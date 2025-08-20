ETV Bharat / state

ട്രെയിൻ യാത്രകളിലെ മൊബൈൽ മോഷണം: ഈ മുന്‍ കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിച്ചോളൂ, നിര്‍ദേശവുമായി റെയില്‍വേ - PREVENTION FROM THEFTS IN TRAINS

ട്രെയിൻ യാത്രകളിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നഷ്‌ടപ്പെടുന്നതിനെതിരെ നിരവധി കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ചില മുൻകരുതലുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം

MOBILE THEFT IN TRAINS മൊബൈൽ മോഷണം OPERATION YATRI SURAKSHA GOVERNMENT RAILWAY POLICE
representational image (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : August 20, 2025 at 8:51 PM IST

2 Min Read

തിരുവനന്തപുരം: ട്രെയിൻ യാത്രകളിൽ മറ്റ് വസ്‌തുക്കളെപ്പോലെതന്നെ ഏറ്റവുമധികം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ കൈയിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ. ഓഗസ്‌റ്റ് മാസം പകുതി ആയപ്പോൾത്തന്നെ മൊബൈൽ മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധിപ്പേരെയാണ് പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്. മോഷ്‌ടാക്കളുടെ ശല്യവും കേസുകളും നിരന്തരം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുൻകരുതലുകളെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് നിർദേശിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്‌സ് സർവീസ്.

യാത്രക്കാർക്കുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

  • യാത്രകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
  • യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷക്കായി റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനുകളിൽ പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
  • കോച്ച് വാതിലുകൾക്കോ ജനാലകൾക്കോ സമീപത്ത് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്‌തുക്കളും ഫോണുകളും വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുക.
  • സംശയാസ്‌പദമായി എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ ആർപിഎഫിനെയോ ജിആർപിയെയോ അറിയിക്കുക.

യാത്രക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ ആർപിഎഫിൻ്റെയും ജിആർപിയുടെയും ഏകോപിത ശ്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് സഹായിച്ചുവെന്ന് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്‌സ് സർവീസ് (ഐആർപിഎഫ്എസ്) സീനിയർ ഡിവിഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കമ്മിഷണർ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ് പറഞ്ഞു. യാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാൻ ആർപിഎഫ് തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൃത്യമായ നിരീക്ഷണം, ഇൻ്റലിജൻസ് അധിഷ്‌ഠിത പൊലീസിങ്‌, ജിആർപി, ലോക്കൽ പൊലീസ് എന്നിവയുമായുള്ള ഏകോപനത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ മുൻഗണനാ സംരംഭമായി 'ഓപ്പറേഷൻ യാത്രി സുരക്ഷ' തുടരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഓഗസ്‌റ്റ് മാസം പകുതിവരെയുള്ള മോഷണക്കേസുകൾ

റെയിൽവേയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഓഗസ്‌റ്റ് മാസംതന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 13 പേരെയാണ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത് എന്ന് സംരക്ഷണ സേന പറയുന്നു. ബുധനാഴ്‌ച റെയിൽവേ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവന പ്രകാരം ഓഗസ്‌റ്റ് 10 നും 16 നും ഇടയിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്‌ത കേസുകൾ കണ്ടെത്തി.

ഓഗസ്‌റ്റ് 10 ന് തിരുവനന്തപുരം- മംഗളൂരു മലബാർ എക്‌സ്‌പ്രസിൽ യാത്ര ചെയ്‌തിരുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരനെ ആലുവയ്ക്ക് സമീപം ആക്രമിച്ച് കൊള്ളയടിച്ചതാണ് ആദ്യത്തെ കേസ്. കോച്ച് ഡോറിന് സമീപം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടെ അക്രമികൾ വടികൊണ്ട് അടിക്കുകയും മൊബൈൽ ഫോൺ തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. ശേഷം പ്രതി ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുവാൻ ശ്രമിച്ചു.

തുടർന്ന് പൊലീസ് പിടിയിലായ പ്രതിയിൽ നിന്ന് ഇയർഫോണുകളും പണവും പിടിച്ചെടുത്തു. ഇയാളെക്കൂടാതെ വേറെ ആറുപേരെയും പൊലീസ് അറസ്‌റ്റു ചെയ്‌തു. ഇവരിൽ നിന്ന് 18 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മോഷ്‌ടിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ ഉൾപ്പെടെ പല വസ്‌തുക്കളും കണ്ടെത്തി.

ഓഗസ്റ്റ് 11 ന് ആലുവയിൽ നേത്രാവതി എക്‌സ്‌പ്രസിൽ ഐഫോൺ തട്ടിപ്പറിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാളും മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ഉടമയും ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. മോഷ്‌ടിച്ച ഫോൺ സ്വീകരിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് കടയുടമ ഫൈസൽ അറസ്റ്റിലായി.

മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ ഓഗസ്റ്റ് 16 ന് സെക്കന്തരാബാദ്- തിരുവനന്തപുരം ശബരി എക്‌സ്‌പ്രസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌ത മൊബൈൽ ഫോൺ തട്ടിപ്പറിച്ച സംഭവത്തിലെ നാല് പ്രതികളിൽ മൂന്നുപേരെ എറണാകുളത്തെ ആർപിഎഫിലെ പ്രത്യേക സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

Also Read: ജാഗ്രത: മലപ്പുറത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം; 11 വയസുകാരന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു, 3 പേർ ചികിത്സയിൽ - AMEBIC MENINGITIS CONFIRMED CASE

തിരുവനന്തപുരം: ട്രെയിൻ യാത്രകളിൽ മറ്റ് വസ്‌തുക്കളെപ്പോലെതന്നെ ഏറ്റവുമധികം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ കൈയിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ. ഓഗസ്‌റ്റ് മാസം പകുതി ആയപ്പോൾത്തന്നെ മൊബൈൽ മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധിപ്പേരെയാണ് പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്. മോഷ്‌ടാക്കളുടെ ശല്യവും കേസുകളും നിരന്തരം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുൻകരുതലുകളെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് നിർദേശിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്‌സ് സർവീസ്.

