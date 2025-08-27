ETV Bharat / state

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് വീണ്ടും കുരുക്ക്; വ്യാജ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് കേസില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ നോട്ടീസ് - RAHUL MAMKOOTATHIL SUMMONED

കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ അഭിനന്ദ് വിക്രമന്‍റെ ശബ്ദ സന്ദേശത്തിൽ രാഹുലിന്‍റെ പേരും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത നേടാൻ വേണ്ടിയാണ് രാഹുലിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വീണ്ടും വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത്.

RAHUL MAMKOOTATHIL CRIME BRANCH FAKE ID CASE CONGRESS
Rahul Mamkootathil (Facebook.com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2025 at 11:48 AM IST

Updated : August 27, 2025 at 1:19 PM IST

2 Min Read

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട്‌ എം എൽ എ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് വീണ്ടും കുരുക്കുമായി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് എത്താൻ വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിച്ചു എന്ന കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ രാഹുലിന് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് നോട്ടീസ് നൽകി.

ശനിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്തെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ അഭിനന്ദ് വിക്രമന്‍റെ ശബ്ദ സന്ദേശത്തിൽ രാഹുലിന്‍റെ പേരും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത നേടാൻ വേണ്ടിയാണ് രാഹുലിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വീണ്ടും വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത്.

സംഭവത്തിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രാഹുലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത്. വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വോട്ട് നേടിയ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും ഇല്ലെന്നായിരുന്നു രാഹുൽ ആദ്യം നൽകിയ മൊഴിയെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു.

അതേസമയം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു എന്നായിരുന്നു പൊലീസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട്. രാഹുൽ ഉൾപ്പെടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്‌ നേതാക്കളായ 7 പ്രതികൾ ഉൾപ്പെട്ട കേസിന്‍റെ അന്വേഷണം വീണ്ടും ഊർജ്ജിതമാക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കടന്നതായാണ് സൂചന. കേസിൽ മുൻപ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം രാഹുലിന് സംരക്ഷണം ഒരുക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ അടുത്തിടെ ഉയർന്ന ലൈംഗിക ചൂഷണ ആരോപണങ്ങൾ കടുത്തതോടെ നേതൃത്വം കൈവിട്ടു.

കുറ്റപത്രം കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് രാഹുലിനെ ചോദ്യംചെയ്യാന്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിളിപ്പിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. കേസിലെ ഏഴ് പ്രതികളുടെയും ഫോണുകള്‍ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിരുന്നു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്‌ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അംഗത്വം ചേര്‍ത്തതിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ദേശീയ കമ്മിറ്റിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലാണുള്ളത്.

സെർവർ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം ഇതുവരെ വിവരങ്ങൾ പൊലീസിന് കൈമാറിയിട്ടില്ല.

അതേസമയം, സ്വഭാവ ദൂഷ്യ ആരോപണത്തെ തുടര്‍ന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്ന് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെ കോണ്‍ഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷിയില്‍ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി പുറത്തായ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ ഇനി സാങ്കേതികമായി മാത്രമായിരിക്കും എംഎല്‍എ എന്ന് വിദഗ്‌ധര്‍ നല്‍കുന്ന വിവരം. അടുത്തമാസം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് തടസമില്ലെങ്കിലും സഭാ നടപടികളില്‍ ഇനി വലിയ പങ്കാളിത്തമുണ്ടാകില്ല.

സഭാനടപടികളുടെ ഭാഗമായ ചോദ്യോത്തര വേള, സബ്മിഷന്‍, ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കല്‍ ബില്ലുകളുടെ ചര്‍ച്ച, ഗവര്‍ണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിനുള്ള നന്ദിരേഖപ്പെടുത്തല്‍ എന്നീ നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ രാഹുലിന് പങ്കെടുക്കാന്‍ അവസരം ലഭിക്കില്ല

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട്‌ എം എൽ എ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് വീണ്ടും കുരുക്കുമായി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് എത്താൻ വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിച്ചു എന്ന കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ രാഹുലിന് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് നോട്ടീസ് നൽകി.

ശനിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്തെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ അഭിനന്ദ് വിക്രമന്‍റെ ശബ്ദ സന്ദേശത്തിൽ രാഹുലിന്‍റെ പേരും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത നേടാൻ വേണ്ടിയാണ് രാഹുലിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വീണ്ടും വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത്.

സംഭവത്തിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രാഹുലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത്. വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വോട്ട് നേടിയ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും ഇല്ലെന്നായിരുന്നു രാഹുൽ ആദ്യം നൽകിയ മൊഴിയെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു.

അതേസമയം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു എന്നായിരുന്നു പൊലീസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട്. രാഹുൽ ഉൾപ്പെടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്‌ നേതാക്കളായ 7 പ്രതികൾ ഉൾപ്പെട്ട കേസിന്‍റെ അന്വേഷണം വീണ്ടും ഊർജ്ജിതമാക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കടന്നതായാണ് സൂചന. കേസിൽ മുൻപ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം രാഹുലിന് സംരക്ഷണം ഒരുക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ അടുത്തിടെ ഉയർന്ന ലൈംഗിക ചൂഷണ ആരോപണങ്ങൾ കടുത്തതോടെ നേതൃത്വം കൈവിട്ടു.

കുറ്റപത്രം കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് രാഹുലിനെ ചോദ്യംചെയ്യാന്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിളിപ്പിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. കേസിലെ ഏഴ് പ്രതികളുടെയും ഫോണുകള്‍ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിരുന്നു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്‌ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അംഗത്വം ചേര്‍ത്തതിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ദേശീയ കമ്മിറ്റിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലാണുള്ളത്.

സെർവർ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം ഇതുവരെ വിവരങ്ങൾ പൊലീസിന് കൈമാറിയിട്ടില്ല.

അതേസമയം, സ്വഭാവ ദൂഷ്യ ആരോപണത്തെ തുടര്‍ന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്ന് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെ കോണ്‍ഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷിയില്‍ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി പുറത്തായ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ ഇനി സാങ്കേതികമായി മാത്രമായിരിക്കും എംഎല്‍എ എന്ന് വിദഗ്‌ധര്‍ നല്‍കുന്ന വിവരം. അടുത്തമാസം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് തടസമില്ലെങ്കിലും സഭാ നടപടികളില്‍ ഇനി വലിയ പങ്കാളിത്തമുണ്ടാകില്ല.

സഭാനടപടികളുടെ ഭാഗമായ ചോദ്യോത്തര വേള, സബ്മിഷന്‍, ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കല്‍ ബില്ലുകളുടെ ചര്‍ച്ച, ഗവര്‍ണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിനുള്ള നന്ദിരേഖപ്പെടുത്തല്‍ എന്നീ നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ രാഹുലിന് പങ്കെടുക്കാന്‍ അവസരം ലഭിക്കില്ല

Last Updated : August 27, 2025 at 1:19 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAHUL MAMKOOTATHILCRIME BRANCHFAKE ID CASECONGRESSRAHUL MAMKOOTATHIL SUMMONED

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ഗ്രാമവീഥികളിലൂടെ പൊന്നോണ വരവറിയിച്ച് ഓണപ്പൊട്ടന്‍; ഇനി പത്തുനാള്‍ ഉത്സവലഹരി

ഷൈമയുടെ പോരാട്ടത്തിന് ഫലം കാണുന്നു;വരുന്നൂ കോഴിക്കോട്ട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ ഡോഗ് പാര്‍ക്ക്

നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യും: ആഗോള വിപണി പിടിക്കാൻ മാരുതിയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് കാർ; ഇ-വിറ്റാര ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌ത് പ്രധാനമന്ത്രി

"ആർപ്പോ.. ഇർറോ..", വര്‍ണാഭമായ അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്രയ്‌ക്ക് കൊടിയേറി; ഇനി ഓണം വൈബ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.