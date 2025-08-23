പത്തനംതിട്ട: ലൈംഗിക അധിക്ഷേപ ആരോപണങ്ങൾ വലിയ വിവാദമായതോടെ പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും പാർട്ടിയും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായതിന് പിന്നാലെ രാഹുൽ തൻ്റെ അടൂരിലെ വീട്ടിൽ നിശ്ചയിച്ച വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽനിന്ന് അവസാന നിമിഷം പിന്മാറി. എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജി വയ്ക്കാനുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തിനായാകും വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായതിനിടെയാണ് രാഹുലിൻ്റെ പിന്മാറ്റം. വാർത്താസമ്മേളനം സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് അറിയിക്കാം എന്ന മറുപടിയാണ് രാഹുൽ നൽകിയത്. എവിടെ നിന്നുള്ള നിർദേശം അനുസരിച്ചാകും മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നതിൽ നിന്നുമുള്ള രാഹുലിൻ്റെ പിന്മാറ്റം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്. നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള ഗർഭഛിദ്ര ശബ്ദ രേഖകൾക്കുൾപ്പെടെ മറുപടി നൽകി വിഷയം കൂടുതൽ വഷളാകാതിരിക്കാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തേണ്ടെന്ന് നിർദേശം നൽകിയിരിക്കാനും സാധ്യത കാണുന്നു.
രാഹുലിനെതിരെ തുടർച്ചയായി ആരോപങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതോടെ കെപിസിസി നേതൃത്വവും രാഹുലിൻ്റെ രാജി സംബന്ധിച്ച് തിരക്കിട്ട ചർച്ചകളിലായിരുന്നു. രാഹുൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനവും രാജി വയ്ക്കണമെന്ന കടുത്ത നിലപാടിലായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും. വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നു മണിക്കൂറുകൾക്കകം രാഹുൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം രാജി വച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജി വച്ചാൽ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ഒറു പരിഹാരമാകും എന്നാണ് രാഹുൽ ക്യാമ്പും കരുതിയത്.
എന്നാൽ ട്രാൻസ്വുമൺ ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ രാഹുലിനെതിരെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി രംഗത്തെത്തി. ഇതിന് പിന്നാലെ ഗർഭഛിദ്രം നടത്താൻ യുവതിയെ രാഹുൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദ സംഭാഷണങ്ങളും പുറത്തു വന്നു. ഇതിൽ യുവതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതും 'നിന്നെ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് എത്ര സെക്കൻ്റ് വേണം ' എന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങളും പുറത്തു വന്നു. ഇതോടെ രാഹുൽ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലായി. പാർട്ടിയിൽനിന്ന് തൻ്റെ 'പൊളിറ്റിക്കൽ ഗുരു' വായ ഷാഫി പറമ്പിൽ മാത്രമാണ് രാഹുലിനെ പരസ്യമായി പിന്തുണച്ചു രംഗത്തെത്തിയത്.
പാർട്ടിയിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ സമ്മർദ്ദം കടുത്തതോടെ വാർത്ത സമ്മേളനം നടത്തി രാഹുൽ രാജി തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് കരുതിയത്. രാഹുൽ രാജി വയ്ക്കാതെ എംഎൽഎ ആയി തുടർന്നാൽ വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ, നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇത് പാർട്ടിക്ക് വലിയ തിരച്ചടി ഉണ്ടാക്കുമെന്നും സ്ത്രീകളുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് യുവതികളുടെയും വോട്ട് പാർട്ടിക്ക് നഷ്ടമാകുമെന്നും പാർട്ടി കണക്കു കൂട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പുറമേ എതിർ പാർട്ടിക്കാർ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഈ വിഷയം കത്തിച്ചു നിർത്തുമെന്നും ഇക്കുറിയെങ്കിലും സംസ്ഥാന ഭരണം പിടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, പ്രവർത്തിച്ചു നേടിയെടുത്ത എല്ലാ ജന സമ്മതിയും രാഹുൽ വിഷയത്തിലൂടെ ഒഴുകി പോകുമെന്നും പാർട്ടി ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭരണം പിടിക്കുക എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടെ കരുക്കൾ നീക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ രാഹുൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനവും ഒഴിയണമെന്ന കടുത്ത നിലപടെടുത്തത്. എന്നാൽ എൽ ഡി എഫിലെ ചില എംഎൽഎമാരും ചില മന്ത്രിമാരും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ രാജി വച്ചിട്ടില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഹുൽ രാജി വയ്ക്കേണ്ടെന്നും പാർട്ടിയിൽ അഭിപ്രായം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. വിവാദം ഉയർന്നപ്പോൾ തന്നെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാഹുൽ രാജി വച്ചത് ധാർമികത ഉയർത്തി പിടിച്ചാണെന്നുമാണ് പാർട്ടി വിശദീകരിക്കുന്നത്.
പുറത്തു നിന്നുള്ള ആരോപങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽനിന്ന് രാഹുലിനെതിരെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി. തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയാവുന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് രാഹുൽ മെസേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ പിന്നീട് പാർട്ടി തന്നെ വിട്ടു പോയതായും യുത്ത് കോൺഗ്രസ് എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. ആഷിഖ് കരാട്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തി. പാർട്ടിയിലെ ഉയർന്ന നേതൃ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ട് അവനെ ന്യായീകരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം തങ്ങൾക്കില്ലെന്നും ഇത്തരം വൃത്തികെട്ടവനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ എന്തിനു ചുമക്കണം എന്നുമാണ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ചെറിയാൻ ജോർജിൻ്റെ പ്രതികരണം.
പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നുതന്നെ രാഹുലിനെതിരെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിതുടങ്ങി എന്നുള്ളത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിഷയം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകും എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരിൽ പാർട്ടിയിൽ ചേരിതിരിവ് ഉണ്ടാകുന്നത് പാർട്ടിക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നേതൃത്വത്തിനും ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട്. അത് രാഹുലിൻ്റെ രാജിയിൽ കലാശിക്കുമോ എന്നത് കാത്തിരുന്നു കാണാം.
