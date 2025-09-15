ആരോപണങ്ങളില് നിന്ന് ഒളിച്ചോടി രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില്: പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളെയെല്ലാം അവഗണിച്ച് മടക്കം; തടഞ്ഞ് എസ്എഫ്ഐ
നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴും അദ്ദേഹം ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ എന്ന മറുപടി നൽകി അദ്ദേഹം തിരിച്ചുപോയി.
September 15, 2025
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭയില് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളില് പങ്കെടുക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം നല്കാതെ ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണ വിധേയനായ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എ. ഇന്ന് സഭാ സമ്മേളന ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കാന് രാഹുല് തയ്യാറായെങ്കിലും താനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാതെ തനിക്കു പറയാനുള്ളതു മാത്രം പറഞ്ഞ് രാഹുല് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.
വിവാദ നായകനാകുകയും പിന്നാലെ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം നഷ്ടമാകുകയും കോണ്ഗ്രസില് നിന്ന് സസ്പെന്ഷനിലാകുകയും ചെയ്ത രാഹുല്, ഇന്ന് ആരംഭിച്ച പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ പതിനാലാം സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുക്കുമോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമായിരുന്നില്ല. എന്നാല് സഭ സമ്മേളിച്ച് 15 മിനിട്ട് പിന്നിട്ടതോടെ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് നേമം ഷജീറിനൊപ്പം നിയസഭാ കോംപ്ലക്സിലെത്തി രാഹുല് സസ്പെന്സിനു വിരാമമിടുകയായിരുന്നു. അതിനു ശേഷം സഭയില് നിന്നു പുറത്തിറങ്ങി പട്ടം ഭാഗത്തേക്കു പോയ ശേഷം തിരികെ എംഎല്എ ഹോസ്റ്റലില് എത്തി.
പിന്നാലെ വീണ്ടും പുറത്തേക്കു പോകാനൊരുങ്ങിയ രാഹുലിനെ എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകര് എംഎല്എ ഹോസ്റ്റലിനു മുന്നില് തടഞ്ഞു വച്ചു. പൊലീസ് പണിപ്പെട്ടാണ് രാഹുലിനു മുന്നോട്ടു പോകാന് വഴി ഒരുക്കിയത്. പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങള് രാഹുലിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും നിയമസഭയ്ക്കു മുന്നില് വച്ച് മാധ്യമങ്ങളെ കാണാമെന്നായിരുന്നു മറുപടി. നിയമസഭയ്ക്കു മുന്നില് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട രാഹുല് പതിവു പോലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനയ്ക്കാണ് മുതിര്ന്നത്. താന് ചില നേതാക്കളെ ധിക്കരിച്ചാണ് നിയമസഭയില് എത്തിയതെന്ന മാധ്യമ വാർത്തകൾക്ക് യാഥാര്ത്ഥ്യത്തിൻ്റെ പരിസരം പോലുമില്ലെന്ന് രാഹുല് ആരോപിച്ചു. താന് സാങ്കേതികമായി ഇപ്പോള് കോണ്ഗ്രസിലല്ലെങ്കിലും മരണം വരെ കോണ്ഗ്രസുകാരനായി തന്നെ തുടരും. താന് ഒരാളെയും ധിക്കരിക്കാന് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല.
താന് പൂര്ണമായും പാര്ട്ടിക്ക് വിധേയനായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു എളിയ പ്രവര്ത്തകനാണ്. താന് ചില നേതാക്കളെ കാണാന് ശ്രമിച്ചെന്നും എന്നാല് കാണാന് അവസരം നിഷേധിച്ചു വെന്നുമുള്ള മാധ്യമ വാര്ത്തകളെയും രാഹുല് നിഷേധിച്ചു. താന് ഒരു നേതാവിനെയും കാണാന് ശ്രമിക്കുകയോ കാനാന് അവസരം നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് രാഹുല് പറഞ്ഞു. താന് ഏറ്റവും കൂടുദതല് കാലം ജയിലില് കിടന്നിട്ടുള്ളത് പിണറായി സര്ക്കാരിനെതിരെ സമരം നടത്തിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള തന്നെ കൊന്നു തിന്നാന് അവസരം കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സര്ക്കാര് ഇപ്പോള് നടത്തുന്ന അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ നിഷ്പക്ഷതയെ കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പോള് താന് പറയുന്നില്ല.
താനൊരു കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകനാണ്. കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് ഇപ്പോള് താഴെ തട്ടില് വീടുകള് കയറുന്ന കാലമാണ്. സര്ക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ സമരം അരങ്ങേറുന്ന കാലമാണ്. അത് പ്രത്യക്ഷ സമരമായും സൈബര് ഇടങ്ങളില് ലക്ഷക്കണക്കിന് ലൈക്കുകളായും നടക്കുകയാണെന്നും രാഹുല് പറഞ്ഞു. പുറത്തു വന്ന ശബ്ദ സന്ദേശം രാഹുലിൻ്റേതാണോ എന്ന മാധ്യങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് അന്വേഷണം നടക്കുകയല്ലേ അത് നടക്കട്ടെയെന്നായിരുന്നു മറുപടി. പിന്നാലെ സ്വകാര്യ വാഹനത്തില് കയറിയ രാഹുല് അടൂരിലെ വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയെന്നാണ് സൂചന. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളില് സഭാ സമ്മേളനത്തില് രാഹുല് എത്താനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലെന്നാണ് സൂചന.
ഒരു വിധം കെട്ടടങ്ങിയിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് ഇന്നു രാഹുല് നിയമസഭയിലെത്തിയതോടെ വീണ്ടും സജീവമായെന്നൊരു വിലയിരുത്തല് പാര്ട്ടിയിലെ ഭൂരിപക്ഷം നേതാക്കള്ക്കുമുണ്ട്. അതേ സമയം എംഎല്എ എന്ന നിലയില് രാഹുലിന് സഭാ സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും സഭയിലെത്തുന്നത് വിലക്കുന്നത് പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാകുമെന്ന് കരുതുന്ന നേതാക്കളുമുണ്ട്.
