ETV Bharat / state

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൻ്റെ 'ഹെഡ് മാസ്റ്റർ' ഷാഫി പറമ്പിൽ; വിവാദ പരാമർശവുമായി സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി

സിപിഎം പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇഎൻ സുരേഷ് ബാബുവിൻ്റെ പരാമർശമാണ് തർക്കത്തിന് കാരണമായത്. ഈ വിഷയം 2026ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രമാണോയെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ ചോദിച്ചു.

Political controversy Kerala Congress CPM clash Sexual assault allegation Palakkad political news
Political War Erupts Over Sexual Assault Allegation Against MLA Rahul Mankootathil (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2025 at 5:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പാലക്കാട്: കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ഉയർന്ന ലൈംഗികാതിക്രമ ആരോപണത്തിൻ്റെ പേരിൽ സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ വാഗ്‌പോര്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൻ്റെ 'ഹെഡ് മാസ്റ്റർ' വടകര എംപി ഷാഫി പറമ്പിലാണെന്ന് സിപിഎം പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇഎൻ സുരേഷ് ബാബു ആരോപിച്ചതോടെയാണ് തർക്കം തുടങ്ങിയത്. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച ഷാഫി പറമ്പിൽ, ഇത് അപകീർത്തികരമാണെന്നും 2026ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രമാണോയെന്നും ചോദിച്ചു.

സിപിഎം നേതാവിൻ്റെ ആരോപണം

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ മണ്ഡലത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് സുരേഷ് ബാബുവിൻ്റെ വിവാദ പരാമർശം. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ച അദ്ദേഹം, രാഹുലിനെ പത്തനംതിട്ടയിൽനിന്ന് പാലക്കാട് കൊണ്ടുവന്നത് ഷാഫി പറമ്പിലാണെന്നും ആരോപിച്ചു. രാഹുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് യോജിപ്പില്ലെന്നും എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനും ഷാഫി തയ്യാറാകുമോയെന്ന് സുരേഷ് ബാബു വെല്ലുവിളിച്ചു. ഇതൊരു കൂട്ടുകച്ചവടമാണ്, രാഹുലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകളെ നേരിട്ട് സമീപിക്കുന്നത് ഷാഫി പറമ്പിലാണെന്ന് കേൾക്കുന്നുവെന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഷാഫി പറമ്പിലിൻ്റെ പ്രതികരണം

സുരേഷ് ബാബുവിൻ്റെ പരാമർശങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച ഷാഫി പറമ്പിൽ, ഇത് വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപമാണെന്നും ഇത്തരക്കാർക്ക് മറുപടി നൽകേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ 2026ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സിപിഎം ഇങ്ങനെയുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണോ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഇതാണോ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം, ഇതാണോ അവരുടെ പ്രകടനപത്രിക, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ ജനശ്രദ്ധ മാറ്റാനുള്ള തന്ത്രമാണോ ഈ വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഇത് സിപിഎം നേതാക്കളും പൊതുജനങ്ങളും വിലയിരുത്തട്ടെ എന്നും ഷാഫി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സിപിഎം നേതാവിൻ്റെ പുതിയ പ്രതികരണം

പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ച സുരേഷ് ബാബു, താൻ ഷാഫി പറമ്പിലിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് വിശദീകരിച്ചു. 'ഹെഡ്മാസ്റ്റർ' എന്ന പരാമർശം മാധ്യമങ്ങളാണ് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളാണ് ഈ പരാമർശം ഷാഫിയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചതെന്നും ഷാഫി തന്നെ അത് താനാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് അതിനെ വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണമായി ചിത്രീകരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സുരേഷ് ബാബു ആരോപിച്ചു. ഇനി താൻ പേര് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോയെന്നും ശരിയായ സമയത്ത് പേര് വെളിപ്പെടുത്താമെന്നും സിപിഎം നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി.

നിയമനടപടി

സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളെ കണ്ടാൽ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് പോകാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഈ ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ അത്ഭുതമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. 'ഹെഡ്മാസ്റ്റർ' എന്ന പരാമർശം ഷാഫി പറമ്പിലിനെക്കുറിച്ചാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് സുരേഷ് ബാബു വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകിയില്ല. ഇടതുപക്ഷം നേരത്തെയും തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നതായും അടുത്തിടെ വർഗീയവാദിയായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ പുതിയ ആരോപണങ്ങളുമായി വന്നിരിക്കുകയാണെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്നും ഷാഫി പറഞ്ഞു. ഷാഫി നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുമെന്നും സിപിഎം നേതാവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read:- വയനാട് കോൺഗ്രസിൽ പ്രതിസന്ധി; വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് എൻഡി അപ്പച്ചൻ്റെ രാജി

For All Latest Updates

TAGGED:

POLITICAL CONTROVERSY KERALACONGRESS CPM CLASHSEXUAL ASSAULT ALLEGATIONPALAKKAD POLITICAL NEWSKERALA POLITICAL CONTROVERSY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്‌ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.