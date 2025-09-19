ETV Bharat / state

രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സോണിയ ഗാന്ധിയും ഇന്ന് വയനാട്ടിൽ; നേതാക്കന്മാരെ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് വിവരം

സ്വകാര്യ സന്ദർശനത്തിന് എത്തുന്നതെന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിശദീകരണം. നേതാക്കന്മാരെയും കാണുമെന്നാണ് വിവരം.

RAHUL GANDHI SONIA GANDHI CONGRESS MP PRIYANKA GANDHI LEADERS WAYANAD VISIT
File photo of Rahul Gandhi and Sonia Gandhi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2025 at 8:25 AM IST

2 Min Read
വയനാട്: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സോണിയ ഗാന്ധിയും ഇന്ന് വയനാട്ടിൽ എത്തും. ഇരുവരും സ്വകാര്യ സന്ദർശനത്തിന് എത്തുന്നതെന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിശദീകരണം. ഒരു ദിവസത്തെ സന്ദർശനം മാത്രമാണെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ.

പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്‌ചയായി മണ്ഡല പര്യടനത്തിനായി വയനാട്ടിലുള്ളതുകൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് രാഹുലിൻ്റെയും സോണിയയുടെയും ഒരുമിച്ചുള്ള വരവ്. 10 ദിവസത്തെ പര്യടനം ആണ് മണ്ഡലത്തിൽ തുടരുന്നത്. സോണിയാ​ഗാന്ധിയുടേത് സ്വകാര്യ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും നേതാക്കന്മാരെയും കാണുമെന്നാണ് വിവരം.

വയനാട്ടിൽ നേതാക്കന്മാരെ സന്ദർശിച്ച് പ്രിയങ്ക ​ഗാന്ധി
വയനാട്ടിലെത്തിയ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സാമൂഹിക- മതസാമുദായിക നേതാക്കൻമാരെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പോരിലും പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ ആത്മഹത്യകളിലും കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലായിരിക്കുകയാണ് വയനാട് കോൺഗ്രസ്. ഈ വിവാദങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എംപി ജില്ലാ നേതൃത്വത്തോട് വിവരം തേടി‌യതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

കൂടാതെ ഇന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കൽപ്പറ്റ ചുണ്ടെലിലെ കോഫീ പഠന കേന്ദ്രവും സന്ദർശിക്കും. വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കാണ് കോഫീ പഠന കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എത്തുന്നത്. കാപ്പി കർഷകരുമായും തൊഴിലാളികളുമായും കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുകയും അവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. വൈകുന്നേരം 3.45 ന് കൽപ്പറ്റ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ എംഎസ് സ്വാമിനാഥൻ ഫൌണ്ടേഷനിലും എത്തും.

മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്കായി ഇതിനോടകം ഒന്നിലധികം പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. മാനന്തവാടിയിലെ പ്രിയദർശിനി തേയില ഫാക്‌ടറി സന്ദർശിക്കുകയും തൊഴിലാളികളുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

തിങ്കളാഴ്‌ച വയനാട് ജില്ലയിലെ മൈലുകുന്ന്, പനമരം ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒരു കുടിവെള്ള പദ്ധതിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തിരുന്നു. എംപിഎൽഎഡിഎസിൻ്റെ (പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക വികസന പദ്ധതി) ഭാഗമാണിത്. ചൊവ്വാഴ്‌ച വയനാട് അമ്പലവയൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അങ്കണവാടിയുടെ ഉദ്‌ഘാടനവും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നിർവഹിച്ചു.

"ഞാൻ 10 ദിവസത്തേക്ക് ഇവിടെയുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും സഹായിക്കുകയുമാണ് ഈ 10 ദിവസത്തെ ദൗത്യം" എന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരുന്നു.

നിലമ്പൂരിലെ തേക്ക് ഡിപ്പോ സന്ദർശനം

വയനാട് സന്ദർശനത്തിനിടെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എംപി നിലമ്പൂരിലെ തേക്ക് ഡിപ്പോ സന്ദർശിച്ചു. ചോലനായ്ക്കർ ഉന്നതി സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് പ്രിയങ്ക തേക്ക് ഡിപ്പോയിലെത്തിയത്. ഡിഎഫ്ഒ ധനേഷ് കുമാർ, നിലമ്പൂർ സൗത്ത് ഡിഎഫ്ഒ ധനിക ലാൽ ജി, ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ രാജീവൻ എം, അസിസ്റ്റൻ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ അനീഷ സിദ്ദിഖ് എന്നിവർ ചേർന്ന് പ്രിയങ്കയെ സ്വീകരിച്ചു.

ഡിപ്പോ ചുറ്റിനടന്ന് കണ്ട പ്രിയങ്ക, അവിടുത്തെ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. എംഎൽഎമാരായ ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത്, എപി അനിൽകുമാർ, ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് വിഎസ് ജോയ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കളും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

