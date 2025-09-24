ETV Bharat / state

38 ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ മണ്ഡലത്തില്‍; പാലക്കാട്ടെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാക്കളും ഒപ്പം

RAHUL MAMKOOTATHIL IN PALAKKAD (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2025 at 10:31 AM IST

Updated : September 24, 2025 at 10:36 AM IST

പാലക്കാട്: ഗര്‍ഭച്ഛിദ്ര വിവാദം അടക്കം ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് 38 ദിവസത്തോളം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വീണ്ടും മണ്ഡലത്തിൽ. ഇന്നു രാവിലെ ഒമ്പതരയോടെയാണ് രാഹുല്‍ പാലക്കാട്ട് എത്തിയത്. അടൂരിലെ വീട്ടില്‍ നിന്നാണ് രാഹുല്‍ പാലക്കാട്ട് എത്തിയത്. പ്രാദേശിക നേതാവിൻ്റെ വീട്ടിലെ മരണച്ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത ശേഷം രാഹുല്‍ എംഎല്‍എ ഓഫിസില്‍ എത്തുമെന്നാണ് വിവരം. പാലക്കാട്ടെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളെ അറിയിച്ചതിനു ശേഷമാണ് രാഹുല്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ എത്തിയതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

ഓഗസ്റ്റ് 17 നാണ് രാഹുല്‍ അവസാനമായി മണ്ഡലത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 20-ന് ആരോപണങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് ശേഷം രാഹുല്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നില്ല. രാഹുല്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ എത്തിയാല്‍ തടയുമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെയും ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെയും നിലപാട്.

അതേസമയം, നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് പിന്നാലെ മണ്ഡലത്തിൽ സാന്നിധ്യം വർധിപ്പിക്കാനാണ് രാഹുലിൻ്റെ നീക്കം. വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിരുന്നെങ്കിലും, ഇനി മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടാനാണ് അദ്ദേഹം തയാറെടുക്കുന്നതെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുള്ള പ്രാഥമികാംഗത്വം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടും പാലക്കാട്ടെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ രാഹുലിനെ സംരക്ഷിക്കാനും പിന്തുണക്കാനും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. എംഎൽഎക്ക് വിരുദ്ധമായി നിലപാടെടുക്കുന്നത് പാർട്ടിയ്ക്ക് സംഘടനാതലത്തിൽ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് ഇവർക്ക്.

അതേസമയം, രാഹുൽ മണ്ഡലത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നത് പാർട്ടിയ്ക്ക് കൂടുതൽ വിവാദങ്ങൾക്കിടയാക്കുമെന്നും പൊതുസമ്മതിയിൽ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും ചില കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നാലു ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ സ്വന്തം മണ്ഡലമായ പാലക്കാട് എത്തുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ എംഎൽഎ ഓഫിസിന് മുന്നിൽ ബിജെപി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ബിജെപിയുടെ വനിതാ പ്രവർത്തകർ ഉള്‍പ്പെടെ പ്ലക്കാർഡുകളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി ഓഫിസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയിരുന്നു. രാഹുലിനെ വീണ്ടും മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ലെന്നാണ് ബിജെപി പറയുന്നത്. ട്രെയിനിൽ എത്തുമെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതോടെ പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് പുറത്തും പ്രവർത്തകർ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു. രാവിലെ എട്ടു മണിയോടെ പൊലീസ് എത്തിയാണ് പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടത്. പ്രതിഷേധക്കാരിൽ ചിലരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌താണ് നീക്കിയത്.

യുവനടിയും മോഡലുമായ യുവതി പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് രാഹുലിന് കുരുക്ക് മുറുകിയത്. നേതാവിൻ്റെ പേര് പറയാതെയായിരുന്നു ആരോപണമെങ്കിലും, പിന്നാലെ രാഹുൽ പല സ്ത്രീകൾക്കും അയച്ച അശ്ലീല വാട്‌സ് ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും ശബ്‌ദ സന്ദേശങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു.

ഒരു മുതിർന്ന വനിതാ പാർട്ടി പ്രവർത്തകയ്ക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് മെസഞ്ചറിലൂടെ അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതായുള്ള വിവരം പുറത്തുവന്നതോടെ കോൺഗ്രസ് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലായി. അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു യുവതിയുമായി നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ ഗർഭഛിദ്രത്തിന് നിർബന്ധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഇതോടെ കോണ്‍ഗ്രസിനകത്തു തന്നെ രാഹുൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു.തുടര്‍ന്നാണ് രാഹുലിനെ പാര്‍ട്ടി അംഗത്വത്തില്‍ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്.

