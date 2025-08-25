ETV Bharat / state

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പ്രാഥമികാംഗത്വത്തില്‍ നിന്ന് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്‌ത് കോണ്‍ഗ്രസ്, എംഎല്‍എയായി തുടരും

കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ സണ്ണി ജോസഫാണ് നടപടി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രാഥമികാംഗ്വത്തില്‍ നിന്ന് ആറു മാസത്തേക്കാണ് സസ്പെന്‍ഷൻ. എന്നാല്‍, രാഹുല്‍ എംഎല്‍എയായി തുടരും.

Rahul Mamkootathil
തിരുവനന്തപുരം, കണ്ണൂര്‍: സ്‌ത്രീകളോടുള്ള പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യത്തില്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് പദമൊഴിഞ്ഞ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്ത് കെപിസിസി. കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ സണ്ണി ജോസഫാണ് നടപടി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രാഥമികാംഗത്വത്തില്‍ നിന്നാണ് സസ്പെന്‍ഷൻ. എന്നാല്‍, രാഹുല്‍ എംഎല്‍എയായി തുടരും. കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്‍ഡിൻ്റെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം കെപിസിസി നേതൃത്വമാണ് സസ്പെന്‍ഷന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തു വന്നപ്പോള്‍ തന്നെ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ രാജിവച്ചത് മാതൃകാപരമാണ്. നിയമപരായി ഒരു പരാതിയും പാര്‍ട്ടിക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അതിനാല്‍ രാഹുലിൻ്റെ എംഎല്‍എ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തില്‍ അടിസ്ഥാനമില്ല. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികള്‍ക്ക് ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു ആവശ്യവും മുന്നോട്ടു വയ്ക്കാന്‍ ധാര്‍മികതയില്ലെന്നും സണ്ണി ജോസഫ്.

2026 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഭരണത്തില്‍ കുറഞ്ഞൊന്നും ചിന്തിക്കാനാകാത്ത കോണ്‍ഗ്രസിനും യുഡിഎഫിനും രാഹുല്‍ എംഎല്‍എ പദത്തില്‍ തുടരുന്നത് വലിയ ബാധ്യതയാകുമെന്ന് കണ്ട് പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം കടുത്ത നടപടിയിലേക്കു കടക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പും സിപിഎം അടക്കം പാര്‍ട്ടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് മുന്‍കാല നിലപാടുകള്‍ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് രാജിക്കു പകരം സസ്പെന്‍ഷന്‍ എന്നതിലേക്ക് പാര്‍ട്ടി ചുവടുമാറ്റിയത്.

നിയമ പ്രശ്‌നം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാഹുല്‍ തുടരുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കാമെങ്കിലും അത് കൂടുതല്‍ പ്രതിസന്ധി പാര്‍ട്ടിക്കും മുന്നണിക്കും സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് രാഹുലിനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യാന്‍ പാര്‍ട്ടി തീരുമാനിച്ചത്. ഘടക ക്ഷികളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിംലീഗിൻ്റെ അസംതൃപ്തിയും തീരുമാനത്തിനു കോണ്‍ഗ്രസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചെന്നു വേണം കരുതാന്‍. സംഭവത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതല്‍ തന്നെ ലീഗിന് ഈ വിഷയത്തില്‍ അതൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസിലെ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളും രാഹുലിനെ കൈവിട്ടതോടെ രാജി അല്ലെങ്കില്‍ സസ്പെന്‍ഷന്‍ എന്നത് അല്ലാതെ മറ്റൊരു പോംവഴി ഇല്ലാതാകുകയായിരുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ദീപാദാസ് മുന്‍ഷി ഇതു സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ നേതാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി ഹൈക്കമാന്‍ഡിന് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള അതൃപ്തി അവരെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ എഐസിസി സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലുമായും അവര്‍ ആശയ വിനിമയം നടത്തി.

ഹൈക്കമാന്‍ഡിൻ്റെ സന്ദേശം ദീപാദാസ് മുന്‍ഷിയും കെസി വേണുഗോപാലും കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫിനെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനെയും അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം, രാഹുല്‍ രാജിവയ്ക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹം ശക്തമായിരുന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാര്‍ത്താസമ്മേളനം വിളിച്ച് തന്നെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് പാലക്കാട് എംഎല്‍എ ശ്രമിച്ചത്. ട്രാൻസ് വുമൺ ആയ അവന്തിക ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമാണ് രാഹുൽ വിശദീകരിച്ചത്.

തനിക്കെതിരെ മോശമായ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചുവെന്ന അവന്തികയുടെ ആരോപണം രാഹുൽ തള്ളിയിരുന്നു. ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവന്തിക തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നെന്നും ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ വിളിച്ചിട്ട് ചേട്ടനെതിരായി എന്തെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടോ എന്തെങ്കിലം മോശം അനുഭവമുണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചതായും അവന്തിക പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് രാത്രി 8.24-നാണ് അവന്തിക തന്നെ വിളിച്ചത്. റിപ്പോർട്ടറുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവന്തിക മറുപടി നൽകിയത് തനിക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിലായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിന് തെളിവായി അവന്തികയുമായി നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് രാഹുൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കേൾപ്പിച്ചിരുന്നു.

രാഹുല്‍ തൻ്റെ നല്ല സുഹൃത്താണെന്നും തന്നോട് മോശമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ലന്നും അവന്തിക വിളിച്ച ആ റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുന്നതും ആ ക്ലിപ്പില്‍ കേള്‍ക്കാം.

ജീവന് ഭീഷണിയുള്ള സാഹചര്യത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഒരാള്‍എന്തിനാകും തന്നെ വിളിച്ച് ഈ കാര്യം പറയുന്നത്, ആ ഓഡിയോ ക്ലിപ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നും തൻ്റെ ഭാഗം ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് രാഹുല്‍ ചോദിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റവാളിക്ക് പോലും നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥ അയാളെക്കൂടി കേള്‍ക്കുക എന്നത് ചെയ്യും.

എന്നാൽ, പുറത്തുവന്ന ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ വ്യാജമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകാതെ രാഹുൽ മടങ്ങി. രാഷ്ട്രീയപരമായ ആക്രമണമാണ് താൻ നേരിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പാർട്ടിക്ക് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ കാരണം ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനും തല കുനിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുത്. താൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിനപ്പുറം, പാർട്ടിയുടെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ച ആളെന്ന നിലയിലാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നതെന്നുമായിരുന്നു രാഹുലിൻ്റെ പ്രതിരോധവാദം.

