തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ ആരോപിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. സ്ത്രീകളെ ശല്യം ചെയ്യൽ, പിന്തുടരൽ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ, നിർബന്ധിത ഗർഭഛിദ്രത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളാണ് രാഹുലിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് പൊലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ്.
ലൈംഗികാതിക്രമം, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ, ഗർഭഛിദ്രത്തിന് നിർബന്ധിക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഹുലിനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകനായ ഷിൻ്റോ സെബാസ്റ്റ്യൻ പൊലീസിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇരയായ സ്ത്രീകൾ നേരിട്ട് പരാതി നൽകാത്തതിനാൽ കേസെടുക്കുന്നതിന് പൊലീസ് നിയമോപദേശം തേടിയിരുന്നു. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി സി. ബിനുകുമാറിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല.
രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ സാധ്യമായ എല്ലാ നിയമനടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. രാഹുൽ വധഭീഷണി മുഴക്കിയത് ഗൗരവമായ വിഷയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പൊലീസ് മേധാവി കേസെടുക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയത്.
പുറത്തുവന്ന ശബ്ദരേഖകളുടെയും മറ്റ് തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പരാതികളിൽ പറയുന്ന സ്ത്രീകളുടെ മൊഴിയെടുക്കുമെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറിയിച്ചു. ഇതുവരെ രാഹുലിനെതിരെ ആറ് പരാതികളാണ് ഡിജിപിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി യുവതിയെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ഗർഭഛിദ്രം നടത്താൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തതായി ആരോപണമുണ്ട്.
നടി റിനി ആൻ ജോർജിൻ്റെ പ്രതികരണം
രാഹുലിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയില്ലെന്ന് നടി റിനി ആൻ ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി. ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനെതിരെ നടക്കുന്ന സൈബർ ആക്രമണം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് താൻ പോസ്റ്റിട്ടതെന്നും റിനി പറഞ്ഞു.
മനസുകൊണ്ട് പോലും അറിയാത്ത കാര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ സതീശൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് വേദനിപ്പിച്ചു. താൻ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം തനിക്ക് മാത്രമാണെന്നും ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വിലപ്പോവില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. രാഹുൽ രാജിവെക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രസ്ഥാനം തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ എന്നും റിനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേസ് എടുത്ത വകുപ്പുകൾ
ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത: 78(2) - പിന്തുടരുന്നത് (Stalking), 351 - ക്രിമിനൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ (Criminal Intimidation).
കേരള പൊലീസ് ആക്ട്: 120 (o) - അനാവശ്യമായ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ ശല്യമുണ്ടാക്കുന്നത്.
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരെ കേസെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനവും കോൺഗ്രസ് പ്രാഥമിക അംഗത്വവും അദ്ദേഹം രാജിവച്ചിരുന്നു. ബിജെപിയും ഡിവൈഎഫ്ഐയും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു.