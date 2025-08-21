തിരുവനന്തപുരം/പത്തനംതിട്ട: സ്ത്രീയോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ അധ്യക്ഷ പദവി ഒഴിഞ്ഞു. പാർട്ടിക്ക് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് രാജി. പത്തനംതിട്ടയിൽ സ്വവസതിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് രാഹുൽ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടനയോടൊപ്പം പുതിയ അധ്യക്ഷനെ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. നിലവിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനത്ത് തുടരുമെങ്കിലും വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. രാഹുലിനെതിരായ വിവാദം കടുത്തതോടെ മറ്റ് വഴികളില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജി ഉറപ്പായതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്തിടെ നടന്ന നിലമ്പൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയത്തിന് ശേഷം തദ്ദേശഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടാൻ കോൺഗ്രസ് ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ഈ വിവാദം പാർട്ടിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്.
മോശം പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ
യുവനടിയും മോഡലുമായ റിനി ആൻ ജോർജ് പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് രാഹുലിന് കുരുക്ക് മുറുകിയത്. നേതാവിൻ്റെ പേര് പറയാതെയായിരുന്നു ആരോപണമെങ്കിലും, പിന്നാലെ രാഹുൽ പല സ്ത്രീകൾക്കും അയച്ച അശ്ലീല വാട്സ് ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു. ഇതിൽ ചില സന്ദേശങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ളതാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.
ഒരു മുതിർന്ന വനിതാ പാർട്ടി പ്രവർത്തകയ്ക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് മെസഞ്ചറിലൂടെ അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതായി പുറത്തുവന്നതോടെ കോൺഗ്രസ് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലായി. സ്ത്രീ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും രാഹുൽ പിന്നാലെ കൂടിയെന്ന് സന്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു യുവതിയുമായി നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ ഗർഭഛിദ്രം നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാദപ്രതിവാദങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ രണ്ടു സന്ദേശങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് രാഹുലിൻ്റെ നില പരുങ്ങലിലായത്.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ പ്രതികരണം
രാഹുലിനെതിരായ പരാതി പാർട്ടി പരിശോധിക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. എത്ര വലിയ നേതാവായാലും നടപടിയെടുക്കും. പരാതി ഉന്നയിച്ച കുട്ടി തനിക്ക് മകളെപ്പോലെയാണ്. കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ഒരാൾക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ടാകില്ല. ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് പാർട്ടി ഗൗരവമായി അന്വേഷണം നടത്തും. താൻ തന്നെ അതിന് മുൻകൈയെടുക്കുമെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയുടെ മുന്നിലേക്ക് യാതൊരു പരാതിയും വന്നിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തിപരമായി തനിക്കും പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നേരത്തെ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടും നടപടിയെടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന ചോദ്യത്തിന് വെറുതെ നടപടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ മറുപടി. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ സിബിഐ അന്വേഷണം വരെ നേരിട്ടവരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉയർന്ന ആരോപണത്തിൽ ഗൗരവമായ അന്വേഷണം നടക്കും. പാർട്ടി കോടതിയാവുകയല്ല, എന്നാൽ ആരോപണം പാർട്ടി തന്നെ പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായതെന്നും കഴിവനുസരിച്ചാണ് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. ലഭിച്ച പരാതിയിൽ മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