യാത്രക്കാർക്കുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

  • യാത്രകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
  • യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷക്കായി റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനുകളിൽ പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
  • കോച്ച് വാതിലുകൾക്കോ ജനാലകൾക്കോ സമീപത്ത് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്‌തുക്കളും ഫോണുകളും വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുക.
  • സംശയാസ്‌പദമായി എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ ആർപിഎഫിനെയോ ജിആർപിയെയോ അറിയിക്കുക.

യാത്രക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ ആർപിഎഫിൻ്റെയും ജിആർപിയുടെയും ഏകോപിത ശ്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് സഹായിച്ചുവെന്ന് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്‌സ് സർവീസ് (ഐആർപിഎഫ്എസ്) സീനിയർ ഡിവിഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കമ്മിഷണർ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ് പറഞ്ഞു. യാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാൻ ആർപിഎഫ് തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൃത്യമായ നിരീക്ഷണം, ഇൻ്റലിജൻസ് അധിഷ്‌ഠിത പൊലീസിങ്‌, ജിആർപി, ലോക്കൽ പൊലീസ് എന്നിവയുമായുള്ള ഏകോപനത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ മുൻഗണനാ സംരംഭമായി 'ഓപ്പറേഷൻ യാത്രി സുരക്ഷ' തുടരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഓഗസ്‌റ്റ് മാസം പകുതിവരെയുള്ള മോഷണക്കേസുകൾ

റെയിൽവേയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഓഗസ്‌റ്റ് മാസംതന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 13 പേരെയാണ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത് എന്ന് സംരക്ഷണ സേന പറയുന്നു. ബുധനാഴ്‌ച റെയിൽവേ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവന പ്രകാരം ഓഗസ്‌റ്റ് 10 നും 16 നും ഇടയിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്‌ത കേസുകൾ കണ്ടെത്തി.

ഓഗസ്‌റ്റ് 10 ന് തിരുവനന്തപുരം- മംഗളൂരു മലബാർ എക്‌സ്‌പ്രസിൽ യാത്ര ചെയ്‌തിരുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരനെ ആലുവയ്ക്ക് സമീപം ആക്രമിച്ച് കൊള്ളയടിച്ചതാണ് ആദ്യത്തെ കേസ്. കോച്ച് ഡോറിന് സമീപം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടെ അക്രമികൾ വടികൊണ്ട് അടിക്കുകയും മൊബൈൽ ഫോൺ തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. ശേഷം പ്രതി ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുവാൻ ശ്രമിച്ചു.

തുടർന്ന് പൊലീസ് പിടിയിലായ പ്രതിയിൽ നിന്ന് ഇയർഫോണുകളും പണവും പിടിച്ചെടുത്തു. ഇയാളെക്കൂടാതെ വേറെ ആറുപേരെയും പൊലീസ് അറസ്‌റ്റു ചെയ്‌തു. ഇവരിൽ നിന്ന് 18 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മോഷ്‌ടിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ ഉൾപ്പെടെ പല വസ്‌തുക്കളും കണ്ടെത്തി.

ഓഗസ്റ്റ് 11 ന് ആലുവയിൽ നേത്രാവതി എക്‌സ്‌പ്രസിൽ ഐഫോൺ തട്ടിപ്പറിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാളും മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ഉടമയും ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. മോഷ്‌ടിച്ച ഫോൺ സ്വീകരിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് കടയുടമ ഫൈസൽ അറസ്റ്റിലായി.

മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ ഓഗസ്റ്റ് 16 ന് സെക്കന്തരാബാദ്- തിരുവനന്തപുരം ശബരി എക്‌സ്‌പ്രസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌ത മൊബൈൽ ഫോൺ തട്ടിപ്പറിച്ച സംഭവത്തിലെ നാല് പ്രതികളിൽ മൂന്നുപേരെ എറണാകുളത്തെ ആർപിഎഫിലെ പ്രത്യേക സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

Also Read: ജാഗ്രത: മലപ്പുറത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം; 11 വയസുകാരന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു, 3 പേർ ചികിത്സയിൽ - AMEBIC MENINGITIS CONFIRMED CASE

For All Latest Updates

TAGGED:

MOBILE THEFT IN TRAINSമൊബൈൽ മോഷണംOPERATION YATRI SURAKSHAGOVERNMENT RAILWAY POLICEPREVENTION FROM THEFTS IN TRAINS

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ഗർഭകാലത്തെ പാരസെറ്റമോൾ ഉപയോഗം; കുട്ടികളില്‍ ഗുരുതര വൈകല്യങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാവുമെന്ന് പഠനം

ഗന്ധം അറിയുന്നില്ലേ?; ചിലപ്പോൾ അൽഷിമേഴ്‌സിൻ്റെ തുടക്കമാകാം

ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒന്‍പതു വയസുകാരിയുടെ ജീവനെടുത്തു; അപകടകാരിയാണ് 'അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം'

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.