നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം: "സ്‌പീക്കർ നീതി പാലിക്കുക" ബാനറുയർത്തി നടുത്തളത്തിൽ; അടിയന്തര പ്രമേയം തള്ളി

രാഹുൽ ഗാന്ധി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാത്തതിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രക്ഷോഭത്തിൽ. സഭ ഒക്ടോബർ 6-ന് ചേരും

Opposition Protest Banner Minister Criticizes Congress TV Debate Threat Allegation Speaker Upholds Procedure
Speaker Denies Permission for Emergency Motion (File ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2025 at 10:49 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ബിജെപി നേതാവ് നടത്തിയ ഭീഷണി സഭ നിർത്തിവച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് എംഎൽഎ നൽകിയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രമേയത്തിന് സ്പീക്കർ എഎൻ ഷംസീർ അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചു. പ്രാധാന്യമോ അടിയന്തര സാഹചര്യമോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അനുമതിയില്ലെന്ന് സ്പീക്കർ അറിയിച്ചതോടെ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ പ്രതിഷേധവുമായി നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി. വിഷയം സബ്മിഷനായി ഉന്നയിക്കാമെന്ന് സ്പീക്കർ അറിയിച്ചെങ്കിലും ബഹളം തുടർന്നു.

പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധവും മന്ത്രിയുടെ വിമർശനവും

വിഷയം ഗൗരവതരമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോൾ, ടിവി ചർച്ചയിലെ പരാമർശങ്ങൾ സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് സ്പീക്കർ മറുപടി നൽകി. ഇതോടെ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് സ്പീക്കറുടെ മുഖം മറച്ച് "സ്പീക്കർ നീതി പാലിക്കുക" എന്ന ബാനർ ഉയർത്തി. അതേസമയം, സെപ്റ്റംബർ 25-ന് നടന്ന സംഭവത്തിൽ ഇതിനു മുൻപ് ചേർന്ന നിയമസഭകളിൽ പ്രതിഷേധമോ സബ്മിഷനോ ഉന്നയിക്കാതിരുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആത്മാർഥതയില്ലായ്മയായി മന്ത്രി പി രാജീവ് വിമർശിച്ചു.

പ്രതിപക്ഷ ബഹളം തുടർന്നതോടെ മറ്റു സഭാനടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്ന് സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു. വിവിധ കമ്മിഷനുകളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ മന്ത്രിമാർ അവതരിപ്പിച്ചു. കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ ഭേദഗതി ബിൽ, കേരള ഏക കിടപ്പാടം സംരക്ഷണ ബിൽ, കേരള വ്യവസായ ഏകജാലക ക്ലിയറൻസ് ബോർഡുകളും വ്യവസായ നഗരപ്രദേശ വികസനവും ഭേദഗതി ബിൽ എന്നിവ നിയമമന്ത്രി പി രാജീവ് സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചു. തുടർന്ന് സഭ പിരിയുകയാണെന്നും ഒക്ടോബർ 6-ന് വീണ്ടും ചേരുമെന്നും സ്പീക്കർ എഎൻ ഷംസീർ അറിയിച്ചു.

ഭീഷണി പ്രസ്താവന: സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം

നിയമസഭയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിവച്ച സംഭവം ഒരു സ്വകാര്യ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ബിജെപി നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ നടത്തിയ ഭീഷണിയാണ്. സെപ്റ്റംബർ 25-നാണ് ഈ പ്രസ്താവന ഉണ്ടായതെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു. രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കിടെ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടുകളെയും പ്രസ്താവനകളെയും വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ബിജെപി നേതാവ് അനുചിതമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ആരോപണം. ഈ പ്രസ്താവന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കിടയിലും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കിടയിലും വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കാണ് ഇടയാക്കിയത്.

ദേശീയ നേതാവിനെതിരെ പരസ്യമായി ഭീഷണി മുഴക്കുന്നത് ജനാധിപത്യപരമായ സംവാദത്തിന് എതിരാണെന്നും ഇത് വ്യക്തിഗതമായ ആക്രമണത്തിൻ്റെ അതിർവരമ്പ് ലംഘിക്കുന്നതാണെന്നുമാണ് പ്രതിപക്ഷം മുഖ്യമായും വിമർശിച്ചത്. എന്നാൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ച സ്പീക്കറുടെ നടപടി പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിന് മൂർച്ച കൂട്ടി. ചാനൽ ചർച്ചകളിലെ പ്രസ്താവനകൾ സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമല്ലെന്ന സ്പീക്കറുടെ നിലപാടിനോട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി.

പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ മറുപടിയും

ഭരണകക്ഷിക്കാർക്ക് താത്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ മാത്രം സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്താൽ മതിയോ എന്നും, ഒരു ദേശീയ നേതാവിന് നേരെ ഭീഷണിയുണ്ടായിട്ടും സർക്കാർ മൗനം പാലിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നും പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യമുയർത്തി. എന്നാൽ മന്ത്രി പി രാജീവ് നടത്തിയ വിമർശനം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ സമയബന്ധിതമല്ലാത്ത പ്രതികരണത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 25-ന് നടന്ന സംഭവത്തിൽ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും പ്രതിഷേധിക്കാതിരുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആത്മാർഥതയില്ലായ്മയായി മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്നായിരുന്നു ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആരോപണം. എന്നാൽ, അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെ വെള്ളപൂശാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഭരണപക്ഷം നടത്തുന്നതെന്നായിരുന്നു ഇതിനോടുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ മറുപടി. സഭയുടെ മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി സ്പീക്കർ സഭ പിരിയുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചതോടെ സംഭവങ്ങൾക്ക് താത്‌കാലിക വിരാമമായി.

