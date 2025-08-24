പത്തനംതിട്ട: ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്ന പാലക്കാട് എംഎല്എയും കോണ്ഗ്രസ് നേതാവുമായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഒടുവിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തി. എന്നാൽ, തനിക്കെതിരെയുള്ള മറ്റ് ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാതെ അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞുമാറി. ട്രാൻസ് വുമൺ ആയ അവന്തിക ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമാണ് രാഹുൽ വിശദീകരിച്ചത്.
തനിക്കെതിരെ മോശമായ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചുവെന്ന അവന്തികയുടെ ആരോപണം രാഹുൽ തള്ളി. ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവന്തിക തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നെന്നും ഒരു റിപ്പോര്ട്ടര് വിളിച്ചിട്ട് ചേട്ടനെതിരായി എന്തെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടോ എന്തെങ്കിലം മോശം അനുഭവമുണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചതായും അവന്തിക പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് രാത്രി 8.24-നാണ് അവന്തിക തന്നെ വിളിച്ചത്. റിപ്പോർട്ടറുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവന്തിക മറുപടി നൽകിയത് തനിക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിലായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിന് തെളിവായി അവന്തികയുമായി നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് രാഹുൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കേൾപ്പിച്ചു.
രാഹുല് തൻ്റെ നല്ല സുഹൃത്താണെന്നും തന്നോട് മോശമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ലന്നും അവന്തിക വിളിച്ച ആ റിപ്പോര്ട്ടര്ക്ക് മറുപടി നല്കുന്നതും ആ ക്ലിപ്പില് കേള്ക്കാം.
എന്നാൽ, പുറത്തുവന്ന ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ വ്യാജമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകാതെ രാഹുൽ മടങ്ങി. രാഷ്ട്രീയപരമായ ആക്രമണമാണ് താൻ നേരിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പാർട്ടിക്ക് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ കാരണം ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനും തല കുനിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുത്. താൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിനപ്പുറം, പാർട്ടിയുടെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ച ആളെന്ന നിലയിലാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
