിൽ സാധാരണ മഴ ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ പറഞ്ഞു. നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

മൺസൂൺ അവസാനിക്കുന്നു

ന്യൂനമർദം ദുർബലമാകുന്നതോടെ ഈ വർഷത്തെ മൺസൂൺ അവസാനിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ സെപ്‌റ്റംബർ 30വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ.

സമീപ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ച ഒരു മൺസൂൺ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. കേരളത്തിൽ എത്തിയ മൺസൂൺ വലിയ നാശ നഷ്‌ടങ്ങളൊന്നും വരുത്തതെ റെക്കോഡ് മഴ സമ്മാനിച്ചു. കർഷകർക്കും ഇത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളത് തുലാവർഷ മഴയാണ്.

ജൂൺ ഒന്ന് മുതലാണ് മൺസൂൺ കേരളത്തിൽ എത്താറുള്ളതെങ്കിലും മൺസൂൺ കാറ്റിൻ്റെ വേഗതയും മറ്റ് അനുകൂല ഘടകങ്ങളും കാരണം പലപ്പോഴും മെയ്‌ മാസം തന്നെ കേരളത്തിൽ കാലവർഷം എത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ഏഴ് ദിവസം മുന്നെയാണ് കാലവർഷം എത്തിയത്.

