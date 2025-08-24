തിരുവനന്തപുരം: യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സ്ഥാനം രാജി വച്ചതിനു പിന്നാലെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ഹൈക്കമാൻഡും മുതിർന്ന നേതാക്കളും നിലപാട് കടുപ്പിച്ചതോടെ എംഎൽഎ സ്ഥാനവും രാജിവെക്കാനുള്ള സാധ്യതയേറുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല, ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ, കെ മുരളീധരൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ രാഹുലിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തിയതോടെ പാർട്ടിയിലെ സമ്മർദ്ദം ശക്തമായി. നിലവിലെ വിവാദങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് ഈ നീക്കത്തിനു പിന്നിൽ.
പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി
രാഹുൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത് ചർച്ചകൾക്ക് വീണ്ടും വഴിവയ്ക്കുമെന്നും കൂടുതൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്താൻ കാരണമാകുമെന്നും പാർട്ടി ഭയപ്പെടുന്നു. ഇത് പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് വലിയ കോട്ടം വരുത്തും. അതിനാൽ, രാഹുൽ രാജിവെക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി തീരുമാനമെടുത്തതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ രാഹുലിൻ്റെ രാജി ആവശ്യം ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിച്ചതായാണ് സൂചന. ഒരു നിമിഷം പോലും എംഎൽഎ സ്ഥാനത്ത് തുടരരുത് എന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും നേതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആരോപണങ്ങളും തെളിവുകളും പുറത്തുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പാർട്ടിക്ക് ഏറ്റിട്ടുള്ള ക്ഷതം മാറ്റാൻ രാഹുൽ രാജിവെക്കട്ടെ എന്ന നിലപാടിലാണ് ഹൈക്കമാൻഡ്. സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഈ വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് എടുക്കുന്ന ഏത് തീരുമാനത്തെയും അനുകൂലിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. പാര്ട്ടിയുടെ മുഖം രക്ഷിക്കാനാകാത്ത രീതിയിലുള്ള സംഭവവികാസങ്ങള് ഉണ്ടായതിനാല്ത്തന്നെ രാഹുലിനെവച്ച് പാര്ട്ടി മന്നോട്ടു പോയാല് അത് നികത്താനാകാത്ത ചീത്തപ്പേരാണ് ഉണ്ടാക്കാന് പോകുന്നതെന്ന വിലയിരുത്തലുമുണ്ടായി.
"ഇത് ആദ്യഘട്ടം മാത്രം"
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള രാജി ആദ്യഘട്ടം മാത്രമാണെന്ന് വി ഡി സതീശൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് പാർട്ടി നിലപാട് കടുപ്പിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെയും അടുത്ത ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നതിൻ്റെയും വ്യക്തമായ സൂചനയായി വേണം കണക്കാക്കാന്. 2026-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അധികാരത്തിൽ വരണമെന്ന് ലക്ഷ്യമിടുന്ന കോൺഗ്രസിനും യുഡിഎഫിനും രാഹുൽ എംഎൽഎ പദവിയിൽ തുടരുന്നത് വലിയ ബാധ്യതയാകുമെന്നും പാർട്ടി വിലയിരുത്തുന്നു.
കുറ്റാരോപിതനെ സംരക്ഷിക്കില്ല, രാജിവെച്ച് ഒഴിയണം
രാഹുലിനെതിരെ പുറത്തുവന്ന ശബ്ദരേഖകൾ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കെ മുരളീധരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ശബ്ദരേഖകളുടെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കുമെന്നും, ഈ വിഷയത്തിൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായ പഠനം നടത്തി ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കുറ്റാരോപിതനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് പാർട്ടി സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയ മുരളീധരൻ, രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ പോലും ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.
ഒരു നിമിഷം മുന്പുതന്നെ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് രാജിവയ്ക്കണമെന്നാണ് അഭിപ്രായമെന്ന് ഉമ തോമസ് എംഎല്എയും പ്രതികരിച്ചു. ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ് എന്നും സ്ത്രീകളെ ചേര്ത്തുപിടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളു.ഇന്നലെതന്നെ രാജി പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്നാ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ആദ്യംതന്നെ രാഹുലിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം കോണ്ഗ്രസ് നീക്കിയത് നല്ല തീരുമാനമാണ്. ജനങ്ങള് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് എംഎല് സ്ഥനം . ജനങ്ങളെ മുള്മുനയില് നിര്ത്തി ഒന്നിനു പിറകേ മറ്റൊന്നായി ആരോപണങ്ങള് ഉയരുമ്പോള് ധാര്മികമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ രാജിവച്ച് മാറിനില്ക്കണമെന്നും ഉമ തോമസ് പറഞ്ഞു.
