Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

ഓഗസ്റ്റ് 13 മുതൽ കേരളത്തിൽ വീണ്ടും മഴ, ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പുതിയ ന്യൂനമർദം - RAIN ALERT IN KERALA

ഇന്ന് ഒരു ജില്ലയിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ല. മറ്റു ജാഗ്രത നിർദേശങ്ങളും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല

RAIN UPDATION മഴ മുന്നറിയിപ്പ് WEATHER UPDATES KERALA RAIN UPDATES
Representational Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2025 at 8:58 AM IST

2 Min Read

കാസർകോട്: സംസ്ഥാനത്ത് ഓഗസ്റ്റ് 13 മുതൽ വീണ്ടും പരക്കെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ന്യൂനമർദത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് കേരളത്തിൽ മഴ ലഭിക്കുക. 13- ന് ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെടും. ഇതോടെ ദുർബലമായ മൺസൂൺ വീണ്ടും സജീവമാകും. എന്നാൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെടുന്നതിനാൽ കേരളത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ലെന്നു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

അതി ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യത ഇല്ലെന്നും എന്നാൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. 13 മുതൽ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസമാണ് മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 6 മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കുറഞ്ഞിരുന്നു. മൂന്നു ദിവസം കൂടി തെളിഞ്ഞ ആകാശം ആയിരിക്കും. മറ്റു ജില്ലകളിൽ 7 മുതൽ മാനം തെളിഞ്ഞെങ്കിലും കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ കാർമേഘങ്ങൾ മൂടിയ കാലാവസ്ഥയാണ്.

RAIN UPDATION മഴ മുന്നറിയിപ്പ് WEATHER UPDATES KERALA RAIN UPDATES
മഴ മുന്നറിയിപ്പ് (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ന് ഒരു ജില്ലയിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ല. മറ്റു ജാഗ്രത നിർദേശങ്ങളും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 8 വരെ ലഭിച്ചത് 1259.5 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ആണ്. ലഭിക്കേണ്ടതിൻ്റെ 13 % കുറവാണെങ്കിലും മെയ്‌ 24 മുതലുള്ള കണക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ റെക്കോർഡ് മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. ജൂൺ 1 മുതൽ 4 വരെ മഴ കുറഞ്ഞത് ഒഴിച്ചാൽ ഇതുവരെ എല്ലാ ദിവസവും മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

RAIN UPDATION മഴ മുന്നറിയിപ്പ് WEATHER UPDATES KERALA RAIN UPDATES
നിലവിലെ കാലാവസ്ഥ (ETV Bharat)

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത്. 1975.2 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത്ത് 2205.2 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. ലഭിക്കേണ്ടതിൻ്റെ 12% അധിക മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. വയനാട് ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിച്ചത്. 1829.1 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത്ത് 1077. 1 മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. കിട്ടേണ്ടതിൻ്റെ 41% മഴ കുറഞ്ഞു. ലക്ഷദ്വീപിൽ ലഭിക്കേണ്ടതിൻ്റെ 8% കുറവാണെങ്കിലും 622.4 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. കേരളത്തിന് പ്രധാനമായും രണ്ടു മഴക്കാലങ്ങളാണുള്ളത്. ജൂണില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന തെക്കു പടിഞ്ഞാറന്‍ മണ്‍സൂണും ഒക്ടോബര്‍ പകുതിയോടെ വടക്കു കിഴക്കന്‍ മണ്‍സൂണും. ആദ്യത്തേത് കാലവർഷം എന്നും രണ്ടാമത്തേത് തുലാവര്‍ഷം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

Also Read: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പ്രളയം: കുടുങ്ങിയ മലയാളികളെ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി - UTTARKASHI FLASH FLOOD

കാസർകോട്: സംസ്ഥാനത്ത് ഓഗസ്റ്റ് 13 മുതൽ വീണ്ടും പരക്കെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ന്യൂനമർദത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് കേരളത്തിൽ മഴ ലഭിക്കുക. 13- ന് ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെടും. ഇതോടെ ദുർബലമായ മൺസൂൺ വീണ്ടും സജീവമാകും. എന്നാൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെടുന്നതിനാൽ കേരളത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ലെന്നു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

അതി ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യത ഇല്ലെന്നും എന്നാൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. 13 മുതൽ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസമാണ് മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 6 മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കുറഞ്ഞിരുന്നു. മൂന്നു ദിവസം കൂടി തെളിഞ്ഞ ആകാശം ആയിരിക്കും. മറ്റു ജില്ലകളിൽ 7 മുതൽ മാനം തെളിഞ്ഞെങ്കിലും കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ കാർമേഘങ്ങൾ മൂടിയ കാലാവസ്ഥയാണ്.

RAIN UPDATION മഴ മുന്നറിയിപ്പ് WEATHER UPDATES KERALA RAIN UPDATES
മഴ മുന്നറിയിപ്പ് (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ന് ഒരു ജില്ലയിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ല. മറ്റു ജാഗ്രത നിർദേശങ്ങളും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 8 വരെ ലഭിച്ചത് 1259.5 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ആണ്. ലഭിക്കേണ്ടതിൻ്റെ 13 % കുറവാണെങ്കിലും മെയ്‌ 24 മുതലുള്ള കണക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ റെക്കോർഡ് മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. ജൂൺ 1 മുതൽ 4 വരെ മഴ കുറഞ്ഞത് ഒഴിച്ചാൽ ഇതുവരെ എല്ലാ ദിവസവും മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

RAIN UPDATION മഴ മുന്നറിയിപ്പ് WEATHER UPDATES KERALA RAIN UPDATES
നിലവിലെ കാലാവസ്ഥ (ETV Bharat)

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത്. 1975.2 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത്ത് 2205.2 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. ലഭിക്കേണ്ടതിൻ്റെ 12% അധിക മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. വയനാട് ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിച്ചത്. 1829.1 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത്ത് 1077. 1 മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. കിട്ടേണ്ടതിൻ്റെ 41% മഴ കുറഞ്ഞു. ലക്ഷദ്വീപിൽ ലഭിക്കേണ്ടതിൻ്റെ 8% കുറവാണെങ്കിലും 622.4 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. കേരളത്തിന് പ്രധാനമായും രണ്ടു മഴക്കാലങ്ങളാണുള്ളത്. ജൂണില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന തെക്കു പടിഞ്ഞാറന്‍ മണ്‍സൂണും ഒക്ടോബര്‍ പകുതിയോടെ വടക്കു കിഴക്കന്‍ മണ്‍സൂണും. ആദ്യത്തേത് കാലവർഷം എന്നും രണ്ടാമത്തേത് തുലാവര്‍ഷം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

Also Read: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പ്രളയം: കുടുങ്ങിയ മലയാളികളെ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി - UTTARKASHI FLASH FLOOD

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIN UPDATIONമഴ മുന്നറിയിപ്പ്WEATHER UPDATESKERALA RAIN UPDATESRAIN ALERT IN KERALA

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തിൽ തുലാവർഷ സമാനമായ ഇടിയും ശക്തമായ മഴയും, രാത്രിയിൽ ജാഗ്രത വേണം

വരുന്നു, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ്; യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകുക എത്രയെന്നതിന് കണക്കില്ല

സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, സപ്ലൈക്കോയുടെ ഓണം മെഗാ ഫെയർ ആരംഭിക്കുന്നു

ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ അല്ല, അമ്മയുടെ കരളില്‍ വളരുന്ന കുഞ്ഞ്, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംഭവം, ഇതിലെ അപകടം?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.