തീവ്രന്യൂനമർദം അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദമാകുന്നു; വടക്കൻ കേരളത്തിൽ നാളെ മുതൽ അതിശക്തമായ മഴ
കേരളത്തിൽ 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഏഴു സ്ഥലങ്ങളിൽ അതി ശക്തമായ മഴയും 22 സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയും ലഭിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെയ്യാറ്റിൻകരയിലാണ്.
Published : September 26, 2025 at 2:22 PM IST
കാസർകോട്: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദം തീവ്ര ന്യൂനമർദമായി ഒഡീഷ ആന്ധ്രാ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് അതിതീവ്ര ന്യൂന മർദമായി മാറുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ നാളെ രാവിലെ വരെ ശക്തമായ മഴ തുടരും.
നാളെ മുതൽ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ അതി ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മധ്യ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യത ഉണ്ടെന്നു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ പറഞ്ഞു. 28 നും വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കും. ഇന്ന് കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പത്തനം തിട്ട, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലര്ട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നാളെ (27.09.2025) കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടും മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലര്ട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 28 ന് കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകൾ മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴയോടൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത ഉണ്ടെന്നു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. കേരളത്തിൽ 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഏഴു സ്ഥലങ്ങളിൽ അതി ശക്തമായ മഴയും 22 സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയും ലഭിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെയ്യാറ്റിൻകരയിലാണ്. 17 സെൻറ്റീമീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിച്ചത്.പീരുമേട്, ലോവർ ഷോളയാർ, പരപ്പൻകോഡ്, കരുമാടി എന്നിവിടങ്ങളിലും അതി ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചു.
രൂപപ്പെട്ടത് മൺസൂണിലെ അവസാന ന്യൂനമർദം
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ടത് ഈ വർഷത്തെ മൺസൂണിലെ അവസാന ന്യൂന മർദമാണ് എന്ന പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട്. 28 വരെയാണ് മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 30 നാണു മൺസൂൺ അവസാനിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും കേരളത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ അവസാന വാരം ശക്തമായ മഴ പെയ്തിരുന്നു.
ജൂൺ ഒന്നുമുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മൺസൂൺ കണക്കു പ്രകാരം നാലു ദിവസം കൊണ്ട് അവസാനിക്കും.
സമീപ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ച ഒരു മൺസൂൺ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. പതിവിന് വിപരീതമായി നേരത്തെ കേരളത്തിൽ എത്തിയ മൺസൂൺ വലിയ നാശ നഷ്ടങ്ങളൊന്നും വരുത്തതെ റെക്കോർഡ് മഴ സമ്മാനിച്ചു. കർഷകർക്കും ഇത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളത് തുലാവർഷ മഴയാണ്.
ജൂൺ 1 മുതലാണ് മൺസൂൺ കേരളത്തിൽ എത്താറുള്ളതെങ്കിലും മൺസൂൺ കാറ്റിന്റെ വേഗതയും മറ്റു അനുകൂല ഘടകങ്ങളും കാരണം പലപ്പോഴും മെയ് മാസം തന്നെ കേരളത്തിൽ കാലവർഷം എത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തവണ 7 ദിവസം മുന്നേ ആണ് കാലവർഷം എത്തിയത്.
