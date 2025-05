ETV Bharat / state

വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടും വീണ്ടും രോഗം, കൊല്ലത്ത് തെരുവ്‌നായയുടെ കടിയേറ്റ കുട്ടി ആശുപത്രിയില്‍; രോഗം ബാധിച്ചത് അവസാന ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ എടുക്കുംമുമ്പ് - RABIES INFECTION

തെരുവ്‌നായ ( Etv Bharat )

