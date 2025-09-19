ETV Bharat / state

കോൺഗ്രസ് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ഗാന്ധി കുടുംബം; സോണിയയും രാഹുലും വയനാട്ടിലെത്തി

പ്രാദേശികമായ പ്രശ്നങ്ങളും പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങളും മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി നേതൃത്വം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം.

Gandhi family Wayanad Indian National Congress Kerala politics Priyanka Gandhi visit
കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് സോണിയ ഗാന്ധിയേയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയേയും സ്വീകരിക്കുന്നു (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2025 at 12:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വയനാട്: ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയും രണ്ടുദിവസത്തെ സ്വകാര്യ സന്ദർശനത്തിനായി വയനാട്ടിലെത്തി. രാവിലെ പത്തിന് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ഇരുവരും ഹെലികോപ്റ്റർ മാർഗം പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗവൺമെൻ്റ് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങി. സോണിയയെയും രാഹുലിനെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എംപിയും കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫും ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു. അവിടെനിന്ന് വാഹനത്തിൽ താജ് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയി.

ഇരുവരും സ്വകാര്യ സന്ദർശനത്തിനായിട്ടാണ് വയനാട്ടിൽ എത്തിയതെന്നും അതിനാൽതന്നെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളൊന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ടി സിദ്ദീഖ് എംഎൽഎ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞത്. അതേസമയം ഈ മാസം 23 വരെ മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്ന പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എംപി രണ്ടു ദിവസം കൂടി നീട്ടിയെന്നാണ് വിവരം. ഗാന്ധി കുടുംബം മുഴുവൻ വയനാട്ടിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ്.

Gandhi family Wayanad Indian National Congress Kerala politics Priyanka Gandhi visit
സോണിയ ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും വയനാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ (ETV Bharat)

വയനാട്ടിൽ ഇവർ വീടും സ്ഥലവും വാങ്ങിയെന്നും അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇടപാടുകൾക്കാണ് എത്തിയതെന്നുമാണ് ചില വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമൊന്നും പാർട്ടി വൃത്തങ്ങളിൽനിന്നോ സുരക്ഷാ ഓഫിസർമാരിൽനിന്നോ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ്, ഷാഫി പറമ്പിൽ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാന നേതാക്കളും കെസി വേണുഗോപാൽ, ദീപ ദാസ് മുൻഷി തുടങ്ങിയ ദേശീയ നേതാക്കളും ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ട്.

താജ് ഹോട്ടലിലെത്തിയ നേതാക്കൾ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള ചർച്ചകളും വയനാട്ടിലെ പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളും കെസി വേണുഗോപാലിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൽപറ്റ ഡിസിസി ഓഫിസിലെ പ്രത്യേക യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും അടുത്ത മാസം നടക്കാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഏപ്രിലിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയാകും.

കോൺഗ്രസിലെ പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളും തർക്കങ്ങളും ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമാണ്. മുൻ ഡിസിസി ട്രഷറർ എംഎൻ വിജയൻ്റെയും മകൻ്റെയും മരണം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ജോസ് നെല്ലേടത്തിൻ്റെ മരണം, വിജയൻ്റെ മരുമകൾ പത്മാജ വിജയേഷിൻ്റെ മരണശ്രമം എന്നിവ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്രയുടെ മണ്ഡല പര്യടനത്തെപ്പോലും ബാധിച്ചിരുന്നു. ഈ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രിയങ്ക പ്രാദേശിക നേതാക്കളോട് വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു.

മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കൂടിക്കാഴ്ച പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനുള്ള ഹൈക്കമാൻഡ് ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഔദ്യോഗികമായി ഒരു സ്വകാര്യ സന്ദർശനമാണെങ്കിലും കെസി വേണുഗോപാലിനെയും സണ്ണി ജോസഫിനെയും കാണാൻ രാഹുൽ തീരുമാനിച്ചത് കേരളത്തിലെ പാർട്ടി നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളുടെ ഗൗരവം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Also Read:- അപവാദ പ്രചാരണത്തിനു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന; കോൺഗ്രസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി കെ ജെ ഷൈൻ

For All Latest Updates

TAGGED:

GANDHI FAMILY WAYANADINDIAN NATIONAL CONGRESSKERALA POLITICSPRIYANKA GANDHI VISITRAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.